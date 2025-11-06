Orbán Viktor elárulta, hogy milyen ajánlattal érkezik Washingtonba

A cégek szankcionálását üzleti szemléletnek nevezte, és azt mondta, olyan megoldást dolgozott ki, amely nem céges mentességet kér, hanem annak elismerését, hogy Magyarországnak bizonyos csatornákon keresztül mindenképp energiához kell jutnia.
Mindenfajta megállapodás nélkül, belátás alapján fogadják el, hogy Amerikának nem lehet érdeke olyan döntést hozni, ami tönkretesz bennünket. Ez nem üzleti kérdés a számunkra, ez élet-halál kérdés. Egy barát élet-halál kérdésből nem csinál üzletet.
- fogalmazott Orbán az Indexnek adott interjújában.
Hangsúlyozta, hogy Budapest olyan gazdasági együttműködési javaslatot visz Washingtonba, amely mindkét fél számára előnyös lehet, de jelenleg a béke ügyét tartja elsődlegesnek.
A nukleáris együttműködésről szólva kijelentette, hogy az
az első lépés a Paksi Atomerőmű szankciós mentességének biztosítása.
Második kérdés, hogy létrejöhet-e technológiai együttműködés az Egyesült Államokkal. Példaként az elhasznált fűtőanyagok tárolását említette, ahol Magyarország már alkalmaz egy módszert, de szerinte a Westinghouse megoldása fejlettebb.
Ebben a témában a szándéknyilatkozat már megszületett
- tette hozzá
Címlapkép forrása: Orbán Viktor Facebook
