  • Megjelenítés
Ha nem is oldja meg az orosz leválást, de fontos lépés lehet az új amerikai LNG megállapodás
Gazdaság

Ha nem is oldja meg az orosz leválást, de fontos lépés lehet az új amerikai LNG megállapodás

Portfolio
Magyarország újabb 600 millió dollár, vagyis mintegy 200 milliárd forint értékű amerikai LNG beszerzésére készülhet egy ötéves szerződés keretében a jelenlegi információk szerint. A friss megállapodás évi körülbelül 300 millió köbméter plusz importot jelentene, és tovább erősítené az Egyesült Államok szerepét a hazai gázellátásban az orosz források fokozatos kiváltása mellett.

Ha a washingtoni csúcson várható energetikai alkukat nézzük, az amerikai LNG-import bővítése eddig is az egyik legkézenfekvőbb forgatókönyv volt, hiszen az elmúlt 2 hónapban két hosszú távú LNG-szerződést is bejelentett a magyar kormány:

  • A Shellel évi 250 millió köbméter vásárlására kötöttünk szerződést, amely 2026-tól biztosítja az adott földgázmennyiséget.
  • Az MVM a francia Engie-vel kötött 4 milliárd köbméter cseppfolyósított földgáz leszállítására vonatkozó szerződést a 2028 és 2038 közötti időszakra.

Az összehasonlítás kedvéért ez a két mennyiség (600 millió köbméter évente) Magyarország éves igényének 6-7,5 százalékát teszi ki, tehát van még bőven tér további hosszú távú ellátási szerződéseknek.

A reggel kiszivárgott információk szerint Magyarország az eddigi lekötött mennyiségeken felül további

600 millió dollár értékben vásárolna cseppfolyósított földgázt az Egyesült Államokból egy ötéves szerződés keretében.

Még több Gazdaság

Trump-Orbán csúcs: az orosz olajról kérdezték a két vezetőt

Új fordulat az olajvitában: a Mol már lehetséges leválást emlegetett, majd pontosított

Bedől az energiavállalat az amerikai szankciók miatt: kifogynak a készletek, leállnak az állomások

Az összehasonlítás kedvéért, a jelenlegi 31 euró/MWh-os TTF-piaci árfolyam mellett (minden egyéb tényező beszámítása nélkül) ez az összeg körülbelül 16,7 terawattóra (TWh) gázimportra elég, ami a hazai földgázfogyasztás megközelítőleg 3-3,5 százalékának felel meg. A többi újonnan megkötött szerződéssel együtt már meghaladná a 10%-ot a teljes importban az LNG aránya.

A megállapodás - ha marad és nem változik a hivatalos bejelentésig - bár illeszkedik az eddigi diverzifikációs lépések mértékéhez, de

ezek a mennyiségek önmagukban nem elegendők a teljes orosz leváláshoz, de fontos építőkockák ahhoz.

Kapcsolódó cikkünk

Kiszivárgott a lista: ezekről állapodhat meg Washingtonban Orbán Viktor

Egy hónapon belül végleg eldől az orosz gáz sorsa Európában

Holnap jön a Trump-Orbán csúcs, ahol Magyarország ajánlata döntheti el az olajszankciók sorsát

Címlapkép forrása: Kathleen Flynn/Bloomberg via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Dupla elismerés a HOLD-nál

A Portfolio idén először díjazta a hazai vagyonkezelési, alapkezelői és privátbanki piac legkiemelkedőbb szereplőit: objektív teljesítményadatok, szakmai szavazatok és független zsűri dönt

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Future of Construction 2025

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Finanszírozás a gyakorlatban – Budapesti Fórum

2025. november 11.

Portfolio Investment Day 2025

2025. november 18.

Portfolio AI & Digital Transformation 2025

2025. november 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
Dubaj, Bali vagy Budapest: hol éri meg most jobban lakást venni?
Trump-Orbán csúcs: az orosz olajról kérdezték a két vezetőt
Felszólítást kapott Magyarország: állítsátok le az orosz olajvásárlást!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility