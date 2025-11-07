  • Megjelenítés
Ennyi volt, lesöpörték az ajánlatot a republikánusok, marad a brutális kormányzati leállás
Portfolio
A szenátusi republikánusok visszautasították a demokraták kompromisszumos ajánlatát, ezért marad a kormányzati leállás - írja a Bloomberg. A szenátusban ülő demokraták a kormányzati leállás befejezésének feltételeként az ACA (Affordable Care Act) lejáró támogatásainak egyéves meghosszabbítását kérték, cserébe támogatták volna a rövid távú költségvetési törvényt.

Pénteken a szenátusi republikánusok elutasították a demokraták kezdeményezését. A javaslat a kormányzati leállás körüli követeléseket arra szűkítette volna, hogy egy évvel meghosszabbítsák a lejáró egészségügyi támogatásokat. A mostani döntés még tovább húzza azt a patthelyzetet, amely többek között már megzavarta a légi közlekedést is, és késlelteti az élelmiszersegélyek kiosztását.

A vita középpontjában a Megfizethető egészségügyi ellátásról szóló törvény (Affordable Care Act, ACA) keretében nyújtott támogatások állnak.

A kormányzati leállás 38 napja tart, ami az Egyesült Államok történetének leghosszabb ilyen esete.

Egy magas rangú szenátusi republikánus tanácsadó a javaslatot "eleve halottnak" minősítette.

A demokraták így is engedtek a követeléseikből, eredetileg mintegy 1500 milliárd dollárnyi többletkiadást kötöttek volna a megállapodáshoz, beleértve az ACA-hoz kapcsolódó adójóváírások 350 milliárd dolláros, végleges kiterjesztését, valamint a republikánusok által idén elfogadott, a Medicaid-ellátáshoz kapcsolt munkakövetelmények eltörlését.

A Szenátus pénteken eljárási szavazást tart egy törvényjavaslatról, amely kifizetést biztosítana a leállás idején fizetés nélkül maradt szövetségi dolgozóknak.

John Thune, a szenátusi többség vezetője kilátásba helyezte, hogy a hétvégén is szavazásokat tartanak egy átmeneti finanszírozási törvényjavaslatról, hogy Washingtonban tartsák a törvényhozókat és előmozdítsák a megállapodást.

Thune jelezte, hogy ígéretet tesz: még az idén napirendre tűznek egy szavazást az ACA-hoz kapcsolódó adójóváírásokról, de az elfogadást nem garantálta. Mike Johnson házelnök megtagadta, hogy ígéretet tegyen egy ilyen voksolásra.

