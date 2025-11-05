Súlyos problémát találtak a kínai buszoknál: távolról le lehet őket állítani, akár menet közben

A vizsgálatot az előzte meg, hogy Norvégiában a közlekedési hatóságok feltárták: a szolgálatban lévő Yutong-buszok irányítórendszereihez a kínai beszállító távolról hozzáfér szoftverfrissítés és diagnosztika céljából.

Ezt elvben akár menet közben is ki lehetne használni a járművek befolyásolására.

A potenciális kockázatok miatt a norvég közösségi közlekedési vállalat, a Ruter két elektromos buszt zárt környezetben tesztelt.

Bernt Reitan Jenssen, a Ruter vezérigazgatója közölte:

A tesztelés olyan kockázatokat tárt fel, amelyek ellen most intézkedünk.

Hozzátette:

Az országos és helyi hatóságokat tájékoztattuk, és országos szinten is további lépésekre van szükség.

A vizsgálat szerint a távoli leállítás megakadályozható lenne a buszok SIM-kártyáinak eltávolításával, ezt azonban elvetették, mert így a járművek más rendszerektől is elszakadnának. A Ruter szigorúbb biztonsági követelményeket tervez bevezetni a jövőbeli beszerzéseknél. Jenssen szerint még a következő generációs, "még integráltabb és nehezebben védhető" buszok érkezése előtt lépni kell.

Dániában a legnagyobb közösségi közlekedési társaság, a Movia 469 kínai elektromos buszt üzemeltet, amelyek közül 262-t a Yutong gyártott. Jeppe Gaard, a Movia operatív igazgatója elmondta, hogy múlt héten szerzett tudomást arról: "az elektromos buszok – akárcsak az elektromos autók – távolról leállíthatók, ha a szoftverrendszerük rendelkezik webes hozzáféréssel". Hozzátette:

Ez nem kifejezetten a kínai buszok problémája. Ez minden olyan jármű és eszköz problémája, amelybe kínai elektronika van beépítve.

Gaard közlése szerint a dán polgári védelem és katasztrófavédelem ügynöksége, a Samsik arról tájékoztatta a vállalatot, hogy nem tudnak konkrét esetről, amikor elektromos buszokat leállítottak volna. Ugyanakkor felhívták a figyelmet arra, hogy a járművek internetes kapcsolattal rendelkező alrendszerei és szenzorai (kamerák, mikrofonok, GPS) sebezhetőséget jelentenek, amelyet a buszüzemeltetés megzavarására ki lehet használni.

A Yutong közölte, hogy "szigorúan betartja a működési területein érvényes jogszabályokat, előírásokat és iparági szabványokat", és azt is, hogy az EU-ban keletkező járműterminál-adatokat a frankfurti Amazon Web Services (AWS) adatközpontjában tárolják. A vállalat szóvivője szerint "ezeket az adatokat kizárólag járműkarbantartási, optimalizálási és fejlesztési célokra használják az ügyfelek értékesítés utáni kiszolgálásának biztosítására". Hozzátette: "Az adatokat tárhelytitkosítás és hozzáférés-vezérlés védi. Ügyfél-hozzájárulás nélkül senki sem férhet hozzá, és nem tekintheti meg ezeket az adatokat. A Yutong szigorúan megfelel az EU adatvédelmi jogszabályainak és előírásainak."

Címlapkép forrása: Li Chaoqing/China News Service/VCG via Getty Images