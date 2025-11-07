  • Megjelenítés
Közzétette gyorsjelentését a Mol - Itt vannak a legfontosabb számok
Portfolio
Ma hajnalban közzétette a 2025. évi harmadik negyedéves gyorsjelentését a Mol, az alábbiakban megnézzük, hogy a legfontosabb sorokon hogyan teljesített a társaság az elemzői várakozásokhoz képest.

Már a gyorsjelentést beharangozó elemzésünkben is megírtuk, hogy az idei harmadik negyedévben nagyrészt kedvezően alakuló iparági környezettel nézett szembe a Mol. A következő erők hatottak a legnagyobb mértékben az olajcég teljesítményére a nemrég lezárt időszakban:

  • A finomítói marzsok megugrása és a rendkívül magas szintű termékértékesítés jelentősen javította a Downstream üzletág teljesítményét,
  • ám az oldalazó olajár és gázár miatt nem hozott kiugró számokat az Upstream.
  • A Fogyasztói Szolgáltatások is remekelt, a terület teljesítményét a magas üzemanyag marzsok, a nagyobb volumen és a nem-üzemanyag értékesítés felfutása is támogatta - a szegmens bődületes új rekordot ért el, újra kellett skálázni a grafikonunkat.

Összességében az mondható el, hogy

az elemzői várakozásokat is jelentősen felülmúlta, és az elmúlt időszakokhoz képest bivalyerős negyedévet zárt a Mol.

A következő számokat közölték a fontosabb sorokon:

  • Újrabeszerzési árakkal becsült, tisztított EBITDA: 974 millió dollár, szemben a 943 millió dolláros elemzői várakozással (tehát +3%). Bár ez a szám alacsonyabb a 2022-ben látott, rendkívül magas energiaár-környezetben realizált eredményekhez képest, de a hosszú távú teljesítményt tekintve rendkívül erős eredménynek számít.
  • Upstream tisztított EBITDA: 285 millió dollár, ami 9 százalékkal magasabb az elemzői várakozásnál (262 millió dollárra számítottak a szakértők). Az egy évvel ezelőtti adathoz képest 2 százalékkal jobban alakult az üzletág teljesítménye.
  • Downstream tisztított EBITDA: a negyedévben 452 millió dollár lett a szegmens EBITDA-ja, szemben a 407 millió dolláros elemzői várakozással, tehát 11 százalékkal a várt felett teljesített az üzletág. A friss érték a bázisidőszakhoz képest 51 százalékkal magasabb,

    A downstream VOLT A MOL LEGJÖVEDELMEZŐBB ÜZLETÁGA A NEGYEDÉVBEN.

  • Fogyasztói szolgáltatások tisztított EBITDA: 317 millió dollár, ami 9 százalékkal magasabb az elemzői várakozásnál (291 millió dollár), az egy évvel ezelőtti adathoz képest a friss eredmény 28 százalékkal magasabb, ráadásul ez új rekordot is jelent a szegmens történetében.
  • Gáz szegmens tisztított EBITDA: 51,3 millió dollár, ami szintén felülmúlta az 50 millió dolláros elemzői várakozást. A friss érték a bázisidőszakhoz képest 11 százalékkal alacsonyabb.
  • Körforgásos Gazdaság szolgáltatások EBITDA:

    ez volt az egyetlen terület, ahol alulteljesítette a várakozásokat a Mol, itt viszont nagyon.

    64 millió dolláros veszteség lett a vége, miközben az elemzők 1 millió dolláros mínuszra számítottak.

Az adótételeket és a pénzügyi műveletek eredményét figyelembe véve

összességében 279 millió dolláros lett az adózott eredmény, szemben a várt 389 millió dolláros profittal.

preview
