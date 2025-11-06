Jól fogytak a magyar kötvények ma is

Aukciókat tartott ma az Államadósságkezelő Központ, 3 állampapírt kínált eladásra a befektetőknek. A kötvények jól fogytak, míg a diszkont kincstárjegyekből a tervezettnél kevesebb fogyott el.

A 7 éves lejáratú, változó kamatozású 2032/B sorozatból az ÁKK 30 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 84,9 milliárd forint volt, így a lefedettség 283% lett. Az ÁKK a keresletre reagálva az eredetileg meghirdetett mennyiségnél többet, 60 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be.

A 10 éves lejáratú, 2035/A sorozatból az ÁKK 10 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 40,21 milliárd forint volt, így a lefedettség 402% lett. Az ÁKK a keresletre reagálva az eredetileg meghirdetett mennyiségnél többet, 20 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be. Az értékesített papírok hozama 6,83% és 6,86% között szórt, az átlaghozam 6,84% lett. A ma kialakult értékesítési átlaghozam 6 bázisponttal magasabb volt, mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 1 ponttal volt kisebb.

Az 1 éves lejáratú, D261028 sorozatból az ÁKK 30 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 34,58 milliárd forint volt, így a lefedettség 115% lett. Az ÁKK az elégséges kereslet ellenére az eredetileg meghirdetett mennyiségnél kevesebbet, 28 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be. Az értékesített papírok hozama 6,15% és 6,33% között szórt, az átlaghozam 6,27% lett. A ma kialakult értékesítési átlaghozam 6 bázisponttal magasabb volt, mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 8 ponttal volt nagyobb.

Vagyis összességében

kötvényből a tervezett 40 helyett 80 milliárd forintnyi kelt el, a dkj-aukción viszont 30 helyett csak 28 milliárdnyi papír talált gazdára.

A 10 éves lejáratú állampapír referenciahozamának alakulása

Az egyes lejáratok utolsó értékesítési adatai Dátum Futamidő Értékpapír Meghirdetett mennyiség (m Ft) Benyújtott mennyiség (m Ft) Elfogadott mennyiség (m Ft) Max hozam Átlag hozam Min hozam 2025-11-06 10Y 2035/A 10 000 40 214 20 000 6,86 6,84 6,83 2025-11-06 12M D261028 30 000 34 579 28 000 6,33 6,27 6,15 2025-11-05 6M D260624 20 000 11 991 5 500 6,21 6,19 6,10 2025-11-04 3M D260218 25 000 48 978 30 000 6,25 6,21 6,05 2025-10-30 5Y 2031/B 25 000 71 750 40 000 6,32 6,31 6,30 2025-10-30 3Y 2029/C 10 000 21 249 10 000 6,43 6,41 6,38 2025-10-22 15Y 2041/A 10 000 40 650 20 000 7,10 7,09 7,07 2025-09-25 20Y 2051/G 10 000 42 090 20 000 7,28 7,27 7,25 2025-02-13 30Y 2051/G 10 000 14 610 10 000 6,97 6,94 6,93 Adatok forrása: ÁKK.

