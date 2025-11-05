Ugrott a decemberi kamatcsökkentés az USA-ban?

A vártnál is nagyobb mértékben javult az ISM szolgáltatószektori beszerzésimenedzser-indexe. Erős lett az üzleti aktivitás, az árnyomás tovább nőtt, miközben a foglalkoztatottsági kilátások is javultak.

Az ISM szolgáltatószektori beszerzésimenedzser-indexe az előző havi 50 pontról 52,4 pontra változott (várakozás: 50,8% pont. Ezen belül:

az árkomponens 69,4 pontról 70 pontra csökkent (várakozás: 68 pont),

a foglalkoztatottság 47,2 pontról 48,2 pontra változott (várakozás: 47,6 pont),

Az új megrendelések 50,4 pontról 56,2 pontra emelkedett (várakozás: 51 pont),

Az üzleti aktivitás pedig 49,9 pontról 54,3 pontra nőtt.

Összességében ez egy nagyon erős adatcsomagnak számít. A gazdasági aktivitás egyértelműen élénkült, miközben az árnyomás is erősödött.

Ezalapján a Fed-nek nem kellene tovább kamatot csökkentenie

és a Fed új tagjának, Trump emberének háromszor 50 bázispontos kamatcsökkentési javaslata pedig egyenesen őrültségnek tűnik.

A mai ADP adattal együtt ez a vártnál magasabb növekedés és tartósabb árnyomás felé mutat. Összességében ez kedvező a részvénypiacoknak, de dollárerősítő és kötvényhozamnövelő hatású is egyben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images