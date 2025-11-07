Kiszivárgott a lista: ezekről állapodhat meg Washingtonban Orbán Viktor

Orbán Viktor csütörtökön nagy létszámú magyar delegációval utazott Washingtonba, a tervek szerint ma kétoldalú tárgyalásokat folytat Donald Trump amerikai elnökkel. A felek magyar idő szerint délután fél hatkor számolhatnak be a részletekről, a Bloomberg azonban már megszellőztette a lehetséges megállapodások részleteit:
- Magyarország 100 millió dolláros (33,5 milliárd forint) szerződést írhat alá az amerikai Westinghouse-zal nukleáris fűtőanyagok beszerzéséről a Paksi Atomerőműbe, mely jelenleg orosz fűtőanyagot használ.
- Orbán Viktor ajánlatának része öt év alatt 600 millió dollárnyi (mintegy 200 milliárd forint) cseppfolyósított földgáz (LNG) vásárlása az Egyesült Államoktól. A pontos mennyiség azonban még változhat a Bloomberg forrásai szerint a tárgyalások során.
- Szándéknyilatkozatot írhatnak alá a felek tíz darab kis moduláris reaktor megépítéséről Magyarországon összesen 20 milliárd dollár (mintegy 6700 milliárd forint) értékben.
- A megállapodás védelmi ipari szerződéseket és egyelőre nem részletezett pénzügyi együttműködést is tartalmazhat a lap forrása szerint.
A most kiszivárgott lista nagyjából egybevág azzal, amire előzetesen számítani lehetett, várható volt, hogy ezeket a területeket érintik a tárgyalások. Azonban a Bloomberg most néhány kérdésben konkrét összeget is említ a megegyezéssel kapcsolatban.
A címlapkép forrása: Orbán Viktor Facebook
