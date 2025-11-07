Kiszivárgott egy fénykép a Trump-Orbán egyeztetésről, ami felfedi az amerikaiak valódi szándékait

Előkerült egy fotó a Trump-Orbán találkozóról, amelyen jól kivehetőek az amerikai félnek a magyar miniszterelnöknek szánt üzenetei az orosz energiafüggőségről, az LNG-alkuról és a nukleáris együttműködésről. A papír tartalma alapján Washington nemcsak baráti alkukat, hanem feltételeket is megfogalmazott a magyar energia­politika jövőjével kapcsolatban.

Egy kiszivárgott fotó alapján kiderült, hogy milyen fő üzeneteket kívánt átadni az amerikai elnök Orbán Viktornak a nemrég megtartott washingtoni megbeszélésen. A dokumentum alapján az Egyesült Államok három kulcsterületre fókuszált: a nukleáris fűtőanyag diverzifikációjára, a kis moduláris reaktorok (SMR) ügyére és az amerikai LNG-import bővítésére.

Emellett egyértelmű utalás szerepel benne arra is, hogy

A PAKS II-RE VONATKOZÓ SZANKCIÓS MENTESSÉGet egy ELŐZETES, ALAPOS FELÜLVIZSGÁLATHOZ KÖTIK.

Forrás: Roberto Schmidt/Getty Images

A papíron a következők állnak:

Az elején az amerikai elnök kifejezi a háláját a Westinghouse-szerződés megkötése miatt, amely Magyarország első nem orosz eredetű nukleáris fűtőelem-megállapodása, és ezzel fontos lépés az orosz függőség csökkentésében.

Továbbá a dokumentum alapján nagyra értékelik a friss együttműködési megállapodást, amely akár 10 darab, GE Vernova–Hitachi által tervezett kis moduláris reaktor (SMR) megépítését célozza és hozzáteszi, hogy Magyarország regionális éllovas lehet az SMR-technológia terén. (Megerősíti azokat a korábbi híreket, hogy akár 10 darab kis moduláris reaktor is érkezhet Magyarországra).

Washington ösztönzi hazánk amerikai LNG beszerzését és közvetlen kérdést fogalmaz meg: „Mire van szükség a megállapodás véglegesítéséhez?" (A kérdés alapján még tárgyalási szakaszban van a gázbeszerzés ügye, de egyértelművé tette az Egyesült Államok, hogy kész lenne előmozdítani egy hosszabb távú gázkereskedelmi szerződést - ami akár a 600 millió dolláros összeget is meghaladhatja).

Az alkuk mellett a dokumentum egy feltételt is támaszt a Paks II-höz kapcsolódó amerikai szankciók alóli mentesség kapcsán. A szöveg szerint: a jövőbeni mentességet az Egyesült Államok a nemzetbiztonsági és külpolitikai szempontjaival összhangban fogja megítélni, beleértve az energiarendszer stabilitásának, biztonságának és biztonságpolitikai feltételeinek fenntartását. (A kormányzati nyilatkozatok ellenére egyelőre úgy tűnik, hogy a paksi bővítést érintő szankciók eltörlésének kiharcolása nem lesz olyan egyszerű).

Címlapkép forrása: Orbán Viktor Facebook