Orbán Viktor miniszterelnököt és delegációját szállító Wizz Air gép leszállt Washingtonban.
A küldöttség tagja
- Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter mellett
- Nagy Márton nemzetgazdasági,
- Hankó Balázs kulturális és innovációs,
- Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi,
- Lázár János építésügyi és beruházási,
- valamint Lantos Csaba energiaügyi miniszter is.
Orbán Viktor egy interjúban elmondta, hogy „élet-halál kérdés” Magyarország számára a washingtoni találkozó Donald Trumppal, ahol egy kölcsönösen előnyös gazdasági- és energetikai megállapodásról egyeztetnek. Utóbbi kapcsán azt mondta a kormányfő, hogy
nem szankciós mentességet kér, hanem annak elismerését, hogy Magyarországnak biztos energiaellátásra van szüksége.
Címlapkép forrása: Facebook/Portfolio
Megérkezett az Egyesült Államokba a magyar delegáció
Leszállt a gép.
