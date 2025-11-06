Megérkezett az Egyesült Államokba a magyar delegáció

Leszállt a Wizz Air magyar delegációt szállító Airbus repülőgépe.

Orbán Viktor miniszterelnököt és delegációját szállító Wizz Air gép leszállt Washingtonban.

A küldöttség tagja

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter mellett

Nagy Márton nemzetgazdasági,

Hankó Balázs kulturális és innovációs,

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi,

Lázár János építésügyi és beruházási,

valamint Lantos Csaba energiaügyi miniszter is.

Orbán Viktor egy interjúban elmondta, hogy „élet-halál kérdés” Magyarország számára a washingtoni találkozó Donald Trumppal, ahol egy kölcsönösen előnyös gazdasági- és energetikai megállapodásról egyeztetnek. Utóbbi kapcsán azt mondta a kormányfő, hogy

nem szankciós mentességet kér, hanem annak elismerését, hogy Magyarországnak biztos energiaellátásra van szüksége.

Címlapkép forrása: Facebook/Portfolio