Veszélyes új rovar jelent meg Magyarországon: a hagyományos riasztók hatástalanok ellene

A kelet-ázsiai eredetű japán szarvas-kullancslégy Európában az elmúlt évtizedekben kezdett terjedni, először Olaszországban, majd Németországban azonosították,
mostanra pedig már Magyarországon is megjelent
- számolt be a Sonline.
A rovar különleges anatómiával rendelkezik: rendkívül lapos teste és kampós lábai segítségével szilárdan meg tud kapaszkodni az emlős gazdaállatokon. Bár elsődlegesen állati vérrel táplálkozik, az emberre is veszélyt jelent, harapása fájdalmas és viszkető reakciót vált ki.
Életmódjuk révén különböző betegségeket terjeszthetnek, vírusokat és baktériumokat is átvihetnek, akár emberre is
– magyarázta Ábrahám Levente entomológus, a kaposvári Rippl-Rónai Múzeum igazgatója. – "Az azonban nem meglepő, hogy felbukkannak Magyarországon, hiszen az áruforgalom és az utazás a világ minden tájára elképesztő mértékű. Az emberi tevékenység révén ezek a rovarok könnyen eljuthatnak olyan helyekre, ahol korábban nem éltek."
A szakember kiemelte, hogy a rovar számára kedvező, hogy Japánban is négy évszak váltja egymást, akárcsak hazánkban. Ez megkönnyíti a faj alkalmazkodását, mivel evolúciós fejlődése során már specializálódott az ilyen klimatikus viszonyokhoz.
A kullancslégy megjelenése önmagában nem jelent azonnali veszélyt, azonban a túlzott elszaporodás már komoly problémákat okozhat. "Minél nagyobb a népessége, annál valószínűbb, hogy káros hatásokat tapasztalhatunk. Jelenleg a nagyobb problémát elsősorban a vadgazdálkodás szempontjából jelenti" – figyelmeztetett az entomológus.
A kullancslegyek csípése intenzív viszketéssel és duzzanattal jár. Fontos tudni, hogy
a hagyományos kullancs- és rovarriasztó szerek hatástalanok velük szemben.
A leghatékonyabb védekezési módszer a zárt ruházat viselése, amely megakadályozza, hogy a rovar közvetlen kontaktusba kerüljön a bőrfelülettel.
Címlapkép forrása: Silas Stein/picture alliance via Getty Images
