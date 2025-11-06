Tényleg milliárdokat kap vissza Budapest? Reagált a Magyar Államkincstár

Karácsony Gergely főpolgármester csütörtökön bejelentette, hogy a Kúria Budapestnek adott igazat a szolidaritási hozzájárulás ügyében, így a 2023-ban levont 28 milliárd forintos összeg visszajár. Kiemelte, hogy a döntés nem jelenti az automatikus visszautalást, ezért kártérítési pert indítanak.
Délután a Magyar Államkincstár is reagált a Kúria döntésére, kiemelték, hogy
az indokolás keretében a Kúria külön is rögzítette, hogy a Fővárosi Önkormányzat is köteles hozzájárulni a költségvetéshez.
Az Államkincstár hozzátette, hogy
a Kúria nem állapított meg a Magyar Államkincstár terhére visszafizetési kötelezettséget.
A Magyar Államkincstár a továbbiakban a szolidaritási hozzájárulás befizettetése során a Kúria mostani útmutatása szerint jár el – zárul a közlemény.
