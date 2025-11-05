  • Megjelenítés
Vucic: két napon belül eldőlhet a szankciókkal sújtott szerb olajcég sorsa
Aleksandar Vucic szerb elnök szerint a következő napokban döntő egyeztetések várhatók az Európai Unió és Oroszország képviselőivel a szankciókkal sújtott NIS olajvállalat jövőjéről. Az amerikai korlátozások miatt októberben leálltak a horvátországi olajszállítások, ami veszélybe sodorhatja Szerbia üzemanyag-ellátását.

A Reuters beszámolója alapján Vucic szerb elnök a helyi televíziónak azt mondta, hogy

a következő két napban „fontos találkozókra” kerül sor az Európai Unió és Oroszország képviselőivel,

hogy megvitassák az amerikai szankciókkal sújtott szerb olajcég jövőbeli sorsát.

Az Egyesült Államok idén januárban jelentette be a szankciókat a NIS ellen, amely Szerbia legnagyobb olajipari vállalata. A lényeg, hogy a NIS működése mindaddig tiltott, amíg az orosz fél (Gazprom és Gazprom Nyeft) többségi tulajdonosa a vállalatnak. Az év folyamán a súlyos szankciókat többször is elhalasztották, október 9-én azonban élesedtek.

A horvátországi JANAF vezeték üzemeltetői azonnal bejelentették, hogy leállították a Szerbiába irányuló szállításokat. Nehéz döntés volt, ugyanis Stjepan Adanic, a JANAF igazgatótanácsának elnöke elmondta, hogy a NIS-szel kötött szerződés a vállalat bevételének 30%-át tette ki, és ha a szankciók fennmaradnak, az év végéig 18 millió eurót veszíthetnek.

Vucic akkor azt mondta, hogy a szállítások leállása miatt a NIS finomító, amely Szerbia olajtermékeinek, köztük a benzinnek és a repülőgép-üzemanyagnak a nagy részét biztosítja, november 1. után nehezen tud majd működni, ha nem indulnak újra a szállítások. Hozzátette, hogy a tárolók telítettek, és a meglévő készletek az év végéig elegendőek lehetnek az ország ellátására.

