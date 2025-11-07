Ha nem is oldja meg az orosz leválást, de fontos lépés lehet az új amerikai LNG megállapodás

Magyarország újabb 600 millió dollár, vagyis mintegy 200 milliárd forint értékű amerikai LNG beszerzésére készülhet egy ötéves szerződés keretében a jelenlegi információk szerint. A friss megállapodás évi körülbelül 300 millió köbméter plusz importot jelentene, és tovább erősítené az Egyesült Államok szerepét a hazai gázellátásban az orosz források fokozatos kiváltása mellett.

Ha a washingtoni csúcson várható energetikai alkukat nézzük, az amerikai LNG-import bővítése eddig is az egyik legkézenfekvőbb forgatókönyv volt, hiszen az elmúlt 2 hónapban két hosszú távú LNG-szerződést is bejelentett a magyar kormány:

A Shellel évi 250 millió köbméter vásárlására kötöttünk szerződést, amely 2026-tól biztosítja az adott földgázmennyiséget.

Az MVM a francia Engie-vel kötött 4 milliárd köbméter cseppfolyósított földgáz leszállítására vonatkozó szerződést a 2028 és 2038 közötti időszakra.

Az összehasonlítás kedvéért ez a két mennyiség (600 millió köbméter évente) Magyarország éves igényének 6-7,5 százalékát teszi ki, tehát van még bőven tér további hosszú távú ellátási szerződéseknek.

A reggel kiszivárgott információk szerint Magyarország az eddigi lekötött mennyiségeken felül további

600 millió dollár értékben vásárolna cseppfolyósított földgázt az Egyesült Államokból egy ötéves szerződés keretében.

Az összehasonlítás kedvéért, a jelenlegi 31 euró/MWh-os TTF-piaci árfolyam mellett (minden egyéb tényező beszámítása nélkül) ez az összeg körülbelül 16,7 terawattóra (TWh) gázimportra elég, ami a hazai földgázfogyasztás megközelítőleg 3-3,5 százalékának felel meg. A többi újonnan megkötött szerződéssel együtt már meghaladná a 10%-ot a teljes importban az LNG aránya.

A megállapodás - ha marad és nem változik a hivatalos bejelentésig - bár illeszkedik az eddigi diverzifikációs lépések mértékéhez, de

ezek a mennyiségek önmagukban nem elegendők a teljes orosz leváláshoz, de fontos építőkockák ahhoz.

Címlapkép forrása: Kathleen Flynn/Bloomberg via Getty Images