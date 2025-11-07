Hatalmas bejelentéseket tett Orbán Viktor Amerikában

Felidézte: elismerően nyilatkozott Donald Trump Magyarországról. Szerinte szövetségesként tárgyaltak egymással.
Nem voltak konfliktusban álló kérdések, nincs stratégiai összeütközés, de voltak elrendezni való ügyek - jelezte.
A rezsicsökkentést sikerült megvédeni. Ennek megteremtettük a feltételeit.
A Török Áramlat és Barátság kőolajvezeték teljes szankciómentességet élvez. Általános mentesség, időkorlát nélkül
- jelezte.
Nukleáris együttműködésben állapodtak meg, Westinghouse bekapcsolódik a folyamatokba - ismertette.
Kis moduláris nukleáris reaktorok, itt fejlett technológiával rendelkeznek az amerikaiak, és Magyarország amerikai technológiát vezet be - mondta. Elhasznált fűtőanyag technológiáját is beszerzi az USA-ból Magyarország - tette hozzá.
Paks II-vel szemben nem várható amerikai szankció - szögezte le.
Új pénzügyi együttműködési formákról állapodtak meg a felek - tette hozzá.
Hamarosan új amerikai beruházásokat is bejelentenek, amelyeket Magyarországra telepítenek. Orbán Viktor szerint ezek új munkahelyeket hoznak létre Magyarországon.
Kötöttek megállapodást hadiipari és űripari együttműködésről. A tárgyalások zajlanak, a tárgyalódelegációt kijelöltük. A legmodernebb amerikai fegyverekhez való hozzáférést biztosítja az USA - ismertette.
Háború és béke
A béketeremtést folytatni kell. Magyarország kifejezetten ajánlani fogja erőfeszítéseit - szögezte le.
A budapesti találkozó napirenden van. Amikor a feltételek adottak lesznek, akkor létre is jön a találkozó - mondta.
Válaszok
Leültünk és megvizsgáltuk közösen Magyarország helyzetét - jelezte az orosz olajra vonatkozó szankciók alóli mentesség kapcsán. Kértük az elnöktől azt, hogy ezeket a szankciókat töröljék el. Két mentesség lesz: a vezeték, ami a gázt hozza be délről, és a vezeték, ami olajat keletről. Ezekre a vezetékekre nem fogják alkalmazni a szankciókat Magyarország esetében - fejtette ki Orbán Viktor.
A fűtőelemek beszállítása kb 100 millió dolláros tétel - pontosította később Szijjártó Péter egy kérdésre.
A meglévő beszállítói kapcsolatok fenntartása mellett fogunk beszerezni új fűtőelemeket. Használni fogunk oroszt, franciát és amerikait - részletezte a külgazdasági miniszter.
Kismoduláris erőműveket illeti: kérdés, hogy hány felépítése mellett dönt Magyarország. A beruházásokhoz, gyárakhoz kelleni fog áramellátás. 20 milliárd dollár keretösszegű beruházás 10-12 ilyen erőmű esetén áll fent - jelezte a miniszter. Ha 5-6 ilyen erőmű valósulna meg, akkor az 10 milliárd dollárba kerülhet.
A nukleáris fűtőelemek tárolására vonatkozó technológia 100-200 millió dollárt jelent - mondta a tárcavezető.
LNG: meglévő gázszállítási források mellé újabbakat teszünk oda. 400 millió köbméter évente - folytatta a miniszter.
Szankciók
Az általános szankciórendszer Magyarországot földhöz vágta volna. Ha novembertől ez életbe lépett volna, akkor a magyar emberek rezsije 2,5-szeresére nőtt volna - jelezte.
Beruházások
Nem véletlen kértem meg a legnagyobb magyar cégek vezetőit, hogy jöjjenek el most Amerikába - mondta Orbán Viktor. Ha vannak befektetési tervek, most meg lehet valósítani, most tudnak üzletet csinálni magyarok az Egyesült Államokban - tette hozzá.
Színvonaltalan, szégyentelen megállapodást kötött az Európai Unió az Egyesült Államokkal a vámokról szóló tárgyalások során - értékelte Orbán Viktor. Európa nem teljesített itt jól, ledózerolták - mondta.
Szijjártó Péter megemlítette, hogy a Voyager Technologies vállalattal tárgyaltak, amely 2029-re új nemzetközi űrállomást tervez felküldeni. A megállapodás arról szól, hogy a kereskedelmi megállapodás megépítéséhez magyar űripari vállalatok hozzájárulnak, ennek megfelelően a Voyager beruházást valósít meg Magyarországon, az emberes küldetésben együttműködnek a felek - sorolta.
Az egész világgazdaság egy technológiai korszakváltás hajnalán van.
Próbálunk ebbe bekapcsolódni: mesterséges intelligencia, űripar. Ehhez rengeteg energiára van szükség - fejtette ki Orbán Viktor, aki szerint az energiaellátás nem a cél, hanem az eszköz. Az űripar most sci-finek hat, de nemsokára a mindennapok részévé fog válni.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán
