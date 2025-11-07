Államcsődbe rohan egy ország, üres kézzel távozott az IMF is

Az IMF továbbra is egy új program előkészítésén dolgozik Szenegál számára – közölte Edward Gemayel misszióvezető a nyugat-afrikai országban lezárult kéthetes szakértői látogatás után.
Elkötelezettek vagyunk, és a lehető leggyorsabban akarunk segíteni Szenegálnak. Az, hogy az ügy az igazgatótanács elé decemberben vagy csak jövő év elején kerül, attól függ, milyen gyorsan haladunk, és mennyire sikerül összehangolni a folyamatban lévő munkát
– mondta a vezető csütörtökön.
Ennek ellenére az általa vezetett delegáció megállapodás nélkül tér haza az afrikai országból, ami aggodalommal töltötte el a nemzetközi befektetőket.
A csődközeli állapotban lévő ország kötvényei jelentős eséssel reagáltak a hírekre, a hosszú lejáratú állampapírok hozama pedig 12-13 százalékra emelkedtek.
A washingtoni székhelyű intézmény 2024 októberében függesztette fel Szenegál 1,8 milliárd dolláros programját, miután Bassirou Diomaye Faye elnök frissen hivatalba lépett kormánya 7 milliárd dollárnyi, a korábbi kabinet által elrejtett, be nem jelentett adósságot tárt fel.
Gemayel szerint egy új megállapodáshoz a kormánynak bizonyítania kell, hogy az adósságfék-terv fenntartható, míg a jelenlegi adóssághelyzetet "kihívást jelentőnek" nevezte.
A pénzügyminisztérium szóvivője eközben úgy fogalmazott, hogy Szenegál továbbra is aktívan kezeli belföldi és külső kötelezettségeit "hagyományos műveletekkel, amelyek célja az adóssággal kapcsolatos kockázatok és sérülékenységek mérséklése".
Az IMF adatai szerint az összesített adósság – amely tartalmazza az állami vállalatok hiteleit és a folyamatban lévő, a Pénzügyi Főfelügyelőség által vizsgált költségvetési kifizetési hátralékokat is – 2024 végén a GDP 132 százalékát tette ki. A kormány friss költségvetése ezzel szemben a központi kormányzat – az állami cégek kötelezettségeit nem tartalmazó – adósságát a GDP 119 százalékára becsli.
Teljes az egyetértés a 132 százalékot illetően
– mondta Gemayel, hozzátéve, hogy az IMF és a szenegáli hatóságok álláspontja számos technikai kérdésben és az új programot megalapozó reformokban is közeledtek egymáshoz.
Az állami tulajdonú Le Soleil napilap beszámolója szerint Abebe Selassie, az IMF afrikai igazgatója a múlt hétvégén Dakarban találkozott Faye elnökkel az előrehaladás megvitatására.
Újabb források folyósítása előtt az IMF igazgatótanácsának felül kell vizsgálnia a félretájékoztatási ügyet, és döntenie kell arról, eltekint-e a felfüggesztett program keretében már folyósított 700 millió dollár visszafizettetésétől.
Gemayel óvatosságra intett a kormány 2026-os költségvetésével kapcsolatban, "nagyon ambiciózusnak" nevezve azt, mivel a tervek szerint az adóbevételek egyetlen év alatt mintegy a GDP 5 százalékával nőnének.
Ilyet még nem láttunk, óvatosnak kell lenniük
– figyelmeztette a szenegáli kormányt a Valutaalap misszióvezetője.
Az IMF előrejelzése szerint Szenegál gazdasági növekedése az idei mintegy 7,9 százalékról 2026-ban 3 százalékra lassul. A kormány ezzel szemben 2025-re 8 százalékos, 2026-ra 5 százalékos bővülést vár. A kabinet a költségvetési hiányt a GDP 7,8 százalékára mérsékelné 2025-ben, majd 5,4 százalékra 2026-ban, azzal a céllal, hogy 2027-re elérje a Nyugat-afrikai Gazdasági és Monetáris Unió 3 százalékos konvergenciacélját.
Abdourahmane Sarr gazdasági miniszter a múlt hónapban a Radio France Internationale-nek azt mondta, az ország magabiztosan kezeli a magas adósságterhet az alacsonyabb finanszírozási költségek és az erősebb gazdasági növekedés miatt.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Árcsökkentésekbe kezdett az IKEA
Meg is látszik az eredményeken.
Vallott Európa atomhatalma, három éven belül NATO-háború lehet Oroszországgal
Már négy éven belül kitörhet a konfliktus.
Gyanús repülő tárgyat észleltek egy holland katonai bázis felett – Akármi is volt, azonnal köddé vált
A légiforgalmi irányítás szerint kémtevéeknységről is szó lehetett.
Budapesti békecsúcs: bejelentést tett a Kreml, megválaszolták az egyik legfontosabb kérdést
Ez Moszkva hivatalos prognózisa.
Magyarország szomszédjából figyelmeztették Trumpot: csak Putyin alá adja a lovat ezzel a döntésével
Románia visszacsinálná az amerikai csapatkivonást.
Tényleg megbukott Szergej Lavrov? Megtörte a csendet a Kreml – Ez most a valós helyzet
Moszkva hivatalosan is reagált az elmúlt napok nagy hírére.
15 éve tőzsdén az Alteo – A számok magukért beszélnek
Hatalmasat növekedett a társaság.
Megszólalt Varga Mihály a forint árfolyamáról
Héja hangvételű üzenetet küldött.
Jövőre a bankunk megmondja, hogy melyik számlával tudnánk spórolni. De mennyi lehet ez a megtakarítás?
Az MNB elvárásai alapján a bankok jövő év elején (az éves díjkimutatással együtt) tájékoztatni fogják ügyfeleiket arról, hogy van-e számukra kedvezőbb számlacsomag az adott pénzintézet
Indul a Demján Sándor 1+1 Program 2. üteme
A hazai kkv-k beruházásait célzó Demján Sándor 1+1 Program új szakasza elindult. A 2. ütem kifejezetten vidéki vállalkozások eszközfejlesztéseit támogatja vissza nem térítendő forrással,
Brazília ellentmondásos zöldátmenete
Brazília zöldátmenetét számos paradoxon jellemzi. Villamosenergia-termelésének 90%-a megújuló erőforrásokból származik, ez pedig jelentős előnyt biztosít számára a jelenlegi dekarbonizác
Túlhalászat: veszélyben az óceánok
Sokáig élt az a mítosz, hogy a tengerek kimeríthetetlen forrást jelentenek, de ma már tudjuk, hogy a túlhalászattal óriási kárt okozunk ennek a sérülékeny ökoszisztém
Hárommillióért 19-et visszafizetni?
A pénzügyekhez nem értő embereket nagyon könnyű hergelni, pici csúsztatásokkal nagy érzelmeket kiváltani. Nemrég írtam egy hasonló esetről, ahol ráadásul elméletileg pénzügyileg képzett
Alapjövedelem a mesterséges intelligencia korában: szociális forradalom vagy veszélyes illúzió?
Az MI által termelt vagyon újraosztása alapjaiban formálhatná át a társadalmi-gazdasági rendszert.
A bizalom kultúrája - miért stratégiai eszköz ma a bejelentővédelmi rendszer?
A 2023. évi XXV. törvény, közismertebb nevén a panasztörvény, a visszaélés-bejelentési rendszert a vállalati megfelelés kötelező elemévé tette. A tudatos vállalatok számára azonban
Dupla elismerés a HOLD-nál
A Portfolio idén először díjazta a hazai vagyonkezelési, alapkezelői és privátbanki piac legkiemelkedőbb szereplőit: objektív teljesítményadatok, szakmai szavazatok és független zsűri dönt
Préda: Ellopták tőlem, ami nem is az enyém
Egy adathalász támadás áldozata meséli el élete egyik legrosszabb döntését.
Újabb autóipari válság közelít: visszatérhet a rettegett chiphiány?
Sötét felhők gyülekeznek Németország fölött.
Meddig nőhet még a magyar termékek aránya a boltokban?
Mennyire fontos ez a hazai vásárlóknak?
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!