Felszállt Orbán Viktorék gépe Izlandról

A miniszterelnököt és delegációját szállító Wizz Air gép nem sokkal délután 2 óra után indult tovább Washingtonba. Az út innen még mintegy 6 órát fog igénybevenni a tervek szerint.
A Wizz Air WUK9002 lajstromjelű Airbus A321XLR gépe jelenleg a legkövetettebb repülőgép világszerte a flightradar adatai szerint:
Az izlandi megálló során Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter elárulta, hogy még az idén 7 új amerikai vállalati beruházás kerül majd bejelentésre. Olyan iparágakban, mint az informatika, az elektronika, és az orvostechnika.
