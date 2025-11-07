  • Megjelenítés
Kőkemény figyelmeztetést kapott Magyarország a hitelminősítőtől!
Gazdaság

Kőkemény figyelmeztetést kapott Magyarország a hitelminősítőtől!

Portfolio
Az S&P Global szerint Magyarország hitelminősítését is veszélyeztetheti a költségvetési hiány meredek növekedése, ha az magas inflációval és devizapiaci nyomással párosul, miközben a közkiadások ígéretei halmozódnak a szorosnak ígérkező 2026-os választások előtt, írja a Reuters.

Az egyik lefelé mutató kockázati tényező, amit figyelünk, Magyarország rövid és középtávú fiskális pozíciójának alakulása

– közölte az S&P Global a Reuters megkeresésére.

Az intézet áprilisban a korábbi stabil kilátásról negatívra rontotta Magyarország BBB- besorolásának kilátását; és ezt az ősszel helybenhagyta.

Az S&P szerint alapforgatókönyvük a kormány céljainál magasabb költségvetési hiányt valószínűsít, figyelembe véve az esetleges újabb kiadási ígéreteket is. Október közepén az S&P Magyarország idei költségvetési hiányát a GDP 4,5%-ára, 2026-ra pedig 4,25%-ra becsülte.

Ha Magyarország fiskális pályája érdemben eltérne az előrejelzésünktől - különösen, ha ezt magas infláció és erősödő devizapiaci nyomás kísérné -, akkor a hitelminősítésre nézve növekednének a kockázatok

– írta az S&P válaszában.

