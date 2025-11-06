  • Megjelenítés
FONTOS Szép csendben megszerezte a Revolut a magyar engedélyt: jöhet a fióktelep!
Javított az ipar, de így is csúnya a kép
Javított az ipar, de így is csúnya a kép

Portfolio
Valamelyest javítani tudott idei gyászos teljesítményén az ipar: a ma megjelent előzetes adatok szerint szeptemberben a termelés volumene 1,3 százalékkal meghaladta az egy hónappal korábbit. A friss KSH-számok azonban így is csak azt a képet erősítik meg, hogy az idei lesz egymás után a harmadik év, amikor az ipar zsugorodni fog.

A szeptemberi 1,3%-os (havi alapú) növekedés az augusztusi 2,3%-os visszaesést követi, ez is mutatja, hogy

az ipari teljesítmény csökkenő trendje egyáltalán nem tört meg.

Idén szeptemberben még a rövid bázisú javulás ellenére is 1,5%-kal kisebb volt a termelés volumene, mint tavaly ilyenkor (a szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján). Mint ahogy az alábbi ábrán látható, a szektor három éve látványos lejtmenetben van.

Az előzetes adatokból még nem látjuk a részletes képet az ipari teljesítményről (a részletes adatközlés egy hét múlva érkezik), a Központi Statisztikai Hivatal csupán annyit jelzett, hogy a feldolgozóipari alágak többségében - így például a járműgyártásban, és az akkumulátorgyártást magába foglaló villamos gép gyártásban is - csökkent a termelés volumene az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A jobban teljesítő ágazatok közül a KSH az elektronikát és az élelmiszeripart emelte ki.

Az ipar tartós visszaesése elsősorban a külső piacaink szenvedésével függ össze. Az általánosan gyenge európai kereslet különösen sújtja a hazai szektort azért, mert

  • a nagyobb exportpiacaink (Németország, Ausztria) Európán belül is alulteljesítők,
  • a német autóipar strukturális problémái a jármű-túlsúlyos hazai ipar kitettségét még erősebbé teszik.

A német ipar szeptemberben egyébként szintén bővülést mutat, de a szerkezeti, versenyképességi problémák nyilván túlmutatnak az egyhavi adaton. (Amúgy az ősz eleji német adat is ugyanazt a képet mutatja, mint a magyar: nem változtatja meg a gyenge trendet, ráadásul a vártnál kisebb volt a felpattanás.)

A friss adat egyébként annyiban nem jelent extra információt, hogy a harmadik negyedéves GDP-növekedési szám már tartalmazza ezt a hatást. Mint ismert, a július-szeptemberi időszakban a magyar gazdaság teljesítménye stagnált, vagyis megegyezett az előző negyedévivel.

Az ipar az első három negyedévben összességében 3,4%-kal kisebb termelési volument produkált, mint tavaly ugyanebben az időszakban. Gyakorlatilag biztosra vehető, hogy 2025 a harmadik egymást követő év lesz, amikor a szektor teljesítménye zsugorodik.

