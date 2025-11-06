Megszólalt a Mol: veszélybe került a régió üzemanyag-ellátása

A Mol szerint szerződésszegés történt
A Janaf és a Mol-csoport közötti szerződés keretében november 6-án kellett volna megérkeznie az aktuális, 58 ezer tonna Arab Light szállítmánynak,
de a horvát vezetékrendszert működtető vállalat, a Janaf nem tudta megoldani a logisztikai feladatokat.
- írja a Mol. Hangsúlyozzák: a szállítási problémával veszélybe került a pozsonyi finomító üzemanyagexportja, mert ahhoz szüksége van a nem orosz eredetű árura.
Így fogalmaznak: "A szerződésszegés tovább erősíti a Janaf vezeték körüli ellátásbiztonsági aggályokat: már az első technikai kihívás több hetes késéshez vezet, miközben továbbra sem tudjuk, hogy milyen állapotban van és mire képes a vezeték." Bár a Janaf elkezdte a horvát vezetékszakasz kivizsgálását, a Mol szerint az eredményeket nem osztotta meg a horvát cég, részletes karbantartási tervet pedig nem készített. Ezeknek a feltételeknek teljesülnie kell ahhoz, hogy újabb kapacitásteszteket lehessen indítani.
Hangsúlyozzák: a Slovnaft aggasztónak tartja, hogy a Janaf pont akkor késik az olajszállításokkal, amikor sérülékennyé vált a régió ellátási ökoszisztémája a szerb piaci turbulenciák és a Dunai finomítóban történt tűzeset miatt. Ilyen helyzetben különösen fontos, hogy megbízható legyen a szolgáltatás és az ütemterv.
A Janaf így az egész régió ellátásbiztonságát kockáztatja azzal, hogy nem tudta időben leszállítani a Slovnaftnak a megrendelt kőolajat.
A Slovnaft a közleményben felszólítja a Janafot, hogy "haladéktalanul teljesítse szerződéses kötelezettségeit." Az írás alapján a mostani szerződésszegés miatt a Slovnaft fontolóra veszi a jogi lépéseket is.
Mik az előzmények?
Október 28-án írtuk meg, hogy technikai okokra hivatkozva visszafogta a Janaf a Slovnafthoz irányuló, nem orosz eredetű kőolajszállításokat, ami utóbbi vállalat szerint akadályozza a pozsonyi finomító leválását az orosz olajról. A Slovnaft akkor azt mondta, hogy akár 90 ezer tonna Arab Light eshet ki, amit szerződésszegésnek tartanak.
A Mol csoporthoz tartozó Slovnaft továbbra is döntően orosz kőolajat dolgoz fel, és uniós mentesség révén exportálhat az ebből készült termékekből. Bár a vállalat dolgozik a nem orosz olaj részarányának emelésén, de szóvivőjük szerint októberre és novemberre még csak 50 százalékos keveréssel számoltak.
Anton Molnár szóvivő október végén elmondta, hogy a Janaf azzal indokolta a visszatartást: ez a mennyiség szükséges a rendszerben lévő egyéb tételek "áttolásához". Hozzátette: a Janaf közlése szerint erre azért volt szükség, mert az amerikai kormány szankcióit követően leállították a szerb NIS ellátását. Október elején a Janaf azt közölte, hogy a szankciók után kiszállított mindent, ami a rendszerében a NIS tulajdonában volt.
Így a mi volumenünket használták fel technológiai célra
– fogalmazott Molnár.
Reagált a Janaf is
Másnap rögtön jött is a reakció: a horvát kőolajvezeték-üzemeltető vállalat cáfolta a Slovnaft vádjait, miszerint megszegte volna a szállítási szerződés feltételeit. A Janaf egyben felszólította a Mol-csoportot, hogy "a jóhiszeműség és tisztesség elvének megfelelően" növelje az olajvezeték operatív kapacitáskihasználását. Állításuk szerint a Mol jelenlegi vezetékhasználata jelentősen elmarad a szerződésben rögzített és az iparági normák szerinti szinttől.
A kőolajszállítás a Janaf rendszerén keresztül a szállítási naptárnak megfelelően zajlik, a megkötött szerződés, a hozzáférés műszaki feltételei és a szokásos iparági gyakorlat szerint
- írták.
Miért extrém fontos most ez az ügy?
A Mol és a Janaf közti viszony látványos elmérgesedése és az egyre hangosabb adok-kapok azért különösen lényeges, mert az elmúlt hetekben
amerikai nyomásra hangsúlyossá vált az orosz olajról való leválás mielőbbi megvalósítása,
és az ezzel kapcsolatos fejlemények és bejelentések nagyon fontosak lehetnek a hazai olajellátásra és a Mol megítélésére nézve.
