Uniós oltalom alá került az etyeki pezsgő

Az Európai Bizottság szerdán jóváhagyta az etyeki pezsgő felvételét az oltalom alatt álló eredetmegjelölések (OEM) nyilvántartásába.

Az Európai Bizottság jóváhagyása az etyeki pezsgő név használatára az Etyek település környékéről származó szőlőből előállított pezsgőre vonatkozik.

A földrajzi terület jellemzői, a folyamatos széljárás, a talaj mészköves alapkőzete, az alacsony hőmérséklet és a párás levegő biztosítják a friss, citrusos jellegű, gyümölcsös ízt, valamint a gerincet adó savtartalmat. A pezsgő komoly érlelési potenciállal rendelkezik. Az idősebb pezsgőkre jellemzőek a kekszes, kenyérhéjas jegyek, melyeket bársonyos buborékok és harmonikus savak egészítenek ki, hosszú lecsengéssel - írták.

Az etyeki pezsgő megjelölés a szerdai jóváhagyással bekerült a már több mint 3679 védett megnevezést tartalmazó eAmbrosia uniós adatbázisba.

Az unió élelmiszer-minőségjelző rendszerében - az oltalom alatt álló eredetmegjelölés (angolul: protected designations of origin, PDO) mellett - az oltalom alatt álló földrajzi jelzés (angolul: protected geographical indications, PGI) az egyik legfontosabb kategória.