Új helyszíneken csapnak le a gyorshajtó autósokra

Új trafiboxokat, azaz sebességmérő dobozokat helyeztek ki városunk több pontjára – jelentette be Trippon Norbert, Újpest polgármestere.

Újpest három pontján helyezték el a sebességmérő dobozokat:

a Váci út – Bagaria utca kereszteződésében,

a Fóti út – Baross utca kereszteződésében,

a Külső-Szilágyi út – Megyeri út kereszteződésében.

A kihelyezés a közlekedésbiztonság javítása érdekében valósult meg hétfőn a IV. kerületi Rendőrkapitányság javaslatára.

A kihelyezés célja, hogy visszaszorítsa a gyorshajtást, így csökkentve a balesetek kockázatát

– hangsúlyozta Trippon Norbert, Újpest polgármestere az Újpest Média tudósítása szerint.

Varga Brigitta rendőr százados, őrsparancsnok-helyettes, bűnmegelőzési referens az Újpest Média kérdésére válaszolva elmondta: “forgalmi adatok alapján kerültek kijelölésre azok a területek, ahová a trafiboxok kerültek, itt fordult elő nagyobb számban sebességtúllépés. A trafiboxok prevenciós hatása vitathatatlan, hiszen a tapasztalatok alapján az autósok azonnal leveszik a gázról a lábukat, amint megpillantják, holott nem is tudják, hogy abban a pillanatban „éles”-e a sebességmérő doboz.

A trafibox egy mintegy 80 centi magas fémház, amit egy körülbelül egyméteres talapzatra erősítenek. Belsejében sebességmérő eszköz rejtőzhet. A kis ablakokon át nem látható, működik-e éppen a rendszer, így az autós nem tudhatja, vajon „éles”-e a doboz. A sofőrok azonban, amint megpillantják, egyből lassítanak, így lassul a járműforgalom és biztonságosabbá válik az adott útszakasz – és pont ez a cél - említi meg a portál.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Czeglédi Zsolt