Az olajcég még az ominózus százhalombattai baleset előtt rendezett egy sajtóbejárással egybekötött "rendhagyó kémiaórát", ahol Pulay Krisztián, a Mol csoport Downstream Termelés és Fejlesztés ügyvezető igazgatója és kollégái az orosz leválás kihívásairól és a Janaffal közös tesztekről is beszéltek a Portfolio-nak.
Itt többek között elhangzott: a Molnak a logisztikai beruházások mellett a finomítói technológiát is fejlesztenie kell, a vállalat a tervek szerint legkorábban 2027-re éri el, hogy szabadon dönthessen arról, milyen arányban dolgozza be a rendelkezésre álló kőolajfajtákat. Márpedig ha EU-s és amerikai nyomásra ennél előbb kéne megvalósítani a leválást, az sok egyéb kedvezőtlen körülmény mellett (lásd: üzemanyagárak emelkedése) a Mol profitabilitását is rontaná, hiszen egy gyors leválásra jelenleg nincs felkészülve az olajcég, az orosz import kiesése miatt csökkenne a finomítók kihasználtsága. A Mol nyeresége Pletser Tamás, az Erste szakértőjének számításai szerint 10-15 százalékkal csökkenhetne egy ilyen változás következtében.
Ennek ismeretében
nagyon fontos lesz a Mol részvényesei számára, hogy Orbán Viktor mit tud kialkudni a holnapi amerikai találkozón,
amiről már előzetesen lehetett tudni, hogy többek között egy energetikai együttműködési csomagról tárgyalnak majd a felek - és az elnök társaságában utazik Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója is.
Címlapkép forrása: Portfolio
Megkapta Donald Trump a javaslatot: ideje lebombázni az oroszbarát diktátort
Azt mondják, nincs más opció.
Brutális járvány terjed Magyarország szomszédjában
Már karantént is bevezettek.
Kiakadtak a bankok az európai készpénzmentes mesterterven
Nem mindenkinek tetszik az ötlet.
Megmenekülhetnek a brit bankok az adóemeléstől, emelkednek a részvényárfolyamok
Mégsem csap le a brit munkáspárti kormány a bankokra.
Egyre jobban aggódik a Bundesbank a német pénzügyi rendszer stabilitása miatt
Túl sok lett a sebezhetőségi pont.
Leszállt Orbán Viktorék gépe Izlandon, fontos időpont látott napvilágot
Rövid megálló után indulnak is tovább Washingtonba.
Alapjövedelem a mesterséges intelligencia korában: szociális forradalom vagy veszélyes illúzió?
Az MI által termelt vagyon újraosztása alapjaiban formálhatná át a társadalmi-gazdasági rendszert.
Hitelt igényelnél ingatlanfedezet nélkül? Mutatjuk ki és mekkora összegre számíthat most
A személyi kölcsön továbbra is az egyik legnépszerűbb és leggyorsabban elérhető hitelforma Magyarországon. Nem szükséges hozzá ingatlanfedezet, szabadon felhasználható, és általában pár
Dupla elismerés a HOLD-nál
A Portfolio idén először díjazta a hazai vagyonkezelési, alapkezelői és privátbanki piac legkiemelkedőbb szereplőit: objektív teljesítményadatok, szakmai szavazatok és független zsűri dönt
A bizalom kultúrája - miért stratégiai eszköz ma a bejelentővédelmi rendszer?
A 2023. évi XXV. törvény, közismertebb nevén a panasztörvény, a visszaélés-bejelentési rendszert a vállalati megfelelés kötelező elemévé tette. A tudatos vállalatok számára azonban
Hogyan hat az amerikai techszektor az energiaátmenetre?
A technológiai óriások innovációval, energiahatékony MI-fejlesztésekkel és stratégiai beruházásokkal alakítják a tisztaenergia-piac jövőjét.
Az EU mesterséges intelligencia rendeletének végrehajtása Magyarországon
Október 31-én megjelent a Magyar Közlönyben az Európai Unió mesterséges intelligenciáról szóló rendeletének magyarországi végrehajtásáról szóló 2025. évi LXXV. törvény ("MI törvén
Lezárult egy korszak
2025. október 31-ével megszűnt az AVDH (Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés) szolgáltatás. Ezzel az ingyenes állami aláírási lehetőség végleg kikerült a mindennapi ügyintéz
"Már anyám is Pythonban kódol" - Az automatizáció, ami nem is létezik
Mindenki programozóvá vált, hiszen a ChatGPt lekódol nekünk mindent – persze, pont úgy, ahogy mindenki tolmáccsá vált a Google Translate-től. Az AI olyan forradalommal kecsegtet,... The pos
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Drónokról fertőzhették meg a marhatelepet? A nyomozás azóta is tart
Megrázó részletek Bóna Szabolcstól.
Hetek óta milliók dolgoznak fizetés nélkül a világ egyik legfejlettebb országában
Megjelent a Portfolio Checklist szerdai adása.
Ráugrottak a cégek az alacsony kamatra - Mi történt?
Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára volt a vendégünk.