Ha nem is oldja meg az orosz leválást, de fontos lépés lehet az új amerikai LNG megállapodás

Ha a washingtoni csúcson várható energetikai alkukat nézzük, az amerikai LNG-import bővítése eddig is az egyik legkézenfekvőbb forgatókönyv volt, hiszen az elmúlt 2 hónapban két hosszú távú LNG-szerződést is bejelentett a magyar kormány:
- A Shellel évi 250 millió köbméter vásárlására kötöttünk szerződést, amely 2026-tól biztosítja az adott földgázmennyiséget.
- Az MVM a francia Engie-vel kötött 4 milliárd köbméter cseppfolyósított földgáz leszállítására vonatkozó szerződést a 2028 és 2038 közötti időszakra.
Az összehasonlítás kedvéért ez a két mennyiség (600 millió köbméter évente) Magyarország éves igényének 6-7,5 százalékát teszi ki, tehát van még bőven tér további hosszú távú ellátási szerződéseknek.
A reggel kiszivárgott információk szerint Magyarország az eddigi lekötött mennyiségeken felül további
600 millió dollár értékben vásárolna cseppfolyósított földgázt az Egyesült Államokból egy ötéves szerződés keretében.
Az összehasonlítás kedvéért, a jelenlegi 31 euró/MWh-os TTF-piaci árfolyam mellett (minden egyéb tényező beszámítása nélkül) ez az összeg körülbelül 16,7 terawattóra (TWh) gázimportra elég, ami a hazai földgázfogyasztás megközelítőleg 3-3,5 százalékának felel meg. A többi újonnan megkötött szerződéssel együtt már meghaladná a 10%-ot a teljes importban az LNG aránya.
A megállapodás - ha marad és nem változik a hivatalos bejelentésig - bár illeszkedik az eddigi diverzifikációs lépések mértékéhez, de
ezek a mennyiségek önmagukban nem elegendők a teljes orosz leváláshoz, de fontos építőkockák ahhoz.
Címlapkép forrása: Kathleen Flynn/Bloomberg via Getty Images
