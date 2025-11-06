  • Megjelenítés
Elindult Amerikába Orbán Viktor, rengetegen követik a miniszterelnök gépét
Gazdaság

Elindult Amerikába Orbán Viktor, rengetegen követik a miniszterelnök gépét

Portfolio
A magyar delegáció a Wizz Air egyik különgépével csütörtök reggel útnak indult Amerikába. Az indulás előtt a Orbán Viktor is posztolt a Facebookon. Az utat rendkívüli érdeklődés övezi, jelenleg ez a legkövetettebb járat a flightradar adatai szerint.

Orbán Viktor indulás előtti Facebook-bejegyzését az elmúlt 10 hónap értékelésével, a magyar-amerikai kapcsolatok javulásának hangsúlyozásával kezdtek.

Ma azért utazunk Washingtonba, hogy Trump elnökkel új fejezetet nyissunk a magyar-amerikai kapcsolatokban. A célunk egy stratégiai együttműködés kialakítása, amely magában foglalja az energetikai kapcsolatokat, a befektetéseket, a védelmi együttműködést és az orosz-ukrán háború utáni világról való egyeztetést

- írta a miniszterelnök.

Elindult a delegáció

A delegáció mérete miatt a Wizz Air egy speciális repülőgépe szállítja a magyar küldöttséget az Egyesült Államokba.

Még több Gazdaság

Ilyen még nem volt amióta világ a világ: Kína behozta Amerikát

Ennyi volt: több kedvelt tévécsatorna megszűnik év végével

Megint kamatot vágtak a lengyelek – Ettől lesz még vonzóbb a forint?

Bár a fapados légitársaság nem üzemeltet menetrend szerinti járatokat Budapest és Amerika között, rendelkezik a különleges útra alkalmas géppel. A Wizz Air egyszeri engedélyt kapott az amerikai hatóságoktól a charterjárat üzemeltetésére. 

A flightradar információi szerint a delegáció a Wizz Air WUK9001 lajstromjelű Airbus A321XLR gépével indult útnak Reykjavikba, ahol egy megállót követően folytatják útjuk Amerikába.

A járat egyébként a legkövetettebb jelenleg a flightradar adatai szerint:

Forrás: flightradar

A mostani lesz a hatodik hivatalos találkozó Orbán Viktor és Donald Trump között.

A magyar delegációban helyet kapott többek között:

  • Lantos Csaba energiaügyi miniszter,
  • Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter,
  • Lázár János építési és közlekedési miniszter
  • és Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter,

valamint számos vállalati vezető is. 

Kapcsolódó cikkünk

Amerikába utazik Orbán Viktor – De nem akárhogyan

Mi várható pénteken?

A pénteki találkozón várhatóan tehát elsősorban az ukrajnai béketeremtésről, valamint gazdasági és energetikai együttműködési csomagról tárgyalnak majd a felek. Értesülések szerint Magyarország arra készül, hogy történelmi, földrajzi és műszaki okokra hivatkozva

hivatalosan is engedményt kérjen az orosz energiahordozókkal szembeni amerikai szankciók alól.

Kapcsolódó cikkünk

Trump: nem adtam felmentést Orbán Viktornak

Cserébe a magyar fél kész lehet mélyíteni az együttműködést az Egyesült Államokkal a nukleáris technológia területén, különösen a kis moduláris reaktorok (SMR-ek) kapcsán. Az amerikaiak számára ez új piacot, a magyar félnek pedig alternatívát jelentene az orosz függőség csökkentésére. Az SMR-ek területén az amerikai fejlesztések jelenleg előrébb járnak, mint az orosz vagy ázsiai versenytársaké.

Orbán washingtoni üzenete tehát az lehet, hogy Magyarország rövid távon nem tud leválni az orosz olajról és gázról, de hajlandó elmélyíteni az amerikai nukleáris és energetikai partnerséget.

Ha ezt az amerikai fél elfogadja, az formálisan is új energiapolitikai tengelyt nyithat Budapest és Washington között.

Kapcsolódó cikkünk

Új energiapolitikai tengelyt nyithat Budapest és Washington között a pénteki nap

Megvan a találkozó időpontja: a Fehér Házban ráz kezet Orbán Viktor és Donald Trump

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Caprica Consulting

Lezárult egy korszak

2025. október 31-ével megszűnt az AVDH (Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés) szolgáltatás. Ezzel az ingyenes állami aláírási lehetőség végleg kikerült a mindennapi ügyintéz

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Future of Construction 2025

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Finanszírozás a gyakorlatban – Budapesti Fórum

2025. november 11.

Portfolio Investment Day 2025

2025. november 18.

Portfolio AI & Digital Transformation 2025

2025. november 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
Megérkezett a fordulat a tőzsdéken, pluszban zárt az USA
Olyan válság fenyegeti Németországot, amibe egész Európa beleremeghet
Lengyelország bekopogtatott szomszédjához egy amerikai LNG-ajánlattal
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility