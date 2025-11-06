Hajszálon múlott a kamatcsökkentés Európa egyik vezető gazdaságában

A brit jegybank szűk többséggel változatlanul hagyta az irányadó rátát, miközben megalapozta egy decemberi kamatcsökkentés lehetőségét. A Monetáris Politikai Bizottság (Monetary Policy Council, MPC) öt tagja – köztük Andrew Bailey kormányzó – a 4 százalékos ráta fenntartására szavazott, négyen pedig 25 bázispontos vágást támogattak volna. A jegybank közleménye szerint a szeptemberi, 3,8 százalékos infláció lehetett "feltehetően a tetőpont".

A jegyzőkönyv szerint a tartásra szavazók közül Bailey hangvétele volt a leginkább lazításpárti.

Megítélése szerint az inflációs kockázatok csökkentek, és nemrégiben kiegyensúlyozottabbá váltak.

Írásos közleményében ezt írta:

Továbbra is úgy látjuk, hogy a kamatok fokozatosan lefelé tartó pályán vannak, de mielőtt ismét csökkentenénk, meg kell bizonyosodnunk arról, hogy az infláció a 2 százalékos cél felé halad.

Bailey ugyanakkor a sajtótájékoztatón jelezte: az infláció ragadós, és fennáll a veszélye, hogy tartósan magas marad.

A jegybanki kommunikáció ugyanakkor egy esetleges decemberi kamatcsökkentés lehetőségét is jelezte. Addigra a testület látni fogja a munkáspárti kormány hónap végére várt őszi költségvetését, valamint két újabb inflációs és munkaerőpiaci adatot. Mivel a mostani döntést a piacok előre beárazták (a várakozások kamattartásról szóltak), az igazán fontos üzenet a jegybanki kommunikációban hangzott el. A BoE ugyanis módosította iránymutatását:

a nyilatkozatban elhangzik, hogy a kamatok "várhatóan fokozatosan csökkenő pályán" maradnak, az "óvatos" kifejezést pedig törölték a szövegből.

Az ING Bank közgazdászai szerint a decemberi kamatvágás Bailey kezében van, irányváltásával ugyanis többségbe kerülnének a lazításpártiak a monetáris tanácsban.

A font árfolyama gyengüléssel reagált a hírekre, ezt viszont később jelentős korrekció követte. Az angol font dollárral szembeni jegyzése most 1,31 a devizapiacokon.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A sajtótájékoztató után erősödtek a lazítási várakozások, a várt kamatpálya pedig lejjebb tolódott. A piacok most nagyjából 50 bázispontnyi kamatcsökkentést áraznak 2026 közepéig, szemben a döntés előtti 47 bázisponttal. A kamatvárakozások csökkenése az állampapírpiaci hozamokban is megmutatkozott, a 10 éves lejáratú kötvények hozama a döntés után bő 3 bázisponttal csökkent.

A brit 10 éves államkötvények hozamának mai alakulása.

A szoros szavazati arány és a jegyzőkönyv enyhébb hangvétele arra utal, hogy nyitva maradt az ajtó a decemberi kamatvágás előtt. Mindezt az elmúlt hónapok adatai támogatják: az infláció a jegybank várakozásai alatt alakult, miközben a munkaerőpiac tovább lazult.

– mondta Yael Selfin, a KPMG UK vezető közgazdásza.

A Bloomberg Economics értékelése szerint a következő kamatcsökkentés időpontja a korábban várt április helyett február lehet. A november 26-ára várt költségvetés várhatóan tovább erősíti majd egy 2026 eleji lépés indokait.

A kockázat az, hogy a hónap végére valószínűsíthető fiskális szigorítás dezinflációs hatása a vártnál erősebb lesz, ami akár már egy decemberi döntést is megalapozhat.

A testület a mostani döntéssel megszakította az előző év augusztusában kezdődött, öt egymást követő negyedéves kamatvágás sorát. Közben igyekezett egyensúlyt találni a makacs infláció és a bérek, illetve a munkanélküliség terén látott gyengébb adatok között. A döntéssel együtt közzétett Monetáris politikai jelentés szerint

a magas szinten ragadó infláció kockázata a korábbinál kevésbé markáns, míg a gyengébb keresletből fakadó, középtávú inflációs kockázat láthatóbb, így összességében a kockázatok kiegyensúlyozottabbak.

A kamatdöntés néhány héttel megelőzte Rachel Reeves pénzügyminiszter költségvetését, amelyben várhatóan jelentős adóemeléseket jelent be. Ezek visszafoghatják a növekedést, és lefelé hatnak az inflációra. A BoE előrejelzései és döntése a márciusi fiskális környezeten alapulnak, így a várt költségvetési intézkedések hatását még nem tartalmazzák.

A jegybank friss prognózisa szerint az infláció jövő év elején 3,1 százalékra esik, majd 2027 második negyedévétől a 2 százalékos cél közelében stabilizálódik.

A jegybank az idei növekedési előrejelzését 1,25 százalékról 1,5 százalékra emelte, a 2026-os és 2027-es kilátásokat változatlanul hagyta.

Reeves üdvözölte a jegybank idei évre vonatkozó inflációs előrejelzésének enyhe csökkenését, és megismételte: a november 26-i költségvetésben elkötelezett az megélhetési költségek mérséklése mellett.

A 4 százalékos brit kamatszint jelenleg a G7-ben a legmagasabb az Egyesült Államokéval együtt, ugyanakkor a Federal Reserve várhatóan gyorsabban lazít majd. Reeves a héten úgy fogalmazott:

a jelenlegi szint korlátot jelent az üzleti hitelezésnek és terhet a családi költségvetéseknek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images