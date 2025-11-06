A döntést követő közleményben a visszafogott maginflációt és a szolgáltató szektor tartós árnyomását, valamint az erőteljes béremelkedési ütemet emelték ki indoklásként. Ugyanakkor a gazdasági növekedésre és az inflációra vonatkozó előrejelzésüket is lefelé módosították.
Az ülést követő sajtótájékoztatón a jegybank elnöke kiemelte, hogy ugyan egyhangú volt a döntés, de egyetlen döntéshozó sem zárta ki a további kamatcsökkentést a következő üléseken. Kiemelték, hogy az üzemanyagárak figyelmet érdemelnek, mivel inflációs kockázatot hordoznak.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Nincs változás Prágában: marad a 3,5%-os alapkamat
Nem zárják ki a további lazítást.
Egyre több az árulkodó jel: azt mondják, megbukott Szergej Lavrov – Állítólag kiesett Putyin kegyeiből a külügyminiszter
Sorra jönnek a Lavrov kudarcáról, bukásáról szóló hírek.
Orbán Viktor elárulta, hogy milyen ajánlattal érkezik Washingtonba
"Ez élet-halál kérdés".
Nagy karácsonyi ajándékot kaphat Putyin az egyik EU- és NATO-tag országtól? – Fontos támogatóját veszítheti el Ukrajna
Csehország irányt vált a külpolitikában.
Újabb nagybank jelentette be a 15 millió forintos személyi kölcsönt
Csökken a hitel kamata is, ha eleget keres az adós.
Hajszálon múlott a kamatcsökkentés Európa egyik vezető gazdaságában
A decemberi vágás esélyei viszont megnőttek.
100 forintnyi biztosítási díjunkból 9 forint az övék: hasítanak a független közvetítők
Viszont tovább csökken a számuk az MNB friss adatai szerint.
Több év után után bevallották: kudarcos az EU zöld pénzügyi terve
Nem igazán sikerült elérni a kitűzött célokat.
Alapjövedelem a mesterséges intelligencia korában: szociális forradalom vagy veszélyes illúzió?
Az MI által termelt vagyon újraosztása alapjaiban formálhatná át a társadalmi-gazdasági rendszert.
Hitelt igényelnél ingatlanfedezet nélkül? Mutatjuk ki és mekkora összegre számíthat most
A személyi kölcsön továbbra is az egyik legnépszerűbb és leggyorsabban elérhető hitelforma Magyarországon. Nem szükséges hozzá ingatlanfedezet, szabadon felhasználható, és általában pár
Dupla elismerés a HOLD-nál
A Portfolio idén először díjazta a hazai vagyonkezelési, alapkezelői és privátbanki piac legkiemelkedőbb szereplőit: objektív teljesítményadatok, szakmai szavazatok és független zsűri dönt
Hogyan hat az amerikai techszektor az energiaátmenetre?
A technológiai óriások innovációval, energiahatékony MI-fejlesztésekkel és stratégiai beruházásokkal alakítják a tisztaenergia-piac jövőjét.
Az EU mesterséges intelligencia rendeletének végrehajtása Magyarországon
Október 31-én megjelent a Magyar Közlönyben az Európai Unió mesterséges intelligenciáról szóló rendeletének magyarországi végrehajtásáról szóló 2025. évi LXXV. törvény ("MI törvén
Lezárult egy korszak
2025. október 31-ével megszűnt az AVDH (Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés) szolgáltatás. Ezzel az ingyenes állami aláírási lehetőség végleg kikerült a mindennapi ügyintéz
A bizalom kultúrája - miért stratégiai eszköz ma a bejelentővédelmi rendszer?
A 2023. évi XXV. törvény, közismertebb nevén a panasztörvény, a visszaélés-bejelentési rendszert a vállalati megfelelés kötelező elemévé tette. A tudatos vállalatok számára azonban
"Már anyám is Pythonban kódol" - Az automatizáció, ami nem is létezik
Mindenki programozóvá vált, hiszen a ChatGPt lekódol nekünk mindent – persze, pont úgy, ahogy mindenki tolmáccsá vált a Google Translate-től. Az AI olyan forradalommal kecsegtet,... The pos
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Drónokról fertőzhették meg a marhatelepet? A nyomozás azóta is tart
Megrázó részletek Bóna Szabolcstól.
Hetek óta milliók dolgoznak fizetés nélkül a világ egyik legfejlettebb országában
Megjelent a Portfolio Checklist szerdai adása.
Ráugrottak a cégek az alacsony kamatra - Mi történt?
Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára volt a vendégünk.