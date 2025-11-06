Ennyi volt: több kedvelt tévécsatorna megszűnik év végével

A Media1 júliusi értesülését, miszerint év végével megszűnik több tévécsatorna, most a ONE Magyarország ügyfeleknek küldött hivatalos levele is alátámasztja. A dokumentum szerint 2025. december 31. után elérhetetlenné válik

a Comedy Central,

a Teen Nick,

a Paramount Network,

valamint több MTV-csatorna, köztük az MTV90s, MTV00s, MTV Hits és MTV Live HD.

A Paramount Global korábban, októberben csak az MTV-csatornák (MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV és MTV Live) lekapcsolását erősítette meg, a többi népszerű csatorna sorsáról nem nyilatkozott.

A változás piaci szempontból is jelentős, hiszen a megszűnő Comedy Central, Teen Nick és Paramount Network reklámidejét eddig az RTL Magyarország reklámértékesítő részlege, az RTL Sales house értékesítette. A fiatalokat célzó, szórakoztató jellegű csatornák kiesésével az RTL reklámportfóliója számottevően csökken.

A ONE Magyarország ugyanebben a levélben további változásokat is bejelentett: műholdas kínálatukból kikerül az ATV Extra (a levélben még régi nevén, ATV Spirit-ként említve), valamint mind a műholdas, mind a kábeles terjesztésből eltűnik a Life TV és az Ozone TV. Ezen utóbbi csatornák esetében azonban a szolgáltató jelezte, hogy amennyiben sikerül megegyezniük a csatornák tulajdonosaival, folytatódhat a terjesztés.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images