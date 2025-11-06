Hiába minden, nem tudott nőni szeptemberben a boltok forgalma

Szeptemberben a kiskereskedelmi forgalom volumene nem változott augusztushoz képest - jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Éves összevetésben 3 százalékos volt a bővülés.

A szeptemberi stagnálás és az előző havi 0,8 százalékos növekedés után azt mutatja, hogy folytatódott a mérsékelt bővülés a boltokban, amelynek dinamikája hol lassabb, hol pedig gyorsabb.

Az ugyanakkor a lakosság fogyasztási szerkezetének átrendeződését mutatja, hogy

a teljes lakossági fogyasztás 5%-os bővülésétől a fizikai boltok forgalombővülése évek óta tartósan elmarad.

A boltok forgalma éves alapon 2,5-3% körüli tempóban növekszik, ennek alapja a reáljövedelemek növekedése. A friss, szeptemberi adat szerinti is 3 százalékos volt az éves bázisú növekedés.

Ez összecseng a harmadik negyedéves, stagnáló GDP-adattal, amely szerint továbbra sincs erő a magyar gazdaságban, a növekedéshez a fizikai bolti fogyasztás nem járul hozzá érdemben, azt inkább a szolgáltatások igénybe vétele húzza.

Az év második felétől a kiskereskedelmi forgalmat élénkíthette a gyerekek utáni szja-kedvezmény növelése, azonban az év vége felé a nyugdíjas-utalvány és a háromgyerekesek teljes jövedelemadó-elengedése már jelentősebb hatást gyakorolhat a bolti költésekre.

Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben a forgalom volumene 3,1 százalékkal emelkedett: ezen belül az élelmiszer-kiskereskedelem 76 százalékát adó élelmiszer jellegű vegyes üzletek értékesítési volumene 4,3 százalékkal nőtt, míg az élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzleteké nem változott.

A nem élelmiszer-kiskereskedelem forgalmának volumene összességében 3,5 százalékkal bővült.

A kiskereskedelmi forgalomból 9 százalékkal részesedő, árucikkek széles körét kínáló csomagküldő és internetes kiskereskedelem volumene 9,5 százalékkal emelkedett.

Az üzemanyagtöltő állomások forgalmának volumene 0,6 százalékkal nőtt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images