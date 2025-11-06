  • Megjelenítés
Megérkezett az Egyesült Államokba a magyar delegáció
Gazdaság

Megérkezett az Egyesült Államokba a magyar delegáció

Portfolio
Leszállt a Wizz Air magyar delegációt szállító Airbus repülőgépe.

Orbán Viktor miniszterelnököt és delegációját szállító Wizz Air gép leszállt Washingtonban.

A küldöttség tagja

  • Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter mellett
  • Nagy Márton nemzetgazdasági,
  • Hankó Balázs kulturális és innovációs,
  • Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi,
  • Lázár János építésügyi és beruházási,
  • valamint Lantos Csaba energiaügyi miniszter is.
Orbán Viktor egy interjúban elmondta, hogy „élet-halál kérdés” Magyarország számára a washingtoni találkozó Donald Trumppal, ahol egy kölcsönösen előnyös gazdasági- és energetikai megállapodásról egyeztetnek. Utóbbi kapcsán azt mondta a kormányfő, hogy

nem szankciós mentességet kér, hanem annak elismerését, hogy Magyarországnak biztos energiaellátásra van szüksége.

