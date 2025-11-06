Virovácz Péter: "Erős forint nélkül nincs árstabilitás"

"Az adatokat böngészve az látszik, hogy rengeteg ellentét van most a magyar gazdaságban" - kezdte helyzetértékelését Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője.

Az ING Bank legfrissebb előrejelzésében lefelé módosította a magyar gazdasági és piaci kilátásokat. Virovácz Péter, a szervezet vezető elemzője elmondta, hogy a növekedés késik, a rendelésállományok és az üzleti bizalom látványos javulása pedig továbbra is várat magára.

Az elemzők 2025-re 0,5 százalékos, 2026-ra pedig 2,3 százalékos GDP-bővülést várnak; mindkét pálya 0,2 százalékponttal alacsonyabb a korábbinál.

A friss adatok is alátámasztják, hogy a gazdaság nehezen talál kiutat a stagnálás-közeli helyzetből: 2025 harmadik negyedévében negyedéves alapon nem volt növekedés. Az éves index javult a második negyedévhez képest, de ez jórészt a bázishatás miatt alakult így. A harmadik negyedévi 0,6 százalékos éves bővülés érdemben nem változtat a kedvezőtlen összképen. A teljesítményt főként a mezőgazdaság és az ipar húzta vissza, míg a szolgáltatások pozitívan járultak hozzá.

A globális gazdaság még nem tart ott, hogy egy kis, nyitott gazdaságot támogasson. A készletezési ciklus fordulása csúszik, ami a magyar ipar teljesítményére is rányomja a bélyegét

- jelentette ki Virovácz.

Az adatok alapján 2025-re nagyjából 0,5 százalékos növekedés várható, ami erős negyedik negyedévet feltételez a fogyasztást élénkítő kormányzati lépések miatt. A gyengébb áthúzódó hatások és a kedvezőtlen ágazati kilátások miatt 2026-ra 2,3 százalékos bővülést jeleznek előre. Az ING Bank vezető elemzője szerint a következő években 2-3 százalékos ütemben nőhet a hazai gazdaság.

Virovácz szerint az idei évhez hasonlóan 2026-ban is a fogyasztás dinamizálhatja a magyar gazdaságot, a beruházások és a külkereskedelmi egyenleg pedig fékezni fogja a növekedést.

Az exportkilátások javulása akár már középtávon gyorsíthatja a gazdaság élénkülését, de mivel ezt jövőre várhatóan ellensúlyozza majd az import felfutása, a nettó exportban tartós fordulat csak 2027-ben érkezhet.

Nehéz hónapok elé néz az ipar, a kiskereskedelem viszont tovább húzhatja a gazdaságot

A júliusi pozitív meglepetés után augusztusban visszaesett az ipari termelés, ami a nyári leállások miatt nem szokatlan. A kibocsátás augusztusban 4,6 százalékkal maradt el az előző évitől, és 8,2 százalékkal volt alacsonyabb a 2021. évi havi átlagnál. A bizalmi indexek elmúlt hónapokban tapasztalt emelkedése némi optimizmusra adhat okot, de a fellendülés időben elhúzódhat.

Az alágak közül csak az elektronika bővült, míg a járműgyártás termelése érdemben csökkent. A német ipari megrendelések alakulása alacsony rendelésállományt jelez, ami rövid távon nem kedvez az exportágazatoknak. A hazai feldolgozóipari ágazatok a friss adatok szerint 75 százalékos kapacitáskihasználtságon működnek, amely mintegy 10 százalékponttal elmarad a dinamikus gazdasági növekedéskor tapasztalható értéktől. Az ipar 2025-ben várhatóan fékezi a növekedést, majd 2026-ban enyhe javulás jöhet, de a GDP-re gyakorolt pozitív hatás mérsékelt maradhat.

Az iparral szemben a kiskereskedelem forgalma a gyenge július után augusztusban 0,8 százalékkal nőtt havi alapon, felülmúlva a várakozásokat. A volatilitás ellenére 2023 vége óta összességében emelkedő trend látszik. Ugyanakkor a fix bázisú mutató az idei áprilisi csúcs alatt marad és oldalaz, ami óvatosságra int. A háztartások jövedelmi helyzetét több kormányzati intézkedés már javította, és a következő hónapokban újabb, erősebb hatású lépések segíthetnek. A fogyasztói bizalom továbbra is alacsony, de enyhe javulása támogatja a kilátásokat.

Ellentétek látszanak a munkaerőpiacon is

Az alacsony gazdasági növekedés ellenére a munkaerőpiac továbbra is feszes. Virovácz szerint ez azért van, mert a vállalatok nem merik elengedni a képzett munkaerőt és inkább kivárnak. Ennek némileg ellentmond, hogy július és szeptember között a munkanélküliségi ráta 4,5 százalékra emelkedett, a foglalkoztatottak száma pedig 2022 eleje óta nem látott mélypontra csökkent. Virovácz szerint azonban ebben a demográfiai tényezők és az aktivitás mérséklődése (azaz a kínálati oldal) is szerepet játszik, nem csak a kereslet szűkülése. Az aktivitási ráta érdemben nem változott, ami a kínálati korlátok erősödését jelzi.

2022 óta mintegy 125 000 fővel csökkent a foglalkoztatottság, ami elmaszkolja a gazdasági stagnálás miatt csökkenő munkaerő-keresletet

- fogalmazott Virovácz Péter. A 2026–2027-re várt, 10 százalék feletti minimálbér-emelések komoly kihívást jelentenek a vállalatok számára, ami elbocsátásokhoz és/vagy áremelésekhez vezethet. A vállalatok számára ugyanis a minimálbér egyfajta horgonyként viselkedik (ehhez igazodnak a privát szektor bérei), a jelenlegi várakozások alapján pedig a cégeknek 13-14 százalékos béremelést kellene kigazdálkodniuk, ami a három éve stagnáló gazdaságban rettentő nehéz.

Virovácz szerint a feszültség feloldása a munkaerő-állomány leépítésén vagy az árak emelésén keresztül történhet meg.

Remélhetőleg ennek egy egészséges keveréke valósul meg, de a munkaerőpiaci feszültség a következő években tartós maradhat

- fogalmazott a közgazdász.

Erős forint nélkül nincs árstabilitás

Szeptemberben az éves inflációs ráta 4,3 százalék volt, amely immár három hónapja nem változott érdemben. Mindez azt jelenti, hogy az áremelkedés tartósan a jegybanki toleranciasáv felett marad, a hazai strukturális infláció pedig magas. A tartós fogyasztási cikkek áraiban felfelé mutató meglepetés látszott, míg az üzemanyagok lefelé húzták a mutatót. Négy hónap visszafogott átárazás után sem javultak érdemben a háztartások inflációs várakozásai.

Az árrés-befagyasztások február végéig tartó meghosszabbítása és további, főként élelmiszertermékekkel való bővítése miatt módosult az ING Bank előrejelzése: 2026 első negyedévében az átlagos infláció 2,2 százalék körül lehet, de az év végére éves alapon 5 százalék közelébe gyorsulhat. 2026-ban átlagosan 3,6 százalékos infláció várható, 2027-ben pedig 4,3 százalékos, ahogy az árkorlátozó intézkedések kifutása után a vállalatok alkalmazkodnak.

A kormányzati intézkedések bár egy relatíve magas szinten, de képesek voltak stabilizálni az inflációt, de ezzel párhuzamosan a 2026-os várakozások apránként emelkednek, mivel az állami árkorlátozások kivezetése után újra felerősödnek az átárazások

- indokolta az előrejelzést Virovácz.

Az ING Bank vezető elemzője szerint az elmúlt években rezsimváltás következett be az inflációban és a forint árfolyamában,

az árstabilitás elérését pedig a közeljövőben az erős forint fogja leginkább segíteni majd. A 2021-2022-es inflációs sokk előtt a gazdaságpolitika a forint gyengítésével tartotta célon az inflációt. "A 2020-as világgazdasági sokkot azonban senki sem látta előre, az ipari termékek árának emelkedése, valamint a forint gyengülése pedig hirtelen felgyorsította az inflációt - fogalmazott Virovácz. Erre jött rá a munkaerőpiaci kínálat szűkülése és a bérnyomás erősödése, amely a szolgáltatásinfláció megugrását okozta. Ezen tényezők együttese - kiegészülve a legutóbbi választások előtti kormányzati élénkítéssel - hirtelen felgyorsította az inflációt.

A következő években az látszik, hogy a munkaerőpiaci folyamatok miatt a szolgáltatásinfláció hosszabb távon tartós marad, így az importált infláció leszorításával lehet egyedül mérsékelni az áremelkedést. Ennek eszköze pedig az erős forint, ami indokolja az MNB szigorú monetáris politikai megközelítését.

Az MNB októberben zsinórban tizenharmadik hónapja hagyta 6,50 százalékon az alapkamatot, a kommunikáció pedig továbbra is szigorú maradt. A tartósan magas inflációs alapfolyamatok és várakozások miatt az ING Bank kamatpálya-előrejelzése szigorodott. Bár 2026 első negyedévében az infláció átmenetileg a cél alá kerülhet, ez nem tűnik fenntarthatónak. Kormányzati beavatkozás nélkül magasabb lenne az árnyomás, és csak idő kérdése, hogy az átárazások újra felgyorsítsák a drágulás ütemét. Ennek megfelelően az elemzők 2026 végére 6,00 százalékos alapkamatot vetítenek előre, 50 bázisponttal a korábbi várakozás fölött. Ez biztosíthatja a tartósan pozitív reálkamatot és csökkentheti a piaci stabilitási kockázatokat.

Virovácz elmondása szerint leghamarabb 2026 szeptemberében jöhet kamatvágás, amit decemberben egy újabb követhet. Az irányadó ráta mérséklése a globális környezet függvényében 2027-ben is folytatódhat, kedvező esetben pedig 2027 decemberéig 4,5 százalékig csökkenhet az alapkamat szintje. Az ING-vel szemben a piacok jelentős esélyt látnak egy 2026 eleji kamatvágásnak, ami a magasabb forintárfolyam-várakozásokat is magyarázhatja.

Jövő év elején a jegybank rettentően nehéz helyzetben lesz, mert meg kell győznie a piaci szereplőket, hogy a 2 százalék körüli infláció csak átmeneti. Egy esetleges kamatvágás ugyanis ilyenkor gyengülő forintot és visszapattanó inflációt okozna, amit a közelmúlt tapasztalatai alapján az MNB várhatóan mindenképp el akar kerülni majd

- jelentett ki Virovácz Péter.

A fogyasztói árak emelkedését gyorsítaná az állami és önkéntes árkorlátozások megszűnése is, ami alapján az is elképzelhető, hogy 2026 végére ismét 5 százalék közelébe kúszik fel az infláció.

A jegybank 3 százalékos árstabilitási célja csak tartósan szigorú monetáris politikával, 2028-ra érhető el

- mondta el Virovácz Péter.

A forint 2025-ben tartósan felülteljesíti a régiós devizákat, új csúcsokat tesztelve. A gyengébb makroadatok és a politikai zaj sem rengette meg érdemben a devizapiacokat és az amerikai dollár globális fordulata is csak korlátozottan hatott az EUR/HUF-ra, miközben más régiós devizák stagnáltak vagy gyengültek.

A forint jó teljesítményét főként az MNB szigorú álláspontja és a magas "carry trade" támogatja.

A nemzetközi "forró tőke" a térségben továbbra is magas, bár a nagyobb aktivitás inkább az opciós piacon látszik. Virovácz szerint mindez érdemben aligha változik, hacsak a globális kilátásokban nem áll be jelentős fordulat. Az erős forint mérsékli az alapinflációt, és lassan csökkentheti az érzékelt inflációt és a várakozásokat is, ami több piaci szereplő kamatcsökkentési várakozásáét is támogathatja. Ugyanakkor a kamat–deviza együttmozgás a közelmúltban gyengült, így ez önmagában nem vetít előre későbbi forintgyengülést.

Az ING Bank szakértői 2026-ra 385–395-ös EUR/HUF-sávot várnak, tavasszal és ősszel kilengésekkel a választások és az esetleges lazítási ciklus felmerülése miatt.

Virovácz szerint az említett árfolyamsáv még kamatvágások mellett is tartható lesz, hiszen a világ vezető jegybankjai és a régiós központi bankok is folyamatosan mérséklik irányadó rátájukat, ami növeli a hazai jegybank mozgásterét.

A költségvetési összkép más, mint 2021-2022-ben

Ami a költségvetés helyzetét illeti, markáns különbség látható a 4 évvel ezelőtti helyzethez képest. A GDP 3,3 százalékát kitevő 2021-2022-es gazdaságélénkítő intézkedések többsége ugyanis nem betervezett intézkedés volt, míg a mostani intézkedések már régebb óta láthatóak voltak a befektetők számára - jelentette ki az ING Bank vezető elemzője. Elmondása szerint a mostani költségvetési intézkedések nem okoznak majd akkora inflációs impulzust, mint a 2021-2022-esek, bár ezt pontosabban csak a következő hónapokban lehet látni majd. Akkor egy relatíve túlfűtött gazdasági környezetben érkeztek a kormány ösztönzői, míg most a gyenge kilátások miatt alacsony a belső kereslet.

Idén szeptemberben 303,2 milliárd forint volt a havi hiány, az év eleje óta felhalmozott pénzforgalmi deficit pedig 3 330 milliárd forintra nőtt, ami a 2025-ös éves cél 70 százaléka. A szeptemberi egyenleg a 21. század második legrosszabb havi értéke. A 4,1 százalékos hiánycél elvileg teljesíthető, de jelentős erőfeszítést igényel; érdemi kiigazítások helyett 2025-re nagyobb eséllyel 4,6 százalékos GDP-arányos hiány körvonalazódik. Előretekintve nőnek a kockázatok, a közelgő választás a fiskális döntéseket is befolyásolhatja, ugyanakkor valószínű, hogy a hiány így is az előző évi 5,0 százalék alatt marad. A forint közelmúltbeli erősödése és technikai tényezők alapján viszont nem kizárt, hogy az adósságráta nem emelkedik.

A megelőző választási ciklushoz képest óvatosabb költségvetési politikát a hitelminősítői nyomás is indokolja, Magyarország hitelkockázati besorolása ugyanis csak kevéssel van a befektetésre nem ajánlott, bóvli kategória felett. Virovácz szerint a következő hónapok hitelminősítői felülvizsgálata várhatóan nem hoz markáns változást.

Az ING Bank előrejelzései a főbb makrogazdasági mutatókra Mutató 2025 Q3 2025 Q4 2026 Q1 2026 Q2 2024 2025 2026 2027 Reál GDP-növekedés (százalék, YoY) 0,6 1,3 2,3 2,0 0,6 0,5 2,3 2,8 Inflációs ráta (időszak végén, százalék, YoY) 4,3 3,5 2,5 3,6 3,7 4,5 3,6 4,3 Alapkamat (időszak végén, százalék) 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,0 4,5 3 havi lejáratú bankközi kamatszint (százalék) 6,5 6,5 6,5 6,5 7,5 6,5 6,3 5,3 10 éves lejáratú kötvényhozam (százalék) 6,8 6,7 7,1 7,0 6,4 6,9 6,9 6,7 EUR/HUFárfolyam 391,1 385,0 389,5 385,0 396,3 397,5 388,9 391,0 USD/HUF árfolyam 332,7 326,3 327,3 320,8 366,3 352,8 324,1 320,5 Forrás: ING Bank, Portfolio

Címlapkép forrása: ING Bank Hungary