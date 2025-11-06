  • Megjelenítés
Egy hónapon belül végleg eldől az orosz gáz sorsa Európában
Egy hónapon belül végleg eldől az orosz gáz sorsa Európában

Portfolio
Az EU december elején politikai megállapodást szeretne kötni az orosz fosszilis energiahordozókról való 2028-as leválásról, miközben a térség országai az infrastruktúraoldalról is készülnek a váltásra. A bolgár Bulgartransgaz vezetője szerint a Közép- és Délkelet-Európát összekötő Vertikális Gázfolyosó lehet az „egyetlen autópálya” az amerikai LNG régiós eljuttatásához, amely nélkül az orosz földgáz teljes kiváltása nem lesz lehetséges.

Cél, hogy a megállapodás még karácsony előtt megszülessen. A Montelnek nyilatkozó források szerint az Európai Parlament, a tagállamokat képviselő Tanács és az Európai Bizottság

december 2-án juthat politikai megállapodásra az orosz fosszilis energiahordozók kivezetéséről.

A következő tárgyalási fordulót november 20-án tartják. A dán elnökség szerint „közös cél”, hogy karácsony előtt megszülessen a megállapodás.

Több vitás pont van még, köztük például:

  • Az orosz gázimport tilalmának végső határideje a rövid- és hosszú távú szerződések esetén.
  • A tengerparttal nem rendelkező országok - például Magyarország és Szlovákia - átmeneti mentessége. Amennyiben maradna az eredeti javaslat, úgy a hosszú távú orosz ellátási szerződéssel rendelkező országoknak csak 2027 végével kell megszüntetniük importjaikat. Ha nem, akkor egy évvel korábban, már 2026 végén.
  • Az Európai Bizottság azon lehetősége, hogy ellátásbiztonsági veszélyhelyzet esetén felfügessze a tiltásokat. Az Európai Parlament ezt az opciót kihagyná a javaslatból.

A parlament emellett azt is szorgalmazza, hogy a földgázhoz hasonló határidőket és szigort alkalmazzon az EU az orosz kőolajjal szemben is.

„Autópálya” az amerikai LNG-nek

A közép-kelet európai régióban közben gyorsuló ütemben zajlik a szükséges vezetékinfrastruktúra kiépítése az orosz gáz kiváltására. Vladimir Malinov, a bolgár nagynyomású vezetékhálózat (Bulgartransgaz) ügyvezetője egy athéni konferencián arról beszélt, hogy

a Vertikális Gázfolyosó évente 5–8 milliárd köbméter amerikai LNG eljuttatására képes a régióban, ami nélkül lehetetlen az orosz leválás.

A projekt a Transz-Balkán gázvezeték és a regionális hálózatok integrációjára épül, és 2027-re válhat teljes mértékben működőképessé. A folyosó Bulgáriát, Görögországot, Romániát, Szlovákiát, Magyarországot, Moldovát és Ukrajnát köti össze.

Malinov kiemelte azt, hogy a megvalósítást helyi kormányok és az Európai Bizottság egyaránt támogatják, de a fizikai infrastruktúra mellett kedvező kereskedelmi feltételek is szükségesek.

A projekt „valódi hajtóereje” az amerikai LNG tömeges elérhetősége ezen a szakaszon

- figyelmeztetett.

Bulgária már 2026-tól üzembe helyezné a folyosó görög és román határ menti szakaszait.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

