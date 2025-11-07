  • Megjelenítés
Amerika felgyorsította az offenzíváját: Görögország 20 évre szerződött, Ukrajna újabb mentőövet kapott
Gazdaság

Amerika felgyorsította az offenzíváját: Görögország 20 évre szerződött, Ukrajna újabb mentőövet kapott

Portfolio
|
MTI

Görögország történelmi, 20 évre szóló LNG-megállapodást írt alá az Egyesült Államokkal, miközben Ukrajna újabb amerikai gázszállítmányokat biztosított be Lengyelországon keresztül az energetikai infrastruktúráját célzó orosz támadások miatt kiesett mennyiségek pótlására. A lépések egyértelműen mutatják: az USA felgyorsította az orosz gáz lecserélését célzó energetikai offenzíváját Európában.

Pénteken egy athéni konferencián az érintett felek bejelentették, hogy

Görögország 2030-as kezdettel, 20 éves időtartamra évi 700 millió köbméter amerikai cseppfolyósított földgázt (LNG) importál

- ami később akár évi 2 milliárd köbméterre is bővülhet, írja az MTI. A szerződést a görög állami DEPA, az Aktor Energy Group és az amerikai Venture Global kötötte.

Chris Wright amerikai energiaügyi miniszter azt mondta, hogy az USA célja

minden egyes orosz gázmolekula kiváltása a kontinensen.

Kiriákosz Micotákisz görög miniszterelnök „történelmi lehetőségnek” nevezte a lépést, és hangsúlyozta, hogy Athén nemcsak saját ellátását biztosítja, hanem regionális elosztóközponttá kíván válni az amerikai LNG továbbításában a Balkán, Ukrajna és Közép-Európa irányába.

A konferencián Ukrajna is létfontosságú megállapodást jelentett be: az orosz rakéta- és dróntámadások miatt a kitermelése közel 60 százalékát elvesztő ország

újabb 300 millió köbméter amerikai LNG-t kötött le Lengyelországon keresztül.

A Bloomberg beszámolója alapján a megállapodás a lengyel Orlen és az ukrán Naftogaz között jött létre, amely hitelkerettel is kiegészül, hogy Kijev át tudja vészelni a téli időszakot. A lengyel vállalat idén már több mint 600 millió köbmétert juttatott el így Ukrajnának, és jövőre akár 1 milliárd köbméter feletti mennyiségre is képes lesz ugyanazon az útvonalon.

Milosz Motyka lengyel energiaügyi miniszter szerint a mostani megállapodás nemcsak Ukrajna túlélését szolgálja, hanem egy új, alternatív amerikai gázellátási útvonalat is biztosít Közép- és Kelet-Európa felé.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

