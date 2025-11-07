  • Megjelenítés
Kettős adóztatás: Nagy Márton fontos bejelentést tett
Gazdaság

Kettős adóztatás: Nagy Márton fontos bejelentést tett

Portfolio
A magyar kormányzati delegáció tagja Washingtonban Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, akinek csapata a hivatalos Facebook-oldalán folyamatosan számol be a miniszter tengerentúli tárgyalásairól.

A miniszter közölte: fontos megbeszélés a kettős adóztatásról.

Az ügy jelentőségéről ebben a cikkünkben írtunk korábban, és az ismert volt, hogy az amerikai-magyar kormányközi egyeztetések egyik ügye a kettős adóztatás elkerülését célzó egyezmény visszaállítása.

Egyetértettünk, hogy helyre fogjuk állítani a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt!

- jelezte az NGM. Hozzátette a tárcavezető, hogy "még sok technikai részlet megvitatására van szükség, ezért az adótechnikai csapat még itt marad dolgozni".

A hivatalos Facebook-posztba feltöltött fénykép alapján a találkozón Nagy Márton mellett részt vett:

  • Gerlaki Bence adóügyi államtitkár
  • Besesek Botond adószabályozásért és számvitelért felelős helyettes államtitkár
  • Csabai Róbert főosztályvezető.

A mostani miniszteri bejelentés is korábbi cikkünkben megerősített várakozást erősíti meg. Az egyezmény visszaállítása hosszú ideig tarthat, részben a részletek egyeztetése, de főként az amerikai törvényhozás folyamata miatt.

Címlapkép forrása: Nagy Márton Facebook-oldala

