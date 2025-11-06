  • Megjelenítés
Felszállt Orbán Viktorék gépe Izlandról
Gazdaság

Felszállt Orbán Viktorék gépe Izlandról

Portfolio
Felszállt Reykjavikból a Wizz Air magyar delegációt szállító Airbus repülőgépe.

A miniszterelnököt és delegációját szállító Wizz Air gép nem sokkal délután 2 óra után indult tovább Washingtonba. Az út innen még mintegy 6 órát fog igénybevenni a tervek szerint.

flightradarwuk
Forrás: Flightradar

A Wizz Air WUK9002 lajstromjelű Airbus A321XLR gépe jelenleg a legkövetettebb repülőgép világszerte a flightradar adatai szerint:

Forrás: Flightradar

Az izlandi megálló során Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter elárulta, hogy még az idén 7 új amerikai vállalati beruházás kerül majd bejelentésre. Olyan iparágakban, mint az informatika, az elektronika, és az orvostechnika.

Címlapkép forrása: Portfolio

