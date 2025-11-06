Friss hírek érkeztek a koronavírusról

A 44. naptári héten a szennyvizek SARS-CoV-2 koncentrációja országos szinten enyhén csökkenő tendenciát mutat. A 31. héttől megfigyelhető emelkedő tendencia a legfrissebb szennyvíz adatok alapján az XFG variánsnak volt köszönhető, ez megfelel az Európában az utóbbi hetekben tapasztalható trendnek, írja az NNGYK.

- közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ.

Emelkedés 3 ellátási terület (Debrecen, Kecskemét és Szolnok) mintái esetében figyelhető meg. 19 ellátási területre stagnálás jellemző.

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér mintájában a SARS-CoV-2 örökítőanyag mennyisége az emelkedett koncentráció-tartományban van és tendenciáját tekintve stagnál.

A szennyvíz eredmények alapján a COVID-19 fertőzésszámok további enyhe csökkenése várható a következő hetekben.

A szennyvíz alapú epidemiológia segítségével a lakosság egészségi állapotára vonatkozó információkat nyerhetünk a szennyvíz vizsgálatával. Olyan kórokozók is vizsgálhatók ezzel a módszerrel, amelyek nem képesek szennyvíz közvetítésével terjedni, mint pl. a SARS-CoV-2 vagy az influenza vírus. Nemzetközi tapasztalatok mellett már hazai eredmények is bizonyítják, hogy a szennyvízvizsgálatok eredményei előre jelezhetnek tendenciákat az emberi megbetegedésekben, így hatékonyan egészíthetik ki az egyéb járványkövetési rendszereket a koronavírus járványra, szezonális influenzajárványra, vagy egy esetleges újabb világjárványra vonatkozó terjedési információkkal. Ez lehetővé teszi, hogy mind a szakemberek, mind a lakosság felkészülhessen a járványhelyzet változására.

A 31. héttől megfigyelhető emelkedő tendencia a legfrissebb szennyvíz adatok alapján az XFG variánsnak volt köszönhető, ez megfelel az Európában az utóbbi hetekben tapasztalható trendnek. Hazai szennyvízmintákból az XFG variáns mellett eseti jelleggel a Nimbus, LP.8.1, JN.1 variáns, valamint egyéb X-rekombinánsok is kimutatható volt.

Az XFG variáns megjelenésével és terjedésével újabb emelkedés várható a közeljövőben.

A szennyvíz mintákat a szennyvíztelepek üzemeltetői veszik, majd a vármegyei kormányhivatalok Népegészségügyi Főosztályainak munkatársai szállítják a NNGYK laboratóriumába. A vizsgálatok a mintavételt követő 48 órán belül kezdődnek el. A mintákból az ülepedő szennyeződések eltávolítása után ultraszűréssel koncentrálják a vírusrészecskéket, azután a koncentráció mérése a tisztított nukleinsavból digitális PCR technológiával történik. A variánsok meghatározása újgenerációs szekvenálás módszerével történik, amelyet az adatok bioinformatikai elemzése követ.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images