Tényleg milliárdokat kap vissza Budapest? Reagált a Magyar Államkincstár

A Kúria által kihirdetett ítélet a szolidaritási hozzájárulást, mint a Fővárosi Önkormányzatot terhelő fizetési kötelezettséget, illetve jogszerűségét nem vonta kétségbe – olvasható a Magyar Államkincstár közleményében. Mint ismeretes, a főváros értelmezése szerint a Kúria Budapest javára döntött, ezért kártérítési pert indítanak a kifogásolt összeg visszaszerzése érdekében.

Karácsony Gergely főpolgármester csütörtökön bejelentette, hogy a Kúria Budapestnek adott igazat a szolidaritási hozzájárulás ügyében, így a 2023-ban levont 28 milliárd forintos összeg visszajár. Kiemelte, hogy a döntés nem jelenti az automatikus visszautalást, ezért kártérítési pert indítanak.

Délután a Magyar Államkincstár is reagált a Kúria döntésére, kiemelték, hogy

az indokolás keretében a Kúria külön is rögzítette, hogy a Fővárosi Önkormányzat is köteles hozzájárulni a költségvetéshez.

Az Államkincstár hozzátette, hogy

a Kúria nem állapított meg a Magyar Államkincstár terhére visszafizetési kötelezettséget.

A Magyar Államkincstár a továbbiakban a szolidaritási hozzájárulás befizettetése során a Kúria mostani útmutatása szerint jár el – zárul a közlemény.

