Ilyen még nem volt amióta világ a világ: Kína behozta Amerikát

Kína pénzügyminisztériuma 4 milliárd dollár értékben bocsátott ki dollárban denominált államkötvényeket Hongkongban. A hároméves kötvényt az amerikai állampapírok hozamszintjével azonos, 3,625 százalékos kuponnal árazták be, míg az ötéves papír mindössze 0,02 százalékponttal került az amerikai Treasury-k fölé.

A tranzakció jelentős mérföldkő: a kibocsátáson dolgozó bankárok szerint

ez az első alkalom, hogy Peking dollárkötvényei azonos hozamszintet értek el az Egyesült Államok államadósságával, amelyet a globális finanszírozási piac viszonyítási alapjaként tartanak számon.

„A piacok likviditása bőséges, és a geopolitikai feszültségek mérséklődtek” – érzékeltette David Yim, a Standard Chartered kínai és észak-ázsiai tőkepiaci vezetője, hogy kedvező volt a piaci környezet. Donald Trump amerikai elnök és Hszi Csin-ping kínai államfő a múlt héten egyéves "kereskedelmi tűzszünetben" állapodott meg, ami javította a befektetői hangulatot.

Robusztus kereslet, többszörös túljegyzés

A kereslet jelentősen meghaladta a kínálatot: az ötéves kötvény jegyzése harmincszorosan meghaladta a rendelkezésre álló mennyiséget. A befektetők több mint fele jegybankokból, szuverén alapokból és biztosítóktól érkezett, ami erős intézményi bizalmat jelez a kínai adóssággal szemben.

Fontos megjegyezni, hogy Kína most egy ingatlanpiaci válság vezérelte mérlegleépítési válságban van és ezzel együtt a növekedés is ciklikus mélyponton. Az USA-ban éppen a cél feletti infláció az egyik probléma, így nem meglepő, hogy megtörtént a kötvénypiacon amit most láttunk.

Piaci szereplők szerint sok befektető portfóliódiverzifikációs célból keres kínai szuverén dollárkötvényeket, ráadásul az ország viszonylag ritkán jelenik meg a dollárpiacon – legutóbb 2024-ben bocsátott ki 2 milliárd dollárnyi adósságot Szaúd-Arábiában.

Kína nem az egyetlen ország, amely kihasználja a történelmi mélyponthoz közelítő felárakat:

Abu-Dhabi szeptemberben 2 milliárd dollárnyi tízéves kötvényt adott el mindössze 0,18 százalékpontos felárral az amerikai állampapírokhoz képest.

Dél-Korea pénzügyminisztériuma októberben 1 milliárd dollárnyi ötéves kötvényt értékesített 0,17 százalékpontos felárral.

Továbbra is szűk a hozamfelár az USA-hoz képest

Bár a kínai dollárkötvények másodpiacon időnként az amerikai államkötvények alatt forogtak, kibocsátáskor mindig prémiumot kellett fizetniük.

A mostani tranzakció ezt a különbséget szűkítette minimálisra, jelezve, hogy a globális befektetők kockázatvállalási étvágya erős, és egyre keresettebbek a kínai szuverén eszközök.

A kötvénykibocsátást kínai, amerikai és más nemzetközi bankokból álló szindikátus vezényelte le. A bevont forrásokat a pénzügyminisztérium általános kormányzati célokra fordítja, a teljesítésre pedig a jövő héten kerül sor.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images