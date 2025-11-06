Brutális járvány terjed Magyarország szomszédjában

A hatóságok tájékoztatása szerint több régióban is aktív járványgócok alakultak ki, és a fertőzések száma az elmúlt hetekben meredeken emelkedett. A Komáromi járásban jelenleg 8 aktív járványgócot tartanak nyilván, szemben az egy hónappal ezelőtti 3-al.

A hatóságok ezért

nem javasolják a tömegrendezvényeket, illetve szigorítottak a higiéniai ellenőrzéseken is.

Emellett kötelező védőoltást és tömeges fertőtlenítéseket is elrendeltek.

A Nagyszombati Regionális Közegészségügyi Hivatal adatai szerint 2025 eleje óta már mintegy 259 hepatitis A-fertőzést regisztráltak, ami háromszorosa a tavalyi esetszámnak.

A legtöbb beteget Dunaszerdahely (100) és Galánta (78) térségéből jelentették, de Szakolca, Nagyszombat, Szenice, Galgóc és Pöstyén környékén is előfordultak fertőzések.

A hatóságok több mint 2100 embert helyeztek orvosi megfigyelés alá,

az érintett településeken pedig karantént rendeltek el.

A sárgaságként is ismert hepatitis A emberről emberre terjed, leggyakrabban szennyezett kéz, étel vagy víz útján. A betegség jellemzően lázzal, gyengeséggel, émelygéssel, majd a bőr és a szem sárgás elszíneződésével jár.

