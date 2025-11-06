  • Megjelenítés
Az egész EU-ban elvernék a port a Sheinen
Gazdaság

Az egész EU-ban elvernék a port a Sheinen

Portfolio
Az Európai Bizottsághoz fordult a Shein kínai e-kereskedelmi óriáscég kivizsgálása ügyében a párizsi kormány, miután a francia hatóságok felfüggesztési eljárást kezdeményeztek a platformmal szemben gyermekszerű szexbabák és fegyverek értékesítése miatt – számolt be a Bloomberg.

A francia kormány azután kérte az EU beavatkozását, hogy Párizs két potenciális felfüggesztési eljárást indított a Shein ellen. Az ügyészségnek benyújtott jelentés szerint a platformon macsétákat és bokszereket árultak, miközben nagy felháborodást keltettek a kínálaton szereplő szexbabák is.

A francia pénzügyminisztérium által az Európai Bizottságnak küldött levél szerint

az EU akár a globális bevételük 6%-áig terjedő bírsággal sújthatja a nagy online platformokat, és lépéseket tehet tevékenységük felfüggesztésére.

„Franciaország felszólítja az Európai Bizottságot, hogy teljes mértékben gyakorolja ezeket a jogköröket – beleértve a platform elleni ideiglenes intézkedések kiadását is – és haladéktalanul folytasson vizsgálatokat, hogy teljes fényt derítsen azokra a működési hibákra, amelyek illegális termékek forgalmazásához vezettek ezen a platformon” – írta Roland Lescure pénzügyminiszter és Anne le Henanff digitális miniszter Henna Virkkunennek, a bizottság alelnökének címzett levelében.

Még több Gazdaság

Ilyen még nem volt amióta világ a világ: Kína behozta Amerikát

Elindult Amerikába Orbán Viktor, rengetegen követik a miniszterelnök gépét

Ennyi volt: több kedvelt tévécsatorna megszűnik év végével

Thomas Regnier, a Bizottság szóvivője megerősítette a levél kézhezvételét, és közölte, hogy megvizsgálják azt, valamint kapcsolatba lépnek a francia hatóságokkal.

Regnier korábban, november 3-án elmondta, hogy a Bizottság már februárban lépéseket tett a Shein által értékesített illegális termékek ügyében, és hogy a weboldal köteles betartani az EU szabályait.

A Shein egyelőre nem reagált a Bloomberg megkeresésére.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Caprica Consulting

Lezárult egy korszak

2025. október 31-ével megszűnt az AVDH (Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés) szolgáltatás. Ezzel az ingyenes állami aláírási lehetőség végleg kikerült a mindennapi ügyintéz

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Future of Construction 2025

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Finanszírozás a gyakorlatban – Budapesti Fórum

2025. november 11.

Portfolio Investment Day 2025

2025. november 18.

Portfolio AI & Digital Transformation 2025

2025. november 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Itt a fordulat: Putyin váratlan kérést intézett Trumphoz, ez mindent megváltoztathat
Olyan válság fenyegeti Németországot, amibe egész Európa beleremeghet
Lengyelország bekopogtatott szomszédjához egy amerikai LNG-ajánlattal
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility