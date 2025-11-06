Trump új fegyvert vetett be a kereskedelmi háborúban

Október végén Donald Trump Kuala Lumpurban járt, ahol kereskedelmi egyezményt kötött a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségének (ASEAN) két tagjával, Malajziával és Kambodzsával. Az elemzők már akkor előnytelennek értékelték a megállapodásokat.
A tárgyalópartnerek borzasztóan sok nehéz dolog megcsinálásába egyeztek bele. És miért cserébe? Ez picit rejtély
– mondta például Deborah Elms, a Hindrich Alapítvány kereskedelempolitikáért felelős vezetője.
Most azonban a Financial Times újabb részletekre hívta fel a figyelmet.
A két egyezményben szerepel egy olyan záradék, aminek értelmében ha a tárgyalópartnerek olyan rivális megállapodást írnak alá, ami veszélyezteti „az USA alapvető érdekeit” vagy „anyagi fenyegetést jelent”, akkor az Egyesült Államok felmondhatja a szerződést.
Ez az általános megfogalmazás gyakorlatilag egyoldalú lehetőséget biztosít a világ vezető gazdasági hatalmának, hogy véget vessen az alkunak, vagy ezzel fenyegessen, ha úgy látja, hogy ez érdekében áll.
A Malajziával aláírt szövegben az is szerepel, hogy az ország igazodni fog az USA szankcióihoz és egyéb gazdasági korlátozásaihoz.
Ez utóbbi az, ami belföldi ellenállást idézett elő Kuala Lumpurban, hiszen a kikötés – ha valóban betartják - veszélyezteti Malajzia hosszú ideje követett semlegességi politikáját, aminek keretében igyekezett egyik nagyhatalom felé sem túlságosan elköteleződni. A kereskedelmi minisztérium szerint azonban az USA-nak nem áll hatalmában, hogy Malajziát bármilyen döntésre kötelezze.
Csupán egyeztetéseket és konzultációt tesznek szükségessé mielőtt bármilyen lépés megtörténne.
A szakértők által szokatlannak nevezett záradékok célja minden bizonnyal az, hogy limitálják Peking befolyását és térnyerését a régióban. A térség országait tömörítő ASEAN gazdasági együttműködés Kína legnagyobb kereskedelmi partnere, de Washingtonnal is élénk kapcsolatokat ápol.
A blokk teljes kereskedelme az Egyesült Államokkal 2024-ben 477 milliárd dollárra rúgott, ami a 4. és 5. legnagyobb partner Németország és Japán együttes kereskedelmével egyenértékű. Emellett Délkelet-Ázsia országaiban található a világ gyártókapacitásainak jelentős része, amit a relatíve olcsó munkaerejükön kívül a vállalatok „Kína+1” stratégiája is elősegített. A kifejezés arra utal, hogy az egy országhoz kötődő kockázatok csökkentése érdekében sok vállalat Kína mellett igyekezett máshol is kiépíteni kapacitásokat. A régió a kétoldalú függés következtében a korábbi években igyekezett mindkét nagyhatalommal jó kapcsolatot ápolni, az USA azonban mostani lépésével is azt mutatja, hogy szeretné a saját dominanciáját biztosítani.
A kereskedelmi megállapodásokba beépített záradékok csak ennek a törekvésnek az újabb kifejeződései. Washington korábban már kifejezte ellenszenvét a „transshipment” jelenségével szemben, és hatalmas büntetővámokkal fenyegette meg azokat, akik részt vesznek benne. A talán átrakodásnak fordítható szóval azt szokták leírni, hogy a kínai termékeket gyakran a délkelet-ázsiai országokon keresztül juttatták el Kínába anélkül, hogy ott valójában érdemben értéket adtak volna hozzá. A művelet célja a magasabb Kínával szemben alkalmazott vámszint megkerülése volt azzal, hogy származási helyként az ASEAN országok valamelyikét jelölték meg.
A mostani megállapodások azt mutatják, hogy Washington kész új szintre emelni a gazdasági nyomásgyakorlást Kínával szemben, és ebben a délkelet-ázsiai országok is fontos szerepet játszanak.
Emellett a fejlemények intő jelként szolgálnak azoknak az országoknak, akikkel folyamatban vannak a kereskedelmi tárgyalások, hogy Washington még mindig képes újabb ötletekkel előrukkolni, ha a gazdasági dominanciájának kihasználásáról van szó.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Nincs változás Prágában: marad a 3,5%-os alapkamat
Nem zárják ki a további lazítást.
Egyre több az árulkodó jel: azt mondják, megbukott Szergej Lavrov – Állítólag kiesett Putyin kegyeiből a külügyminiszter
Sorra jönnek a Lavrov kudarcáról, bukásáról szóló hírek.
Orbán Viktor elárulta, hogy milyen ajánlattal érkezik Washingtonba
"Ez élet-halál kérdés".
Nagy karácsonyi ajándékot kaphat Putyin az egyik EU- és NATO-tag országtól? – Fontos támogatóját veszítheti el Ukrajna
Csehország irányt vált a külpolitikában.
Újabb nagybank jelentette be a 15 millió forintos személyi kölcsönt
Csökken a hitel kamata is, ha eleget keres az adós.
Hajszálon múlott a kamatcsökkentés Európa egyik vezető gazdaságában
A decemberi vágás esélyei viszont megnőttek.
100 forintnyi biztosítási díjunkból 9 forint az övék: hasítanak a független közvetítők
Viszont tovább csökken a számuk az MNB friss adatai szerint.
Több év után után bevallották: kudarcos az EU zöld pénzügyi terve
Nem igazán sikerült elérni a kitűzött célokat.
Alapjövedelem a mesterséges intelligencia korában: szociális forradalom vagy veszélyes illúzió?
Az MI által termelt vagyon újraosztása alapjaiban formálhatná át a társadalmi-gazdasági rendszert.
Hitelt igényelnél ingatlanfedezet nélkül? Mutatjuk ki és mekkora összegre számíthat most
A személyi kölcsön továbbra is az egyik legnépszerűbb és leggyorsabban elérhető hitelforma Magyarországon. Nem szükséges hozzá ingatlanfedezet, szabadon felhasználható, és általában pár
Dupla elismerés a HOLD-nál
A Portfolio idén először díjazta a hazai vagyonkezelési, alapkezelői és privátbanki piac legkiemelkedőbb szereplőit: objektív teljesítményadatok, szakmai szavazatok és független zsűri dönt
Hogyan hat az amerikai techszektor az energiaátmenetre?
A technológiai óriások innovációval, energiahatékony MI-fejlesztésekkel és stratégiai beruházásokkal alakítják a tisztaenergia-piac jövőjét.
Az EU mesterséges intelligencia rendeletének végrehajtása Magyarországon
Október 31-én megjelent a Magyar Közlönyben az Európai Unió mesterséges intelligenciáról szóló rendeletének magyarországi végrehajtásáról szóló 2025. évi LXXV. törvény ("MI törvén
Lezárult egy korszak
2025. október 31-ével megszűnt az AVDH (Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés) szolgáltatás. Ezzel az ingyenes állami aláírási lehetőség végleg kikerült a mindennapi ügyintéz
A bizalom kultúrája - miért stratégiai eszköz ma a bejelentővédelmi rendszer?
A 2023. évi XXV. törvény, közismertebb nevén a panasztörvény, a visszaélés-bejelentési rendszert a vállalati megfelelés kötelező elemévé tette. A tudatos vállalatok számára azonban
"Már anyám is Pythonban kódol" - Az automatizáció, ami nem is létezik
Mindenki programozóvá vált, hiszen a ChatGPt lekódol nekünk mindent – persze, pont úgy, ahogy mindenki tolmáccsá vált a Google Translate-től. Az AI olyan forradalommal kecsegtet,... The pos
Drónokról fertőzhették meg a marhatelepet? A nyomozás azóta is tart
Megrázó részletek Bóna Szabolcstól.
Hetek óta milliók dolgoznak fizetés nélkül a világ egyik legfejlettebb országában
Megjelent a Portfolio Checklist szerdai adása.
Ráugrottak a cégek az alacsony kamatra - Mi történt?
Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára volt a vendégünk.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!