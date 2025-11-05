Uniós oltalom alá került az etyeki pezsgő
Az Európai Bizottság jóváhagyása az etyeki pezsgő név használatára az Etyek település környékéről származó szőlőből előállított pezsgőre vonatkozik.
A földrajzi terület jellemzői, a folyamatos széljárás, a talaj mészköves alapkőzete, az alacsony hőmérséklet és a párás levegő biztosítják a friss, citrusos jellegű, gyümölcsös ízt, valamint a gerincet adó savtartalmat. A pezsgő komoly érlelési potenciállal rendelkezik. Az idősebb pezsgőkre jellemzőek a kekszes, kenyérhéjas jegyek, melyeket bársonyos buborékok és harmonikus savak egészítenek ki, hosszú lecsengéssel - írták.
Az etyeki pezsgő megjelölés a szerdai jóváhagyással bekerült a már több mint 3679 védett megnevezést tartalmazó eAmbrosia uniós adatbázisba.
Az unió élelmiszer-minőségjelző rendszerében - az oltalom alatt álló eredetmegjelölés (angolul: protected designations of origin, PDO) mellett - az oltalom alatt álló földrajzi jelzés (angolul: protected geographical indications, PGI) az egyik legfontosabb kategória.
