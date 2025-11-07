Bedől az energiavállalat az amerikai szankciók miatt: kifogynak a készletek, leállnak az állomások

A Helsingin Sanomat november 7-i beszámolója szerint a Teboil az ellátási zavarok miatt fokozatosan leállítja tevékenységét, mivel az amerikai szankciók következtében apadnak a készletei.
A vállalat megerősítette, hogy leépíti üzemanyagraktárait, és több állomáson már kifogytak bizonyos üzemanyagtípusok.
"Jelenleg leállítjuk a raktárainkat, egyes állomásokon már nincs minden termékből, és ezeknek az állomásoknak a száma naponta nő" – mondta Toni Flyckt marketingigazgató a Helsingin Sanomatnak.
Új szállítmányok nem érkeznek; a szállítások és a pénzügyi tranzakciók a szankciók miatt befagytak. Az amerikai hatóságok november 21-ig adtak határidőt a vállalatoknak, hogy megszüntessék kapcsolataikat a Lukoillal, ezt követően az orosz energiaipari vállalattal folytatott üzleti együttműködések többsége gyakorlatilag ellehetetlenül. A finn Neste finomító és a finn bankok már felfüggesztették az együttműködést a Teboillal.
A cég lehetséges biztonsági és környezetvédelmi kockázatokra figyelmeztetett arra az esetre, ha a működés tartósan megbénulna, és közölte: azon dolgozik, hogy a független töltőállomás-üzemeltetőket leválassza a fővállalatról, így biztosítva a bérek és a rezsiszámlák kifizetését.
A helyzet tovább romlott, miután az árupiaci kereskedő Gunvor visszavonta ajánlatát a Lukoil nemzetközi eszközeinek megvásárlására. Az ügy előzménye, hogy az amerikai pénzügyminisztérium jelezte: nem ad engedélyt egy ilyen ügyletre, és – a Helsingin Sanomat szerint – a Gunvort "a Kreml bábjának" nevezte.
A Teboil közölte, hogy folyamatosan figyelemmel kíséri a fejleményeket, ugyanakkor nem kívánt nyilatkozni a tulajdonosi háttérről vagy egy esetleges átnevezésről. "Most nincs itt az ideje ennek" – mondta Flyckt.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
