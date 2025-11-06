Bíróságon győzött Budapest, milliárdok járnak vissza a fővárosnak

A Magyar Államkincstár elvesztette a fővárosi önkormányzat ellen indított felülvizsgálati pert szolidaritási hozzájárulás ügyében. A Kúria minden pontban a fővárosi önkormányzatnak adott igazat a mai tárgyaláson és helyben hagyta a Fővárosi Törvényszék ítéletét – mondta csütörtöki sajtótájékoztatóján Karácsony Gergely főpolgármester.

A kúria döntése után további felülvizsgálatnak nincs helye, ezzel megnyílt az út a szolidaritási hozzájárulás 2023-as, 2024-es és 2025-ös részleteinek jogtalannak tartott beszedése miatt indított perekben, amelyeket a Kúria döntésére várva függesztettek fel. ha pedig ezekben a perekben is Budapest javára dönt a bíróság, akkor tízmilliárdok járhatnak vissza a fővárosnak.

A Népszava tudósítása szerint Darák Péter bíró az ítélethirdetéskor azt mondta, hogy „az Alkotmánybíróság korábban ugyan elutasította a Fővárosi Törvényszék alkotmányjogi panaszát, de ítéletében lényeges sarokpontokat határozott meg. Többek között kimondta, hogy a szolidaritási hozzájárulás összeg levonását meg kell előznie egy tisztességes, érdemi, az érintettet is bevonó közigazgatási eljárásnak. A tájékoztató levelek kiadása, a beszedési kérelem benyújtása nem egyenlő ezzel. A Fővárosi Törvényszék ítéletében döntően az AB döntésére hivatkozva jutott arra, hogy ezeket a tájékoztatókat nem létezőnek kell tekinteni, a beszedési megbízásokat pedig meg kell semmisíteni”.

A főváros még 2023-ban indított pert a szolidaritási hozzájárulás kapcsán, csütörtöki sajtótájékoztatóján Karácsony Gergely főpolgármester azt mondta, hogy

a mostani döntés precedens értékű a magyar önkormányzati rendszer szempontjából.

A főpolgármester szerint a mostani döntés a 2023-as szolidaritási hozzájárulást érinti, a bíróság szerint törvénytelenül vont le 28 milliárd forintot a főváros számlájáról a Magyar Államkincstár. Szerinte

a döntés nem jelenti azt automatikusan, hogy ezt a pénzt vissza kell utalni, de mindenképpen visszajár 4 milliárd forint kamat és a főváros kártérítési pert indít, hogy visszaszerezze a törvénytelenül levont összeget.

Karácsony szerint a döntés azért is precedens értékű, mert kimondta, hogy a szolidaritási hozzájárulás nem adó, annak levonásakor az Államkincstárnak mérlegelnie kell, hogy az önkormányzat munkáját nem lehetetleníti el a lépés. Ugyanakkor szerinte a jogi út nem elég gyors ahhoz, hogy a főváros működőképességét meg tudják őrizni, ezért fel kellene függeszteni a további inkasszózásokat.

Karácsony szerint amennyiben az elvonások folytatódnak, akkor "az év végén mínusz 37 milliárd forinton lesz Budapest hitelkerete", ami azt jelenti, hogy nem tudnak megfelelni a gazdasági stabilitási törvénynek, így január elsejétől megszűnik a főváros folyószámlahitel-kerete. Azt követően pedig márciusig, az iparűzési adó beérkezéséig nem tudnának béreket sem fizetni.

A nemzetközi hitelminősítők valószínűleg értetlenül állnának az előtt, ha Budapest csődbe menne, ez pedig a teljes magyar nemzetgazdaság szempontjából leminősítési kockázatot jelentene

- véli a főpolgármester.

A főpolgármester elmondta: mindent megtettek annak érdekében, hogy "visszahívja a kormányt a tárgyalóasztalhoz", de az idő fogy és a pénzük is fogyóban van.

Címlapkép forrása: AKOS STILLER