Történelmi felvásárlás jöhet a filmiparban - Egy kézbe kerülhet Netflix és az HBO

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Nyugodtan nevezhetjük történelmi tranzakciónak, hogy a Netflix 72 milliárd dollárért, vagyis több mint 27 ezermilliárd forintnyi összegért felvásárolja a Warner Bros. stúdióit és a HBO portfóliót, amivel a streaming korszak legnagyobb fúziója jöhet létre. Az ikonikus hollywoodi filmörökség és a világ legnagyobb streaming szolgáltatója egyesül, ez elképesztő hatalmi átrendeződést hozhat a globális médiapiacon. Ehhez azonban még a versenyhatóságoknak is lehet egy szava, és úgy tűnik, hogy az amerikai kormány sem nagyon lelkesedik a tranzakcióért.

Történelmi megállapodás



A Netflix és a Warner Bros. Discovery bejelentette, hogy végleges felvásárlási megállapodást kötöttek, amely alapjaiban formálhatja át Hollywood működését.

A tranzakció teljes értéke 72 milliárd dollár.

A Warner részvényesei 23,25 dollár készpénzt és további 4,5 dollár értékű Netflix részvényt kapnak részvényenként.

A kínált részvényenkénti ár 121 százalékos prémium a Warner Bros Discovery szeptember 10-i záróárához képest, amikor megjelentek az első hírek egy lehetséges felvásárlásról.

A megállapodás szerint a Netflix megszerzi

a Warner Bros. film és televíziós stúdióit,

a teljes HBO és HBO Max tartalomkínálatot,

valamint a több mint egy évszázados filmörökséget.

A tranzakció lezárásának feltétele a Warner streaming és stúdió ágának leválasztása a hagyományos televíziós hálózatoktól, amelyek Discovery Global néven önálló tőzsdei társaságként működnek majd tovább.

A szétválasztás várhatóan 2026 harmadik negyedévében történik meg, az akvizíció lezárása ezt követően 12-18 hónap lehet.

Ikonikus film- és sorozat univerzumok egy kézben



A Netflix stratégiája eddig az volt, hogy a saját gyártású sikersorozatokra épít, de nagy hiányosság volt, hogy a kínálatban kevés volt az örökzöld franchise,

a Warner felvásárlása pótolhatja ezt a hiányt.

A tranzakcióval a Netflix tulajdonába kerülnek olyan filmek, mint a Casablanca, az Aranypolgár, az Óz, a csodák csodája, A máltai sólyom, a Piszkos Harry vagy az Elfújta a szél, és számtalan klasszikus MGM film is. Ugyanakkor modern franchise óriások is érkeznek, például a Harry Potter, a DC Univerzum, a Trónok harca, az Agymenők, a Jóbarátok és a Maffiózók. A Netflix saját márkái mint a Stranger Things, Squid Game, Bridgerton és Money Heist mellé így egy olyan tartalmi arzenál épül, ami szinte példa nélküli a piacon.

Ez pedig akár fordulópontot is jelenthet a streaming háborúban, ami eddig arról szólt, hogy melyik platform tud több új tartalmat gyártani. Most először válik lehetővé, hogy egy szolgáltató egyszerre legyen innovatív streaming gyártó és egy klasszikus hollywoodi tartalomszolgáltató.

Piaci átrendeződés jöhet



A felvásárlás egy több hónapos licitverseny után jött, amiben a Paramount és a Comcast is ajánlatot tett.

A Netflix végül részvényenként 27,8 dolláros ajánlattal múlta felül a Paramount közel 24 dolláros ajánlatát, sőt a CNBC értesülései szerint később a Paramount 30 dollárt ajánlott részvényenként.

A Netflix azonban kijátszotta a jolly jokert, készpénzes konstrukciót és rekord méretű biztosítékot ajánlott. Az utóbbi egyébként brutális összeg, ha ugyanis a szabályozók elutasítják a tranzakciót, a Netflix 5,8 milliárd dolláros, vagyis több mint 1900 milliárd forintnyi bánatpénzt fizet. Ha a Warner áll el a megállapodástól, akkor 2,8 milliárd dollárt fizet a Netflixnek.

A tranzakció egyébként politikai hullámokat is vetett, több amerikai szenátor nyíltan aggályokat fogalmazott meg a piac koncentrációja miatt, mivel a Netflix és a Warner egyesülése olyan piaci erőt hozhat létre, amely mellé a Disney és az Amazon is csak korlátozottan érhet fel.

Sőt, a legfrissebb hírek szerint a Trump-kormány erős fenntartásokkal tekint a felvásárlásra egy magas rangú kormányzati tisztviselő a CNBC-nek nyilatkozva úgy fogalmazott, hogy

súlyos szkepticizmus övezi a tervet.

A legnagyobb kérdés most az, hogy a versenyhatóságok hogyan értékelik a streamingpiacot és annak legnagyobb szereplőit. A Netflix azzal érvel, hogy riválisai nem csak filmes szereplők, hanem technológiai nagyvállalatok is, mint az Alphabetnél a YouTube, ami uralja az online videófogyasztást.

Hatalmas lehetőségek



A két vállalat egyesülésével hatalmas előfizetői tábor kerül egy céghez.

A Netflixnek már most is több mint 300 milliós az előfizetői bázisa, ez a Warner tartalmainak integrálása után akár 450 millió felé emelkedhet.

Ráadásul a felvásárlásnak nemcsak a felhasználószámra, hanem a működési hatékonyságra is nagy hatása lehet. A Netflix legalább évi 2-3 milliárd dolláros költségmegtakarítást remél három éven belül, a bevétel és operatív eredmény pedig várhatóan gyorsabban növekszik a tranzakcióval. A cég szerint a felvásárlás már a második évben javíthatja a cég profitját.

A bevételeket és a profitot az is megdobhatja, hogy miközben a Netflix korábban főként saját fejlesztésű tartalmakra épített, most régebbi, klasszikus hollywoodi tartalmakhoz is hozzáfér majd, ez pedig elképesztő lehetőségeket jelent. A cégcsoport alkotói hozzáférhetnek a Warner örökzöld karaktereihez,

új filmek, előzménysorozatok és univerzumok születhetnek.

Heves mozgások a tőzsdén

A bejelentést követően a piac vegyesen reagált, a Warner Bros Discovery árfolyama 3,8 százalékot emelkedett, de a nyitás óta már lefelé csorog az árfolyam.

A Netflix a nyitás után 5,3 százalékot esett, de azóta már felfelé kapaszkodik.

Egyelőre úgy tűnik, hogy a deal egyik vesztese a Paramount, az árfolyam itt 6,2 százalékot zuhant.

Címlapkép forrása: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