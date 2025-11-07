  • Megjelenítés
Bedől az energiavállalat az amerikai szankciók miatt: kifogynak a készletek, leállnak az állomások
Gazdaság

Bedől az energiavállalat az amerikai szankciók miatt: kifogynak a készletek, leállnak az állomások

Portfolio
Ellátási fennakadások és az anyavállalatot érintő amerikai szankciók miatt a Lukoil tulajdonában álló Teboil megkezdte finnországi működésének leépítését: kifuttatja készleteit, és több töltőállomáson már üzemanyaghiány tapasztalható – írja a United24.

A Helsingin Sanomat november 7-i beszámolója szerint a Teboil az ellátási zavarok miatt fokozatosan leállítja tevékenységét, mivel az amerikai szankciók következtében apadnak a készletei.

A vállalat megerősítette, hogy leépíti üzemanyagraktárait, és több állomáson már kifogytak bizonyos üzemanyagtípusok.

"Jelenleg leállítjuk a raktárainkat, egyes állomásokon már nincs minden termékből, és ezeknek az állomásoknak a száma naponta nő" – mondta Toni Flyckt marketingigazgató a Helsingin Sanomatnak.

Új szállítmányok nem érkeznek; a szállítások és a pénzügyi tranzakciók a szankciók miatt befagytak. Az amerikai hatóságok november 21-ig adtak határidőt a vállalatoknak, hogy megszüntessék kapcsolataikat a Lukoillal, ezt követően az orosz energiaipari vállalattal folytatott üzleti együttműködések többsége gyakorlatilag ellehetetlenül. A finn Neste finomító és a finn bankok már felfüggesztették az együttműködést a Teboillal.

Még több Gazdaság

Trump-Orbán csúcs: az orosz olajról kérdezték a két vezetőt

Új fordulat az olajvitában: a Mol már lehetséges leválást emlegetett, majd pontosított

Kettős adóztatás: Nagy Márton fontos bejelentést tett

A cég lehetséges biztonsági és környezetvédelmi kockázatokra figyelmeztetett arra az esetre, ha a működés tartósan megbénulna, és közölte: azon dolgozik, hogy a független töltőállomás-üzemeltetőket leválassza a fővállalatról, így biztosítva a bérek és a rezsiszámlák kifizetését.

A helyzet tovább romlott, miután az árupiaci kereskedő Gunvor visszavonta ajánlatát a Lukoil nemzetközi eszközeinek megvásárlására. Az ügy előzménye, hogy az amerikai pénzügyminisztérium jelezte: nem ad engedélyt egy ilyen ügyletre, és – a Helsingin Sanomat szerint – a Gunvort "a Kreml bábjának" nevezte.

A Teboil közölte, hogy folyamatosan figyelemmel kíséri a fejleményeket, ugyanakkor nem kívánt nyilatkozni a tulajdonosi háttérről vagy egy esetleges átnevezésről. "Most nincs itt az ideje ennek" – mondta Flyckt.

Kapcsolódó cikkünk

Ha nem is oldja meg az orosz leválást, de fontos lépés lehet az új amerikai LNG megállapodás

Nincs akadály, megindíthatja a háborút Donald Trump – Hiába próbálták megkötni az elnök kezét

Atomnagyhatalommá készül válni Magyarország, csak egy kicsit másképp

Bomba formában a Mol – Most érdemes beszállni?

Orbán Viktor amerikai útja után az adózás is megváltozik? - Ezeken a területeken hozhat fordulatot a nagy deal

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Dupla elismerés a HOLD-nál

A Portfolio idén először díjazta a hazai vagyonkezelési, alapkezelői és privátbanki piac legkiemelkedőbb szereplőit: objektív teljesítményadatok, szakmai szavazatok és független zsűri dönt

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Future of Construction 2025

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Finanszírozás a gyakorlatban – Budapesti Fórum

2025. november 11.

Portfolio Investment Day 2025

2025. november 18.

Portfolio AI & Digital Transformation 2025

2025. november 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
Dubaj, Bali vagy Budapest: hol éri meg most jobban lakást venni?
Trump-Orbán csúcs: az orosz olajról kérdezték a két vezetőt
Felszólítást kapott Magyarország: állítsátok le az orosz olajvásárlást!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility