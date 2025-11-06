Megszólalt a Mol: veszélybe került a régió üzemanyag-ellátása

Késik a Slovnaft számára kulcsfontosságú, 58 ezer tonnás Arab Light olajszállítmány, miután a horvát Janaf nem tudta megoldani a vezetékes logisztikai feladatokat – közölte a Mol. A társaság szerint a csúszás nemcsak a pozsonyi üzemanyagexportot sodorja veszélybe, hanem ráerősít az ellátásbiztonsági aggályokra is. A Slovnaft felszólította a horvát céget a kötelezettségek azonnali teljesítésére, és jogi lépéseket is fontolgat.

A Mol szerint szerződésszegés történt

A Janaf és a Mol-csoport közötti szerződés keretében november 6-án kellett volna megérkeznie az aktuális, 58 ezer tonna Arab Light szállítmánynak,

de a horvát vezetékrendszert működtető vállalat, a Janaf nem tudta megoldani a logisztikai feladatokat.

- írja a Mol. Hangsúlyozzák: a szállítási problémával veszélybe került a pozsonyi finomító üzemanyagexportja, mert ahhoz szüksége van a nem orosz eredetű árura.

Így fogalmaznak: "A szerződésszegés tovább erősíti a Janaf vezeték körüli ellátásbiztonsági aggályokat: már az első technikai kihívás több hetes késéshez vezet, miközben továbbra sem tudjuk, hogy milyen állapotban van és mire képes a vezeték." Bár a Janaf elkezdte a horvát vezetékszakasz kivizsgálását, a Mol szerint az eredményeket nem osztotta meg a horvát cég, részletes karbantartási tervet pedig nem készített. Ezeknek a feltételeknek teljesülnie kell ahhoz, hogy újabb kapacitásteszteket lehessen indítani.

Hangsúlyozzák: a Slovnaft aggasztónak tartja, hogy a Janaf pont akkor késik az olajszállításokkal, amikor sérülékennyé vált a régió ellátási ökoszisztémája a szerb piaci turbulenciák és a Dunai finomítóban történt tűzeset miatt. Ilyen helyzetben különösen fontos, hogy megbízható legyen a szolgáltatás és az ütemterv.

A Janaf így az egész régió ellátásbiztonságát kockáztatja azzal, hogy nem tudta időben leszállítani a Slovnaftnak a megrendelt kőolajat.

A Slovnaft a közleményben felszólítja a Janafot, hogy "haladéktalanul teljesítse szerződéses kötelezettségeit." Az írás alapján a mostani szerződésszegés miatt a Slovnaft fontolóra veszi a jogi lépéseket is.

Mik az előzmények?

Október 28-án írtuk meg, hogy technikai okokra hivatkozva visszafogta a Janaf a Slovnafthoz irányuló, nem orosz eredetű kőolajszállításokat, ami utóbbi vállalat szerint akadályozza a pozsonyi finomító leválását az orosz olajról. A Slovnaft akkor azt mondta, hogy akár 90 ezer tonna Arab Light eshet ki, amit szerződésszegésnek tartanak.

A Mol csoporthoz tartozó Slovnaft továbbra is döntően orosz kőolajat dolgoz fel, és uniós mentesség révén exportálhat az ebből készült termékekből. Bár a vállalat dolgozik a nem orosz olaj részarányának emelésén, de szóvivőjük szerint októberre és novemberre még csak 50 százalékos keveréssel számoltak.

Anton Molnár szóvivő október végén elmondta, hogy a Janaf azzal indokolta a visszatartást: ez a mennyiség szükséges a rendszerben lévő egyéb tételek "áttolásához". Hozzátette: a Janaf közlése szerint erre azért volt szükség, mert az amerikai kormány szankcióit követően leállították a szerb NIS ellátását. Október elején a Janaf azt közölte, hogy a szankciók után kiszállított mindent, ami a rendszerében a NIS tulajdonában volt.

Így a mi volumenünket használták fel technológiai célra

– fogalmazott Molnár.

Reagált a Janaf is

Másnap rögtön jött is a reakció: a horvát kőolajvezeték-üzemeltető vállalat cáfolta a Slovnaft vádjait, miszerint megszegte volna a szállítási szerződés feltételeit. A Janaf egyben felszólította a Mol-csoportot, hogy "a jóhiszeműség és tisztesség elvének megfelelően" növelje az olajvezeték operatív kapacitáskihasználását. Állításuk szerint a Mol jelenlegi vezetékhasználata jelentősen elmarad a szerződésben rögzített és az iparági normák szerinti szinttől.

A kőolajszállítás a Janaf rendszerén keresztül a szállítási naptárnak megfelelően zajlik, a megkötött szerződés, a hozzáférés műszaki feltételei és a szokásos iparági gyakorlat szerint

- írták.

Miért extrém fontos most ez az ügy?

A Mol és a Janaf közti viszony látványos elmérgesedése és az egyre hangosabb adok-kapok azért különösen lényeges, mert az elmúlt hetekben

amerikai nyomásra hangsúlyossá vált az orosz olajról való leválás mielőbbi megvalósítása,

és az ezzel kapcsolatos fejlemények és bejelentések nagyon fontosak lehetnek a hazai olajellátásra és a Mol megítélésére nézve.

Az olajcég még az ominózus százhalombattai baleset előtt rendezett egy sajtóbejárással egybekötött "rendhagyó kémiaórát", ahol Pulay Krisztián, a Mol csoport Downstream Termelés és Fejlesztés ügyvezető igazgatója és kollégái az orosz leválás kihívásairól és a Janaffal közös tesztekről is beszéltek a Portfolio-nak.

Itt többek között elhangzott: a Molnak a logisztikai beruházások mellett a finomítói technológiát is fejlesztenie kell, a vállalat a tervek szerint legkorábban 2027-re éri el, hogy szabadon dönthessen arról, milyen arányban dolgozza be a rendelkezésre álló kőolajfajtákat. Márpedig ha EU-s és amerikai nyomásra ennél előbb kéne megvalósítani a leválást, az sok egyéb kedvezőtlen körülmény mellett (lásd: üzemanyagárak emelkedése) a Mol profitabilitását is rontaná, hiszen egy gyors leválásra jelenleg nincs felkészülve az olajcég, az orosz import kiesése miatt csökkenne a finomítók kihasználtsága. A Mol nyeresége Pletser Tamás, az Erste szakértőjének számításai szerint 10-15 százalékkal csökkenhetne egy ilyen változás következtében.

Ennek ismeretében

nagyon fontos lesz a Mol részvényesei számára, hogy Orbán Viktor mit tud kialkudni a holnapi amerikai találkozón,

amiről már előzetesen lehetett tudni, hogy többek között egy energetikai együttműködési csomagról tárgyalnak majd a felek - és az elnök társaságában utazik Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója is.

Címlapkép forrása: Portfolio