Az egész EU-ban elvernék a port a Sheinen

A francia kormány azután kérte az EU beavatkozását, hogy Párizs két potenciális felfüggesztési eljárást indított a Shein ellen. Az ügyészségnek benyújtott jelentés szerint a platformon macsétákat és bokszereket árultak, miközben nagy felháborodást keltettek a kínálaton szereplő szexbabák is.
A francia pénzügyminisztérium által az Európai Bizottságnak küldött levél szerint
az EU akár a globális bevételük 6%-áig terjedő bírsággal sújthatja a nagy online platformokat, és lépéseket tehet tevékenységük felfüggesztésére.
„Franciaország felszólítja az Európai Bizottságot, hogy teljes mértékben gyakorolja ezeket a jogköröket – beleértve a platform elleni ideiglenes intézkedések kiadását is – és haladéktalanul folytasson vizsgálatokat, hogy teljes fényt derítsen azokra a működési hibákra, amelyek illegális termékek forgalmazásához vezettek ezen a platformon” – írta Roland Lescure pénzügyminiszter és Anne le Henanff digitális miniszter Henna Virkkunennek, a bizottság alelnökének címzett levelében.
Thomas Regnier, a Bizottság szóvivője megerősítette a levél kézhezvételét, és közölte, hogy megvizsgálják azt, valamint kapcsolatba lépnek a francia hatóságokkal.
Regnier korábban, november 3-án elmondta, hogy a Bizottság már februárban lépéseket tett a Shein által értékesített illegális termékek ügyében, és hogy a weboldal köteles betartani az EU szabályait.
A Shein egyelőre nem reagált a Bloomberg megkeresésére.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Citi: elkezdtek kitárazni a bitcoin-bálnák
Részben ez állhat az esés mögött.
Vesztésre áll az emberiség egy fontos küzdelemben: egy utolsó reménye maradt még a Földnek
Fontos jelentés látott napvilágot.
Ilyen még nem volt amióta világ a világ: Kína behozta Amerikát
Tolongtak a befektetők.
Elindult Amerikába Orbán Viktor, rengetegen követik a miniszterelnök gépét
A Wizz Air egyik különgépével utazik a delegáció.
Lefordult a magyar tőzsde, ütik a Richtert
Jelentett a gyógyszergyártó.
Megint kamatot vágtak a lengyelek – Ettől lesz még vonzóbb a forint?
Most jöhet a szünet.
Hogyan hat az amerikai techszektor az energiaátmenetre?
A technológiai óriások innovációval, energiahatékony MI-fejlesztésekkel és stratégiai beruházásokkal alakítják a tisztaenergia-piac jövőjét.
Az EU mesterséges intelligencia rendeletének végrehajtása Magyarországon
Október 31-én megjelent a Magyar Közlönyben az Európai Unió mesterséges intelligenciáról szóló rendeletének magyarországi végrehajtásáról szóló 2025. évi LXXV. törvény ("MI törvén
Lezárult egy korszak
2025. október 31-ével megszűnt az AVDH (Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés) szolgáltatás. Ezzel az ingyenes állami aláírási lehetőség végleg kikerült a mindennapi ügyintéz
"Már anyám is Pythonban kódol" - Az automatizáció, ami nem is létezik
Mindenki programozóvá vált, hiszen a ChatGPt lekódol nekünk mindent – persze, pont úgy, ahogy mindenki tolmáccsá vált a Google Translate-től. Az AI olyan forradalommal kecsegtet,... The pos
Lakásárak: rekordtempó Budapesten, komoly lendület vidéken
A magyar lakáspiac 2025 második felében izgalmas átalakuláson megy keresztül. Az MNB frissen közzétett lakásárindexe és a novemberi kamatstatisztika egyaránt megerősíti: Budapest és a nagyob
VSME keretrendszer: egyszerű ESG és fenntarthatósági jelentés KKV-knak
Bár a fenntarthatósági jelentéstétel egyre inkább az üzleti működés része, a kis- és középvállalkozások számára továbbra is önkéntes marad. A VSME (Voluntary Sustainability Reporting S
Forint a reflektorfényben, régiós devizák a kulisszák mögött
2025-ben a forint a régió sztárja, miközben a cseh korona, a lengyel zloty és a román lej vegyes képet mutat. Mit üzen ez az EUR/HUF pályáról és a hozamgörbékről? The post Forint a reflektor
Az osztalék portfólióm - 2025. október
Ebben a hónapban is bevásároltam rendesen, általában a jelentések után. A cégek nagy részét nem örökre, hanem csak pár hónapra terveztem megvenni, aztán majd eladom, ha felmennek. Ha mégsem
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hetek óta milliók dolgoznak fizetés nélkül a világ egyik legfejlettebb országában
Megjelent a Portfolio Checklist szerdai adása.
Ráugrottak a cégek az alacsony kamatra - Mi történt?
Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára volt a vendégünk.
Elfeledett adónemre vetett szemet a kormány: újra jön a reklámadó?
Váratlan emelés jöhet.