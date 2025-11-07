15 éve tőzsdén az Alteo – A számok magukért beszélnek

Tőzsdei jelenlétének 15 éves jubileumát ünnepelte az Alteo a Budapesti Értéktőzsdén. Az esemény apropóján az energetikai szolgáltató és kereskedővállalat felidézte a tőzsdei pályafutása eddigi legfontosabb eredményeit, a számok csakugyan magukért beszélnek: az elmúlt 15 éve során a vállalat árbevétele tizennyolcszorosára nőtt, az EBITDA pedig negyvenhétszeresére ugrott a tőzsdei indulás óta.

Mi történt ebben a 15 évben?

A hazai tulajdonban lévő energetikai szolgáltató és kereskedővállalat 2010 októberében vezette be részvényeit a Budapesti Értéktőzsdére, 2018 szeptembere óta a BÉT Prémium kategória tagja, 2021-ben pedig bekerült a BUX indexkosarába. Az Alteo egyike azon vállalati kibocsátóknak, amely az elmúlt években több nyilvános és zártkörű részvény- és kötvénykibocsátást is megvalósított.

A vonatkozó sajtóközlemény rámutat, hogy a társaságot a BÉT Legek díjátadón 2020 óta szinte minden évben elismerték, többek között a „Növekedési Kötvényprogram kibocsátói”, a „Kibocsátói transzparencia mid-cap”, a „Felelősségvállalás, fenntarthatóság, felelős vállalatirányítási”, „Az év legnagyobb árfolyam-emelkedését elérő papír kibocsátója a Prémium kategóriában”, valamint a „Hosszú távú árfolyam-emelkedést elérő vállalat” díjakkal. A vállalat ráadásul 2022-ben

a magyar energetikai szektorban elsőként szerzett önkéntes, független fél általi értékelés alapján készült nemzetközi ESG tanúsítványt.

A vállalat villamosenergia kiskereskedelmi tevékenységgel kezdte meg a működését, mára pedig beruházások és akvizíciók révén a villamosenergia ipar szinte teljes értéklánca mentén végez tevékenységet és nyújt szolgáltatásokat. Diverz és kiegyensúlyozott megújuló és gázmotoros erőművekből és energiatárolókból álló portfólióval rendelkezik, több mint 1 GW szabályozási kapacitást menedzsel és mintegy 2 GW naperőművi kapacitás menetrendezését végzi saját digitális termelésmenedzsment megoldásaira támaszkodva. Hulladékgazdálkodási üzletága révén az egyik legjelentősebb szereplő a hazai körforgásos gazdaságban.

Értékel a menedzsment

Az Alteo elmúlt 15 éve során

a vállalat árbevétele tizennyolcszorosára nőtt, az EBITDA pedig negyvenhétszeresére ugrott a tőzsdei indulás óta,

amely a közlemény szerint az organikus növekedésre és akvizíciókra épülő stratégia következetes megvalósításának köszönhető.

Amikor 2008-ban megalapítottuk az Alteo-t, már akkor tőzsdei létben gondolkodtunk.

Hittük, hogy ez lehet a növekedésünk motorja, az a hajtóerő, amely nemcsak forrást ad a beruházásainkhoz, hanem transzparenciát, és ösztönzőt a folyamatos fejlődésünkhöz” – mondta el többek között ifj. Chikán Attila, az Alteo Nyrt. elnök-vezérigazgatója.

„Az Alteo az elmúlt 15 évben kiemelkedő példáját mutatta annak, hogyan lehet tudatosan és következetesen építkezni a tőkepiacon. A társaság nemcsak eredményes kibocsátóként, hanem a transzparens működés és a fenntarthatóság iránti elkötelezettsége révén is meghatározó szerepet játszik a BÉT közösségében.” – mondta Tóth Tibor, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója.

