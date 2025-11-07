Államcsődbe rohan egy ország, üres kézzel távozott az IMF is

Az IMF továbbra is egy új program előkészítésén dolgozik Szenegál számára – közölte Edward Gemayel misszióvezető a nyugat-afrikai országban lezárult kéthetes szakértői látogatás után.

Elkötelezettek vagyunk, és a lehető leggyorsabban akarunk segíteni Szenegálnak. Az, hogy az ügy az igazgatótanács elé decemberben vagy csak jövő év elején kerül, attól függ, milyen gyorsan haladunk, és mennyire sikerül összehangolni a folyamatban lévő munkát

– mondta a vezető csütörtökön.

Ennek ellenére az általa vezetett delegáció megállapodás nélkül tér haza az afrikai országból, ami aggodalommal töltötte el a nemzetközi befektetőket.

A csődközeli állapotban lévő ország kötvényei jelentős eséssel reagáltak a hírekre, a hosszú lejáratú állampapírok hozama pedig 12-13 százalékra emelkedtek.

A washingtoni székhelyű intézmény 2024 októberében függesztette fel Szenegál 1,8 milliárd dolláros programját, miután Bassirou Diomaye Faye elnök frissen hivatalba lépett kormánya 7 milliárd dollárnyi, a korábbi kabinet által elrejtett, be nem jelentett adósságot tárt fel.

Gemayel szerint egy új megállapodáshoz a kormánynak bizonyítania kell, hogy az adósságfék-terv fenntartható, míg a jelenlegi adóssághelyzetet "kihívást jelentőnek" nevezte.

A pénzügyminisztérium szóvivője eközben úgy fogalmazott, hogy Szenegál továbbra is aktívan kezeli belföldi és külső kötelezettségeit "hagyományos műveletekkel, amelyek célja az adóssággal kapcsolatos kockázatok és sérülékenységek mérséklése".

Az IMF adatai szerint az összesített adósság – amely tartalmazza az állami vállalatok hiteleit és a folyamatban lévő, a Pénzügyi Főfelügyelőség által vizsgált költségvetési kifizetési hátralékokat is – 2024 végén a GDP 132 százalékát tette ki. A kormány friss költségvetése ezzel szemben a központi kormányzat – az állami cégek kötelezettségeit nem tartalmazó – adósságát a GDP 119 százalékára becsli.

Teljes az egyetértés a 132 százalékot illetően

– mondta Gemayel, hozzátéve, hogy az IMF és a szenegáli hatóságok álláspontja számos technikai kérdésben és az új programot megalapozó reformokban is közeledtek egymáshoz.

Az állami tulajdonú Le Soleil napilap beszámolója szerint Abebe Selassie, az IMF afrikai igazgatója a múlt hétvégén Dakarban találkozott Faye elnökkel az előrehaladás megvitatására.

Újabb források folyósítása előtt az IMF igazgatótanácsának felül kell vizsgálnia a félretájékoztatási ügyet, és döntenie kell arról, eltekint-e a felfüggesztett program keretében már folyósított 700 millió dollár visszafizettetésétől.

Gemayel óvatosságra intett a kormány 2026-os költségvetésével kapcsolatban, "nagyon ambiciózusnak" nevezve azt, mivel a tervek szerint az adóbevételek egyetlen év alatt mintegy a GDP 5 százalékával nőnének.

Ilyet még nem láttunk, óvatosnak kell lenniük

– figyelmeztette a szenegáli kormányt a Valutaalap misszióvezetője.

Az IMF előrejelzése szerint Szenegál gazdasági növekedése az idei mintegy 7,9 százalékról 2026-ban 3 százalékra lassul. A kormány ezzel szemben 2025-re 8 százalékos, 2026-ra 5 százalékos bővülést vár. A kabinet a költségvetési hiányt a GDP 7,8 százalékára mérsékelné 2025-ben, majd 5,4 százalékra 2026-ban, azzal a céllal, hogy 2027-re elérje a Nyugat-afrikai Gazdasági és Monetáris Unió 3 százalékos konvergenciacélját.

Abdourahmane Sarr gazdasági miniszter a múlt hónapban a Radio France Internationale-nek azt mondta, az ország magabiztosan kezeli a magas adósságterhet az alacsonyabb finanszírozási költségek és az erősebb gazdasági növekedés miatt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images