Az egész EU-ban elvernék a port a Sheinen

A francia kormány azután kérte az EU beavatkozását, hogy Párizs két potenciális felfüggesztési eljárást indított a Shein ellen. Az ügyészségnek benyújtott jelentés szerint a platformon macsétákat és bokszereket árultak, miközben nagy felháborodást keltettek a kínálaton szereplő szexbabák is.

A francia pénzügyminisztérium által az Európai Bizottságnak küldött levél szerint

az EU akár a globális bevételük 6%-áig terjedő bírsággal sújthatja a nagy online platformokat, és lépéseket tehet tevékenységük felfüggesztésére.

„Franciaország felszólítja az Európai Bizottságot, hogy teljes mértékben gyakorolja ezeket a jogköröket – beleértve a platform elleni ideiglenes intézkedések kiadását is – és haladéktalanul folytasson vizsgálatokat, hogy teljes fényt derítsen azokra a működési hibákra, amelyek illegális termékek forgalmazásához vezettek ezen a platformon” – írta Roland Lescure pénzügyminiszter és Anne le Henanff digitális miniszter Henna Virkkunennek, a bizottság alelnökének címzett levelében.

Thomas Regnier, a Bizottság szóvivője megerősítette a levél kézhezvételét, és közölte, hogy megvizsgálják azt, valamint kapcsolatba lépnek a francia hatóságokkal.

Regnier korábban, november 3-án elmondta, hogy a Bizottság már februárban lépéseket tett a Shein által értékesített illegális termékek ügyében, és hogy a weboldal köteles betartani az EU szabályait.

A Shein egyelőre nem reagált a Bloomberg megkeresésére.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio