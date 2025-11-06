  • Megjelenítés
FONTOS Szép csendben megszerezte a Revolut a magyar engedélyt: jöhet a fióktelep!
Megdöbbentő számok: rengeteg embert küldenek el a szomszédban
Gazdaság

Megdöbbentő számok: rengeteg embert küldenek el a szomszédban

MTI
Ötszáz dolgozóját bocsátotta el idén az OMV Petrom - írja a profit.ro a társaság vezérigazgatójának nyilatkozata alapján.

"Elemezzük a költségek jelentette kihívást. Elemezzük az átmenetet egy olcsóbb kőolaj által meghatározott környezet felé. Vannak a kiadások hatékonyságának növelését célzó programjaink, ezek tartalmazzák a munkaerő méretének elemzését is. Már végrehajtottunk bizonyos csökkentéseket. Körülbelül 1000 állásos csökkentést tervezünk, ennek a felénél tartunk" - nyilatkozta Cristina Verchere, az OMV Petrom vezérigazgatója.

Hozzátette, hogy

az elbocsátások jövőre és 2027-ben folytatódni fognak.

A dolgozói létszám csökkentése révén a vállalat mintegy 150 millió eurós éves megtakarítást szeretne elérni 2027-ig a 2024-ez kiadásokhoz viszonyítva. Az OMV Petromnak tavaly 7200 dolgozója volt, s 29,692 milliárd lejes árbevétel mellett 4,143 milliárd lej adózás előtti eredményt ért el.

Még több Gazdaság

Megint kamatot vágtak a lengyelek – Ettől lesz még vonzóbb a forint?

Első ránézésre kedvező adat jött Európa legnagyobb gazdaságából, mégsem felhőtlen az öröm

Javított az ipar, de így is csúnya a kép

Az elmúlt 20 évben a többségi osztrák tulajdonban levő cég, amelyben a román állam, az energiaügyi minisztérium révén, 20,698 százalékos részesedéssel rendelkezik, mintegy 85 százalékkal csökkentette alkalmazottjainak számát. 2005-ben az OMV Petrom még több mint 48 ezer főt foglalkoztatott, az árbevétele pedig hozzávetőleg harmada volt a tavalyinak.

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Caprica Consulting

Lezárult egy korszak

2025. október 31-ével megszűnt az AVDH (Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés) szolgáltatás. Ezzel az ingyenes állami aláírási lehetőség végleg kikerült a mindennapi ügyintéz

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Future of Construction 2025

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Finanszírozás a gyakorlatban – Budapesti Fórum

2025. november 11.

Portfolio Investment Day 2025

2025. november 18.

Portfolio AI & Digital Transformation 2025

2025. november 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Megérkezett a fordulat a tőzsdéken, pluszban zárt az USA
Olyan válság fenyegeti Németországot, amibe egész Európa beleremeghet
Lengyelország bekopogtatott szomszédjához egy amerikai LNG-ajánlattal
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility