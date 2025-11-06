Első ránézésre kedvező adat jött Európa legnagyobb gazdaságából, mégsem felhőtlen az öröm

  • Megjelenítés
Szeptemberben 1,3%-kal növekedni tudott a német ipar, ez azonban elmaradt a várt 3%-os bővüléstől. A szakértők szerint mérsékelt visszapattanás látszott az augusztusi gyenge adat után, de ez még kevés ahhoz, hogy pozitív fordulatról beszélhessünk.

Az augusztusi 3,7%-os visszaesés után szeptemberben havi alapon

1,3%-kal növekedett a német ipar termelése.

Éves alapon pedig az előző havi 3,6%-os visszaesés után 1 százalékkal zsugorodott a termelés tavaly szeptemberhez képest.

Az első ránézésre kedvező adat ellenére sem lehetünk teljesen elégedettek, hiszen a szakemberek havi alapon 3%-os visszapattanásra számítottak a gyenge augusztusi adat után. A mérsékelt növekedés egyelőre kevés ahhoz, hogy pozitív fordulatról beszélhessünk, strukturális gyengeségek továbbra is nyomás alatt tartják a német ipart – kommentálta az adatot az ING Bank.

A német statisztikai hivatal adatai szerint a szeptemberi növekedést elsősorban az autóipar és az elektronikai szektor biztosították havi alapon, miközben a feldolgozóipar termelése csökkent. Az építőipar esetében háromhavi pozitív trend tört meg a 0,9%-os visszaeséssel.

Előre tekintve az ING szerint pozitív, hogy a termelési várakozások ismét növekedni tudtak, az ipari megrendelések visszapattantak, a készletek pedig csökkentek. Ugyanakkor az amerikai vámok, a kínai verseny és a visszafogott kapacitásbővítési tervek továbbra is borús jövőképet vázolnak fel. Az elemzők szerint a következő hónapokban is jöhetnek apró pozitív jelek, melyek azonban csak ciklikus hullámzást jelentenek majd, nem alapvető pozitív strukturális változásokat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

