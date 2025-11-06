  • Megjelenítés
Orbán Viktor elárulta, hogy milyen ajánlattal érkezik Washingtonba
Gazdaság

Orbán Viktor elárulta, hogy milyen ajánlattal érkezik Washingtonba

Portfolio
Orbán Viktor szerint „élet-halál kérdés” Magyarország számára a november 7-i washingtoni találkozó Donald Trumppal, ahol egy kölcsönösen előnyös gazdasági- és energetikai megállapodásról egyeztetnek. Utóbbi kapcsán azt mondta a kormányfő, hogy nem szankciós mentességet kér, hanem annak elismerését, hogy Magyarországnak biztos energiaellátásra van szüksége.

A cégek szankcionálását üzleti szemléletnek nevezte, és azt mondta, olyan megoldást dolgozott ki, amely nem céges mentességet kér, hanem annak elismerését, hogy Magyarországnak bizonyos csatornákon keresztül mindenképp energiához kell jutnia.

Mindenfajta megállapodás nélkül, belátás alapján fogadják el, hogy Amerikának nem lehet érdeke olyan döntést hozni, ami tönkretesz bennünket. Ez nem üzleti kérdés a számunkra, ez élet-halál kérdés. Egy barát élet-halál kérdésből nem csinál üzletet.

- fogalmazott Orbán az Indexnek adott interjújában.

Hangsúlyozta, hogy Budapest olyan gazdasági együttműködési javaslatot visz Washingtonba, amely mindkét fél számára előnyös lehet, de jelenleg a béke ügyét tartja elsődlegesnek.

Hajszálon múlott a kamatcsökkentés Európa egyik vezető gazdaságában

Tényleg milliárdokat kap vissza Budapest? Reagált a Magyar Államkincstár

Tényleg ekkora a baj? Hogy kerülhetett szóba, hogy Magyarország bóvli lenne?

A nukleáris együttműködésről szólva kijelentette, hogy az

az első lépés a Paksi Atomerőmű szankciós mentességének biztosítása.

Második kérdés, hogy létrejöhet-e technológiai együttműködés az Egyesült Államokkal. Példaként az elhasznált fűtőanyagok tárolását említette, ahol Magyarország már alkalmaz egy módszert, de szerinte a Westinghouse megoldása fejlettebb.

Ebben a témában a szándéknyilatkozat már megszületett

- tette hozzá

