Felszólítást kapott Magyarország: állítsátok le az orosz olajvásárlást!

Egy kétpárti amerikai szenátori csoport arra sürgeti Magyarországot, hogy

szakítson az orosz energiahordozók vásárlásával.

A szenátorok által aláírt dokumentum akkor érkezett, amikor Orbán Viktor Washingtonba utazik, hogy találkozzon Donald Trump amerikai elnökkel.

A szenátorok által megfogalmazott határozattervezet szerint Magyarország nem mutat jelet arra, hogy csökkentené függőségét az orosz kőolajtól és földgáztól, noha az Európai Unió 2027-ig tartó ütemezett leválást javasolt a tagállamok számára.

A dokumentumot tíz szenátor írta alá, köztük a republikánus Roger Wicker (Mississippi), Thom Tillis (Észak-Karolina) és Mitch McConnell (Kentucky), valamint a demokraták Jeanne Shaheen (New Hampshire), Chris Van Hollen (Maryland) és Chris Coons (Delaware).

A szenátorok szerint az orosz energiaimport fenntartása közvetlenül segíti Moszkvát abban, hogy finanszírozza az Ukrajna ellen 2022 óta folytatott háborúját.

Vlagyimir Putyin háborús bűnös, aki az energiahordozók exportjából finanszírozza agresszióját

- fogalmazott Thom Tillis. Jeanne Shaheen pedig úgy vélte, hogy Európa jelentős eredményeket ért el az orosz energiafüggőség csökkentésében, de Magyarország magatartása gyengíti a közös biztonsági álláspontot.

Orbán Viktor az elmúlt években következetesen a pragmatikus energia-együttműködés szükségességével érvelt, hangsúlyozva, hogy Magyarország földrajzi és infrastruktúrális helyzetéből fakadóan nem tudja rövid távon kiváltani az orosz forrásokat. A kormány álláspontja szerint az orosz kőolaj vezetékes beszerzése az európai ellátásbiztonság része, és nem politikai támogatás.

Közben a Kongresszusban is folyamatban van egy olyan törvényjavasla Lindsey Graham republikánus szenátor vezetésével, amely szankcionálná azokat az országokat, amelyek továbbra is orosz energiát vásárolnak. A tervezet kétpárti támogatást élvez, ám az előrehaladása megakadt, amíg Trump nem ad zöld jelzést.

