Nincs változás Prágában: marad a 3,5%-os alapkamat
Nincs változás Prágában: marad a 3,5%-os alapkamat

Egyhangúan a 3,5%-os alapkamat tartására szavaztak a cseh jegybank döntéshozói. A következő időszakra előretekintve továbbra is minden lehetőségre nyitott a cseh jegybank.

A döntést követő közleményben a visszafogott maginflációt és a szolgáltató szektor tartós árnyomását, valamint az erőteljes béremelkedési ütemet emelték ki indoklásként. Ugyanakkor a gazdasági növekedésre és az inflációra vonatkozó előrejelzésüket is lefelé módosították.

Az ülést követő sajtótájékoztatón a jegybank elnöke kiemelte, hogy ugyan egyhangú volt a döntés, de egyetlen döntéshozó sem zárta ki a további kamatcsökkentést a következő üléseken. Kiemelték, hogy az üzemanyagárak figyelmet érdemelnek, mivel inflációs kockázatot hordoznak.

