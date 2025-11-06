Egy hónapon belül végleg eldől az orosz gáz sorsa Európában

Cél, hogy a megállapodás még karácsony előtt megszülessen. A Montelnek nyilatkozó források szerint az Európai Parlament, a tagállamokat képviselő Tanács és az Európai Bizottság
december 2-án juthat politikai megállapodásra az orosz fosszilis energiahordozók kivezetéséről.
A következő tárgyalási fordulót november 20-án tartják. A dán elnökség szerint „közös cél”, hogy karácsony előtt megszülessen a megállapodás.
Több vitás pont van még, köztük például:
- Az orosz gázimport tilalmának végső határideje a rövid- és hosszú távú szerződések esetén.
- A tengerparttal nem rendelkező országok - például Magyarország és Szlovákia - átmeneti mentessége. Amennyiben maradna az eredeti javaslat, úgy a hosszú távú orosz ellátási szerződéssel rendelkező országoknak csak 2027 végével kell megszüntetniük importjaikat. Ha nem, akkor egy évvel korábban, már 2026 végén.
- Az Európai Bizottság azon lehetősége, hogy ellátásbiztonsági veszélyhelyzet esetén felfügessze a tiltásokat. Az Európai Parlament ezt az opciót kihagyná a javaslatból.
A parlament emellett azt is szorgalmazza, hogy a földgázhoz hasonló határidőket és szigort alkalmazzon az EU az orosz kőolajjal szemben is.
„Autópálya” az amerikai LNG-nek
A közép-kelet európai régióban közben gyorsuló ütemben zajlik a szükséges vezetékinfrastruktúra kiépítése az orosz gáz kiváltására. Vladimir Malinov, a bolgár nagynyomású vezetékhálózat (Bulgartransgaz) ügyvezetője egy athéni konferencián arról beszélt, hogy
a Vertikális Gázfolyosó évente 5–8 milliárd köbméter amerikai LNG eljuttatására képes a régióban, ami nélkül lehetetlen az orosz leválás.
A projekt a Transz-Balkán gázvezeték és a regionális hálózatok integrációjára épül, és 2027-re válhat teljes mértékben működőképessé. A folyosó Bulgáriát, Görögországot, Romániát, Szlovákiát, Magyarországot, Moldovát és Ukrajnát köti össze.
Malinov kiemelte azt, hogy a megvalósítást helyi kormányok és az Európai Bizottság egyaránt támogatják, de a fizikai infrastruktúra mellett kedvező kereskedelmi feltételek is szükségesek.
A projekt „valódi hajtóereje” az amerikai LNG tömeges elérhetősége ezen a szakaszon
- figyelmeztetett.
Bulgária már 2026-tól üzembe helyezné a folyosó görög és román határ menti szakaszait.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Nincs változás Prágában: marad a 3,5%-os alapkamat
Nem zárják ki a további lazítást.
Egyre több az árulkodó jel: azt mondják, megbukott Szergej Lavrov – Állítólag kiesett Putyin kegyeiből a külügyminiszter
Sorra jönnek a Lavrov kudarcáról, bukásáról szóló hírek.
Orbán Viktor elárulta, hogy milyen ajánlattal érkezik Washingtonba
"Ez élet-halál kérdés".
Nagy karácsonyi ajándékot kaphat Putyin az egyik EU- és NATO-tag országtól? – Fontos támogatóját veszítheti el Ukrajna
Csehország irányt vált a külpolitikában.
Újabb nagybank jelentette be a 15 millió forintos személyi kölcsönt
Csökken a hitel kamata is, ha eleget keres az adós.
Hajszálon múlott a kamatcsökkentés Európa egyik vezető gazdaságában
A decemberi vágás esélyei viszont megnőttek.
100 forintnyi biztosítási díjunkból 9 forint az övék: hasítanak a független közvetítők
Viszont tovább csökken a számuk az MNB friss adatai szerint.
Több év után után bevallották: kudarcos az EU zöld pénzügyi terve
Nem igazán sikerült elérni a kitűzött célokat.
Alapjövedelem a mesterséges intelligencia korában: szociális forradalom vagy veszélyes illúzió?
Az MI által termelt vagyon újraosztása alapjaiban formálhatná át a társadalmi-gazdasági rendszert.
Hitelt igényelnél ingatlanfedezet nélkül? Mutatjuk ki és mekkora összegre számíthat most
A személyi kölcsön továbbra is az egyik legnépszerűbb és leggyorsabban elérhető hitelforma Magyarországon. Nem szükséges hozzá ingatlanfedezet, szabadon felhasználható, és általában pár
Dupla elismerés a HOLD-nál
A Portfolio idén először díjazta a hazai vagyonkezelési, alapkezelői és privátbanki piac legkiemelkedőbb szereplőit: objektív teljesítményadatok, szakmai szavazatok és független zsűri dönt
Hogyan hat az amerikai techszektor az energiaátmenetre?
A technológiai óriások innovációval, energiahatékony MI-fejlesztésekkel és stratégiai beruházásokkal alakítják a tisztaenergia-piac jövőjét.
Az EU mesterséges intelligencia rendeletének végrehajtása Magyarországon
Október 31-én megjelent a Magyar Közlönyben az Európai Unió mesterséges intelligenciáról szóló rendeletének magyarországi végrehajtásáról szóló 2025. évi LXXV. törvény ("MI törvén
Lezárult egy korszak
2025. október 31-ével megszűnt az AVDH (Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés) szolgáltatás. Ezzel az ingyenes állami aláírási lehetőség végleg kikerült a mindennapi ügyintéz
A bizalom kultúrája - miért stratégiai eszköz ma a bejelentővédelmi rendszer?
A 2023. évi XXV. törvény, közismertebb nevén a panasztörvény, a visszaélés-bejelentési rendszert a vállalati megfelelés kötelező elemévé tette. A tudatos vállalatok számára azonban
"Már anyám is Pythonban kódol" - Az automatizáció, ami nem is létezik
Mindenki programozóvá vált, hiszen a ChatGPt lekódol nekünk mindent – persze, pont úgy, ahogy mindenki tolmáccsá vált a Google Translate-től. Az AI olyan forradalommal kecsegtet,... The pos
Drónokról fertőzhették meg a marhatelepet? A nyomozás azóta is tart
Megrázó részletek Bóna Szabolcstól.
Hetek óta milliók dolgoznak fizetés nélkül a világ egyik legfejlettebb országában
Megjelent a Portfolio Checklist szerdai adása.
Ráugrottak a cégek az alacsony kamatra - Mi történt?
Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára volt a vendégünk.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!