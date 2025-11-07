Hatalmas bejelentéseket tett Orbán Viktor Amerikában

Az amerikai elnökkel való találkozó után tart sajtótájékoztatót Orbán Viktor. A magyar miniszterelnök ismertette, hogy mivel sikerült megállapodnia a Trump-kormányzattal. A legfontosabb fejleény, hogy a Török Áramlat és a Barátság kőolajvezeték teljes szankciómentességet fog élvezni, időkorlát nélkül. A nukleáris energia területén megkötött megállapodásról is árult el részleteket a kormányfő, ennek egyik eleme, hogy Paks II-vel szemben semmilyen szankció nem várható. Az eseményről tudósítunk.

Felidézte: elismerően nyilatkozott Donald Trump Magyarországról. Szerinte szövetségesként tárgyaltak egymással.

Nem voltak konfliktusban álló kérdések, nincs stratégiai összeütközés, de voltak elrendezni való ügyek - jelezte.

A rezsicsökkentést sikerült megvédeni. Ennek megteremtettük a feltételeit.

A Török Áramlat és Barátság kőolajvezeték teljes szankciómentességet élvez. Általános mentesség, időkorlát nélkül

- jelezte.

Nukleáris együttműködésben állapodtak meg, Westinghouse bekapcsolódik a folyamatokba - ismertette.

Kis moduláris nukleáris reaktorok, itt fejlett technológiával rendelkeznek az amerikaiak, és Magyarország amerikai technológiát vezet be - mondta. Elhasznált fűtőanyag technológiáját is beszerzi az USA-ból Magyarország - tette hozzá.

Paks II-vel szemben nem várható amerikai szankció - szögezte le.

Új pénzügyi együttműködési formákról állapodtak meg a felek - tette hozzá.

Hamarosan új amerikai beruházásokat is bejelentenek, amelyeket Magyarországra telepítenek. Orbán Viktor szerint ezek új munkahelyeket hoznak létre Magyarországon.

Kötöttek megállapodást hadiipari és űripari együttműködésről. A tárgyalások zajlanak, a tárgyalódelegációt kijelöltük. A legmodernebb amerikai fegyverekhez való hozzáférést biztosítja az USA - ismertette.

Háború és béke

A béketeremtést folytatni kell. Magyarország kifejezetten ajánlani fogja erőfeszítéseit - szögezte le.

A budapesti találkozó napirenden van. Amikor a feltételek adottak lesznek, akkor létre is jön a találkozó - mondta.

Válaszok

Leültünk és megvizsgáltuk közösen Magyarország helyzetét - jelezte az orosz olajra vonatkozó szankciók alóli mentesség kapcsán. Kértük az elnöktől azt, hogy ezeket a szankciókat töröljék el. Két mentesség lesz: a vezeték, ami a gázt hozza be délről, és a vezeték, ami olajat keletről. Ezekre a vezetékekre nem fogják alkalmazni a szankciókat Magyarország esetében - fejtette ki Orbán Viktor.

A fűtőelemek beszállítása kb 100 millió dolláros tétel - pontosította később Szijjártó Péter egy kérdésre.

A meglévő beszállítói kapcsolatok fenntartása mellett fogunk beszerezni új fűtőelemeket. Használni fogunk oroszt, franciát és amerikait - részletezte a külgazdasági miniszter.

Kismoduláris erőműveket illeti: kérdés, hogy hány felépítése mellett dönt Magyarország. A beruházásokhoz, gyárakhoz kelleni fog áramellátás. 20 milliárd dollár keretösszegű beruházás 10-12 ilyen erőmű esetén áll fent - jelezte a miniszter. Ha 5-6 ilyen erőmű valósulna meg, akkor az 10 milliárd dollárba kerülhet.

A nukleáris fűtőelemek tárolására vonatkozó technológia 100-200 millió dollárt jelent - mondta a tárcavezető.

LNG: meglévő gázszállítási források mellé újabbakat teszünk oda. 400 millió köbméter évente - folytatta a miniszter.

Szankciók

Az általános szankciórendszer Magyarországot földhöz vágta volna. Ha novembertől ez életbe lépett volna, akkor a magyar emberek rezsije 2,5-szeresére nőtt volna - jelezte.

Beruházások

Nem véletlen kértem meg a legnagyobb magyar cégek vezetőit, hogy jöjjenek el most Amerikába - mondta Orbán Viktor. Ha vannak befektetési tervek, most meg lehet valósítani, most tudnak üzletet csinálni magyarok az Egyesült Államokban - tette hozzá.

Színvonaltalan, szégyentelen megállapodást kötött az Európai Unió az Egyesült Államokkal a vámokról szóló tárgyalások során - értékelte Orbán Viktor. Európa nem teljesített itt jól, ledózerolták - mondta.

Szijjártó Péter megemlítette, hogy a Voyager Technologies vállalattal tárgyaltak, amely 2029-re új nemzetközi űrállomást tervez felküldeni. A megállapodás arról szól, hogy a kereskedelmi megállapodás megépítéséhez magyar űripari vállalatok hozzájárulnak, ennek megfelelően a Voyager beruházást valósít meg Magyarországon, az emberes küldetésben együttműködnek a felek - sorolta.

Az egész világgazdaság egy technológiai korszakváltás hajnalán van.

Próbálunk ebbe bekapcsolódni: mesterséges intelligencia, űripar. Ehhez rengeteg energiára van szükség - fejtette ki Orbán Viktor, aki szerint az energiaellátás nem a cél, hanem az eszköz. Az űripar most sci-finek hat, de nemsokára a mindennapok részévé fog válni.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán