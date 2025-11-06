Jól fogytak a magyar kötvények ma is

A 7 éves lejáratú, változó kamatozású 2032/B sorozatból az ÁKK 30 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 84,9 milliárd forint volt, így a lefedettség 283% lett. Az ÁKK a keresletre reagálva az eredetileg meghirdetett mennyiségnél többet, 60 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be.
A 10 éves lejáratú, 2035/A sorozatból az ÁKK 10 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 40,21 milliárd forint volt, így a lefedettség 402% lett. Az ÁKK a keresletre reagálva az eredetileg meghirdetett mennyiségnél többet, 20 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be. Az értékesített papírok hozama 6,83% és 6,86% között szórt, az átlaghozam 6,84% lett. A ma kialakult értékesítési átlaghozam 6 bázisponttal magasabb volt, mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 1 ponttal volt kisebb.
Az 1 éves lejáratú, D261028 sorozatból az ÁKK 30 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 34,58 milliárd forint volt, így a lefedettség 115% lett. Az ÁKK az elégséges kereslet ellenére az eredetileg meghirdetett mennyiségnél kevesebbet, 28 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be. Az értékesített papírok hozama 6,15% és 6,33% között szórt, az átlaghozam 6,27% lett. A ma kialakult értékesítési átlaghozam 6 bázisponttal magasabb volt, mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 8 ponttal volt nagyobb.
Vagyis összességében
kötvényből a tervezett 40 helyett 80 milliárd forintnyi kelt el, a dkj-aukción viszont 30 helyett csak 28 milliárdnyi papír talált gazdára.
A 10 éves lejáratú állampapír referenciahozamának alakulása
|Az egyes lejáratok utolsó értékesítési adatai
|Dátum
|Futamidő
|Értékpapír
|Meghirdetett mennyiség (m Ft)
|Benyújtott mennyiség (m Ft)
|Elfogadott mennyiség (m Ft)
|Max hozam
|Átlag hozam
|Min hozam
|2025-11-06
|10Y
|2035/A
|10 000
|40 214
|20 000
|6,86
|6,84
|6,83
|2025-11-06
|12M
|D261028
|30 000
|34 579
|28 000
|6,33
|6,27
|6,15
|2025-11-05
|6M
|D260624
|20 000
|11 991
|5 500
|6,21
|6,19
|6,10
|2025-11-04
|3M
|D260218
|25 000
|48 978
|30 000
|6,25
|6,21
|6,05
|2025-10-30
|5Y
|2031/B
|25 000
|71 750
|40 000
|6,32
|6,31
|6,30
|2025-10-30
|3Y
|2029/C
|10 000
|21 249
|10 000
|6,43
|6,41
|6,38
|2025-10-22
|15Y
|2041/A
|10 000
|40 650
|20 000
|7,10
|7,09
|7,07
|2025-09-25
|20Y
|2051/G
|10 000
|42 090
|20 000
|7,28
|7,27
|7,25
|2025-02-13
|30Y
|2051/G
|10 000
|14 610
|10 000
|6,97
|6,94
|6,93
|Adatok forrása: ÁKK.
További adatok a Portfolio Terminál állampapír oldalain találhatók.
Címlapkép forrása: Marc Dufresne
