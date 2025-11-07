Atomnagyhatalommá készül válni Magyarország, csak egy kicsit másképp

Mit tudunk eddig?

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Facebook videója alapján szinte már biztosra kijelenthető, hogy Magyarország és az Egyesült Államok

egy kormányközi nukleáris energetikai együttműködési megállapodást ír alá pénteken Washingtonban.

Az orosz és a francia beszerzés mellett most először amerikai nukleáris fűtőelemeket is fogunk vásárolni. Az első szállítmány 2028-29 körül érkezhet hazánkban függően az engedélyezéstől.

A már elhasznált fűtőelemek tárolásához új, modernebb amerikai technológiát is hozunk a Paksi Atomerőműbe. A beszerzés és tárolás egy összefüggő deal része lehet, aminek keretében az amerikai gyártó, tehát a Westinghouse a nukleáris üzemanyag beszerzés mellé saját tárolási technológiájának használatát is kiköthette. Ezzel hazánk is jól járna, hiszen az Amerikában alkalmazott eljárás biztonságosabbanak számít, illetve sokkal könnyebben bővíthető moduláris (konténeres) jellege miatt.

Bár az még korántsem biztos, hogy megkapjuk, de a magyar kormány azért is lobbizik, hogy a Paks II-re vonatkozó szankciós mentességet meghosszabbítsa az amerikai kormány. Az úgynevezett általános engedély (general licence) meghosszabbítása lehetővé teszi, hogy a paksi bővítéshez kapcsolódó kifizetéseket továbbra is teljesíteni tudjuk a szankcionált Gazprombank felé.

Az is újdonság, hogy a Paks II. digitalizálását egy három cégből álló nemzetközi konzorcium végzi, amelyek közül az egyik az amerikai IBM lesz - egy ausztrál és egy magyar cég mellett.

A harmadik - és legfontosabb - tétel az amerikai fejlesztésű kis moduláris reaktorok (SMR) itthoni telepítése, ami 10 és 20 milliárd dollár körüli összegbe fog kerülni. A General Electric (GE) technológiáját honosítanák, amelyből már épül egy demonstrációs erőmű a kanadai Ontarióban.

A legtöbb bejelentés a várható kategóriába tartozott, úgy mint a fűtőelem-beszerzés, a tárolás vagy éppen Paks II. szankciómentességének elérése. De volt egy igen jelentős és meglepő fordulat is.

Nem lesz ez kicsit túl sok?

Az SMR része a megállapodásnak felülmúlta a várakozásokat a méretét tekintve. Ha mai árfolyamon nézzük, akkor ez 330-660 ezer milliárd forint körüli beruházást jelent. Az összehasonlítás kedvéért Paks II. eredeti tervek szerint - bár azóta már szóba került a finanszírozási szerződés módosítása is - 12,5 milliárd euró, azaz 4800 milliárd forint. Az egyik kinti hírügynökség információi szerint ebből az összegből 10 kis moduláris erőmű is épülhet hazánkba.

Amit még tudhatunk Szijjártótól, hogy a GE Vernova (és a Hitachi) közös fejlesztésű BWRX-300-as modelljét vehetjük át. A tesztelésre szánt erőművi projekt egyébként nemrég kapta meg a jóváhagyást Kanadában a helyi hatóságoktól, így hamarosan megindulhat a kivitelezés. A reaktornak a névleges teljesítménye 300 MW, ami azt jelenti, hogy ha valóban 10 darab építésére állapodott meg Magyarország, akkor

3000 MW plusz áramtermelési kapacitás érkezhet Magyarországra, ami Paks II. teljesítményét is meghaladná 600 MW-al.

Ha számításba vesszük azt, hogy a Paksi Atomerőmű (2000 MW) üzemidő-hosszabbítása megtörténik, a Paks II. két új, egyenként 1200 MW-os VVER-1200-as blokkja felépül mondjuk 2035-re (standard 8-10 év a kivitelezés az első betonöntéstől, amit februárra várnak) és mellé még bejön 3000 MW-nyi kis moduláris reaktor (ami szintén leghamarabb a 2030-as évek közepére prognosztizálható), akkor az is elképzelhető, hogy ad abszurdum "fuldokolni" fogunk az áramban.

A MAVIR aktuális nyilvántartása alapján a magyar villamosenergia-rendszer beépített bruttó kapacitása 15 677 MW (HMKE, SCTE és nagyerőművi kapacitás). Ha a tervezett atomenergetikai létesítmények várható összteljesítményéhez viszonyítom, akkor a teljes hazai erőművi portfólió majdnem felét atomenergia biztosítaná. Hozzátartozik, hogy ezen kívül még további jelentős, 3000 MW-nyi naperőművet és 1000 MW összteljesítményű szélerőművet terveznek a hálózatra csatlakoztatni 2030-ig a NEKT szerint.

De ami még elképesztőbb, hogy ha az SMR-ek a nap 24 órájában teljes kapacitás mellet működnek, akkor egy 2,63 TWh-ot, míg 10 darab 26,3 TWh többlet villamosenergiát jelentene évente. Magyarország teljes villamosenergia-felhasználása 2024-ben 48 TWh volt, ami 2034-re 53-60 TWh-ig nőhet a MAVIR és NEKT várakozásai szerint.

Egy gyors számítást elvégezve a tervezett magyar nukleáris kapacitásból (Paks 1-2 és SMR-ek) összesen évi 55–60 TWh villamosenergia jönne ki (reális 85–92% kihasználtsággal).

Ez önmagában lefedi még az optimistább 60 TWh körüli országos felhasználási terveket.

Ha a Paksi Atomerőmű , Paks II. és egy 3000 MW-os SMR-flotta egyszerre termelne, az a hazai piacot tartós túltermelésbe tolná, jelentős exportkényszert okozna (ami napszaktól függően lehet jó és rossz is), de ami a legfontosabb, hogy versenyhátrányba szorítaná a többi hazai erőművet, különösen a gázerőműveket és a megújulókat, amelyeknek bevétele és kihasználtsága drasztikusan csökkenne.

Ugyanakkor az SMR-ek megjelenése stratégiai szempontból „mentőövként” is szolgálhat. Alternatívát jelenthetnek arra az esetre, ha Paks II. az amerikai szankciós környezet vagy az Európai Bizottság új engedélyezési eljárása miatt nem tud megvalósulni, vagy ha a paksi atomerőmű üzemidő-hosszabbítása nem jön létre.

És a legvégére: korántsem biztos, hogy ha 10 darab is lesz, az mind 300 MW-os kapacitással fog bírni. A kis moduláris reaktorok ökölszabály szerint 10 MW-tól 300 MW-ig terjedő sávban értelmezhetőek. Emiatt könnyen elképzelhető, hogy felhasználási céltól függően ennél jóval kisebb erőművek jelennek meg hazánkban is (amint kifejlesztették azokat).

