Életjelet mutatott a német gazdaság
Életjelet mutatott a német gazdaság

Szeptemberben havi alapon 1,4 százalékkal nőtt a német export, jelezve a gazdaság lassú élénkülését - írják elemzésükben az ING Bank közgazdászai. Az adat azt mutatja, hogy Németország exportja nem omlott össze a közelmúltbeli világgazdasági sokkok (kereskedelmi háború, ellátási nehézségek) ellenére sem, de a szakértők szerint a tartós szerkezeti kihívások fényében nehéz elképzelni, hogy a kivitel rövid időn belül a gazdaság növekedési motorjává váljon.

A friss adatok a visszafogott élénkülés újabb jelét adják a német gazdaságban. Az export bővülése önmagában azonban nem oszlatja el a tartós szerkezeti gyengeséggel kapcsolatos aggodalmakat - vélik az ING Bank közgazdászai.

Az export éves alapon augusztusban 0,6 százalékkal csökkent, melyet szeptemberben egy 1,4 százalékos emelkedés követett. Az import eközben 3,1 százalékkal nőtt, így a külkereskedelmi többlet 15,3 milliárd euróra szűkült. A szeptemberi exportadat meglepte a piaci szereplőket, a várakozások ugyanis 0,5 százalékos zsugorodásról szóltak. Az elemzők az import emelkedését szintén - bő 2 százalékponttal - alulbecsülték.

A visszapattanás ellenére az export továbbra is elmarad a 2025 márciusi szinttől. Az Egyesült Államokba irányuló kivitel közel 12 százalékkal bővült, miután kifogytak a kereskedelmi háború miatt korábbi felhalmozott készletek.

Az év eleje óta a német export szerkezete is látványosan átalakult.

Az USA részesedése a teljes kivitelből a tavalyi 10,5 százalékról mintegy 9,5 százalékra mérséklődött. Kína súlya még tovább csökkent: a tavalyi közel 6 százalékról 5 százalékra, szemben a Covid–19 előtti évek csaknem 8 százalékos arányával.

Feltehetően a pandémia utáni ellátási láncok átrendeződése miatt nőtt a közép- és kelet-európai országok súlya a német kivitelen belül. Németország jelenleg együttesen többet exportál Lengyelországba, Magyarországra és Csehországba, mint az Egyesült Államokba. Mindemellett az USA továbbra is a legfontosabb egyedi célpiac a német exportőrök számára. A tartós átrendeződésre szintén jó példa az Egyesült Királyság: 2014-ben a német kivitel csaknem 8 százaléka irányult oda, ma nagyjából 5 százalék.

Előre tekintve a német export kilátásai továbbra is kedvezőtlenek.

Az amerikai vámok még mindig nyomást gyakorolnak a kivitelre, és várhatóan csak a következő hónapokban bontakozik ki teljes hatásuk, a további vámkockázatoktól függetlenül - írják elemzésükben az ING Bank közgazdászai. Ezzel párhuzamosan a német exportőrök "hármas kínai sokk" jelentette nyomással szembesülnek: gyengülő kereslet a kínai piacon, a kínai gyártók erősödő versenye a harmadik piacokon és az EU-ban, valamint a kínai ritkaföldfémektől való függés.

Összességében a friss adatok azt jelzik, hogy a német export ellenállást mutat a közelmúlt világgazdasági sokkjaival szemben, ugyanakkor a kereskedelmi háború kitörése után fél évvel még nem állt teljesen talpra.

A tartós szerkezeti kihívások fényében nehéz elképzelni, hogy a kivitel rövid időn belül ismét a német gazdaság erőteljes növekedési motorjává váljon

- zárták értékelésüket az ING Bank elemzői.

