Felszólítást kapott Magyarország: állítsátok le az orosz olajvásárlást!
Gazdaság

Portfolio
Kétpárti amerikai szenátori csoport arra szólította fel Magyarországot, hogy hagyjon fel az orosz energiahordozók vásárlásával, miközben Orbán Viktor Washingtonba készül Donald Trumppal egyeztetni, írja a Bloomberg.

Egy kétpárti amerikai szenátori csoport arra sürgeti Magyarországot, hogy

szakítson az orosz energiahordozók vásárlásával.

A szenátorok által aláírt dokumentum akkor érkezett, amikor Orbán Viktor Washingtonba utazik, hogy találkozzon Donald Trump amerikai elnökkel.

A szenátorok által megfogalmazott határozattervezet szerint Magyarország nem mutat jelet arra, hogy csökkentené függőségét az orosz kőolajtól és földgáztól, noha az Európai Unió 2027-ig tartó ütemezett leválást javasolt a tagállamok számára.

A dokumentumot tíz szenátor írta alá, köztük a republikánus Roger Wicker (Mississippi), Thom Tillis (Észak-Karolina) és Mitch McConnell (Kentucky), valamint a demokraták Jeanne Shaheen (New Hampshire), Chris Van Hollen (Maryland) és Chris Coons (Delaware).

A szenátorok szerint az orosz energiaimport fenntartása közvetlenül segíti Moszkvát abban, hogy finanszírozza az Ukrajna ellen 2022 óta folytatott háborúját.

Vlagyimir Putyin háborús bűnös, aki az energiahordozók exportjából finanszírozza agresszióját

- fogalmazott Thom Tillis. Jeanne Shaheen pedig úgy vélte, hogy Európa jelentős eredményeket ért el az orosz energiafüggőség csökkentésében, de Magyarország magatartása gyengíti a közös biztonsági álláspontot.

Orbán Viktor az elmúlt években következetesen a pragmatikus energia-együttműködés szükségességével érvelt, hangsúlyozva, hogy Magyarország földrajzi és infrastruktúrális helyzetéből fakadóan nem tudja rövid távon kiváltani az orosz forrásokat. A kormány álláspontja szerint az orosz kőolaj vezetékes beszerzése az európai ellátásbiztonság része, és nem politikai támogatás.

Közben a Kongresszusban is folyamatban van egy olyan törvényjavasla Lindsey Graham republikánus szenátor vezetésével, amely szankcionálná azokat az országokat, amelyek továbbra is orosz energiát vásárolnak. A tervezet kétpárti támogatást élvez, ám az előrehaladása megakadt, amíg Trump nem ad zöld jelzést.

Címlapkép forrása: Stringer/Anadolu via Getty Images

