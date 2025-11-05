  • Megjelenítés
Történelmi rekord dőlt meg az Egyesült Államokban: milliókat érint
Történelmi rekord dőlt meg az Egyesült Államokban: milliókat érint

Portfolio
Az Egyesült Államok történetének leghosszabb kormányzati leállása zajlik jelenleg, megdöntve a 2018-2019 fordulóján felállított korábbi rekordot - írta meg a CBS.

A jelenlegi kormányzati leállás már túlszárnyalta az eddigi leghosszabb, 35 napos leállást, amely 2019 januárjában ért véget, amikor Trump elnök aláírta a kormányzati finanszírozást három hétre meghosszabbító törvényt. Az akkori leállás a 35. napon, este 9:23-kor fejeződött be.

A mostani leállás még a nyári időszámítás alatt kezdődött és átnyúlt a téli időszámításba, így technikailag egy órával korábban,

este 8:23-kor érte el a korábbi rekordot.

A kormányzati leállások jelenlegi formájukban viszonylag új jelenségnek számítanak az amerikai politikában. 1980-ban kezdődtek, amikor a legfőbb ügyész jogi állásfoglalásokat adott ki, amelyek szerint törvénytelen, ha a kormányzati szervek a kongresszusi felhatalmazás nélkül folytatják a költekezést. A jelenlegi vitát is beleértve összesen 15 leállás történt azóta.

A kormányzati leállás napról napra komolyabb befolyást gyakorol amerikaiak millióinak életére. Rengeteg szövetségi alkalmazott maradt fizetés nélkül, és aggodalomra ad okot, hogy a leállás az Egyesült Államok légi közlekedését is egyre súlyosabban érinti:

a légi forgalmi irányítók és a repülőtéri személyzet munkájukat fizetés nélkül végzik.

Kedden az amerikai közlekedési miniszter kijelentette: ha a helyzet nem oldódik meg, szükségessé válhat az Egyesült Államok légterének bizonyos részeinek lezárása.

Eközben az élelmiszersegélyektől függő, több mint 41 millió amerikai is bizonytalansággal néz szembe, akik a Kiegészítő Táplálkozási Támogatási Program (SNAP) keretében kapnak támogatást. A költségvetési hiány miatt a segélyeknek csak egy töredékét folyósítják ebben a hónapban. Bár a Trump-kormányzat eredetileg úgy nyilatkozott, hogy novemberben egyáltalán nem fizetik ki a SNAP-támogatásokat, egy amerikai bírósági döntés elrendelte a vésztartalékok felhasználását a rászorulók megsegítésére.

Ez már válság: marad a káosz Amerikában, történelmi rekord született

Címlapkép forrása: (c) Copyright 2019, dpa (wwwdpa.de). Alle Rechte vorbehalten

