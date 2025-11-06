  • Megjelenítés
Forradalmi változás jön a palackvisszaváltásában!
Gazdaság

Forradalmi változás jön a palackvisszaváltásában!

MTI
A MOHU újabb, ömlesztett visszaváltásra alkalmas automatát telepített Budapesten. A III. kerületben nyílt Príma üzletben, az új R2 elnevezésű automata - a norvég TOMRA gyártmányú, R1 típus továbbfejlesztett változata - már nemcsak a műanyag és fém italosdobozokat, hanem az üvegpalackokat is képes egyszerre, tömegesen kezelni - közölte a MOHU csütörtökön az MTI-vel.

A technológia előnye, hogy

a palackokat nem egyesével kell bedobni az automatába, hanem akár több tucat italcsomagolás is egyszerre beönthető,

amit a gép automatikusan azonosít és feldolgoz.

Ez a megoldás növeli a visszaváltás sebességét, csökkenti a sorban állási időt, így kényelmesebbé teszi a fogyasztók számára a visszaváltási folyamatot - írták a közleményben.

Még több Gazdaság

Brutális járvány terjed Magyarország szomszédjában

Aszódi Attila: Nagy lehetőség áll Magyarország előtt Orbán Viktor és Donald Trump találkozóján - A mini atomerőművek a középpontban

Leszállt Orbán Viktorék gépe Izlandon, fontos időpont látott napvilágot

Felidézték, hogy tesztjelleggel Pilisvörösváron telepítettek először ilyen úgynevezett "zsákos beöntésre" alkalmas automatát. Megjegyezték, sokan nagy zsákokban hozzák vissza a palackokat.

Egy ilyen automata percenként akár 100 palackot is feldolgoz, ami többszöröse a hagyományos gépek teljesítményének.

A pilisvörösvári tesztüzem pozitív tapasztalatai után, a MOHU további, ömlesztős automata telepítéséről döntött. Az újabb 6-8 automatának köszönhetően újabb tapasztalatokat lehet nyerni a visszaváltási szokásokkal kapcsolatban.

A tájékoztatás szerint naponta 10-11 millió palackot, üveget és dobozt váltanak vissza a MOHU REpont rendszerében, ezek újrahasznosításával csaknem évi 3 milliárd palack hulladék nem kerül a környezetbe.

Bozóki Csaba, a MOHU visszaváltásért felelős vezetője a közleményben ismertette, hogy a kötelező visszaváltási rendszer indulása óta a magyar fogyasztók már több mint 3,6 milliárd italcsomagolást váltottak vissza összesen. A folyamat gyors felfutása, és a technológiai fejlesztések azt mutatják, hogy Magyarország jó úton halad a 2029-re kitűzött 90 százalékos visszaváltási arány elérése felé. A tervek szerint idén, még 6-8 ilyen zsákos beöntésre alkalmas automatát fognak telepíteni országszerte, erről egyeztetnek a kereskedelmi partnerekkel - tette hozzá.

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Dupla elismerés a HOLD-nál

A Portfolio idén először díjazta a hazai vagyonkezelési, alapkezelői és privátbanki piac legkiemelkedőbb szereplőit: objektív teljesítményadatok, szakmai szavazatok és független zsűri dönt

Caprica Consulting

Lezárult egy korszak

2025. október 31-ével megszűnt az AVDH (Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés) szolgáltatás. Ezzel az ingyenes állami aláírási lehetőség végleg kikerült a mindennapi ügyintéz

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Future of Construction 2025

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Finanszírozás a gyakorlatban – Budapesti Fórum

2025. november 11.

Portfolio Investment Day 2025

2025. november 18.

Portfolio AI & Digital Transformation 2025

2025. november 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Olyan válság fenyegeti Németországot, amibe egész Európa beleremeghet
Itt a fordulat: Putyin váratlan kérést intézett Trumphoz, ez mindent megváltoztathat
Lengyelország bekopogtatott szomszédjához egy amerikai LNG-ajánlattal
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility