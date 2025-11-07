Közzétette gyorsjelentését a Mol - Itt vannak a legfontosabb számok

Portfolio Investment Day 2025 November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

Már a gyorsjelentést beharangozó elemzésünkben is megírtuk, hogy az idei harmadik negyedévben nagyrészt kedvezően alakuló iparági környezettel nézett szembe a Mol. A következő erők hatottak a legnagyobb mértékben az olajcég teljesítményére a nemrég lezárt időszakban:

A finomítói marzsok megugrása és a rendkívül magas szintű termékértékesítés jelentősen javította a Downstream üzletág teljesítményét,

jelentősen javította a Downstream üzletág teljesítményét, ám az oldalazó olajár és gázár miatt nem hozott kiugró számokat az Upstream.

A Fogyasztói Szolgáltatások is remekelt, a terület teljesítményét a magas üzemanyag marzsok, a nagyobb volumen és a nem-üzemanyag értékesítés felfutása is támogatta - a szegmens bődületes új rekordot ért el, újra kellett skálázni a grafikonunkat.

Összességében az mondható el, hogy

az elemzői várakozásokat is jelentősen felülmúlta, és az elmúlt időszakokhoz képest bivalyerős negyedévet zárt a Mol.

A következő számokat közölték a fontosabb sorokon:

Újrabeszerzési árakkal becsült, tisztított EBITDA: 974 millió dollár, szemben a 943 millió dolláros elemzői várakozással (tehát +3%). Bár ez a szám alacsonyabb a 2022-ben látott, rendkívül magas energiaár-környezetben realizált eredményekhez képest, de a hosszú távú teljesítményt tekintve rendkívül erős eredménynek számít.

Upstream tisztított EBITDA: 285 millió dollár, ami 9 százalékkal magasabb az elemzői várakozásnál (262 millió dollárra számítottak a szakértők). Az egy évvel ezelőtti adathoz képest 2 százalékkal jobban alakult az üzletág teljesítménye.

Downstream tisztított EBITDA: a negyedévben 452 millió dollár lett a szegmens EBITDA-ja, szemben a 407 millió dolláros elemzői várakozással, tehát 11 százalékkal a várt felett teljesített az üzletág. A friss érték a bázisidőszakhoz képest 51 százalékkal magasabb, A downstream VOLT A MOL LEGJÖVEDELMEZŐBB ÜZLETÁGA A NEGYEDÉVBEN.

Fogyasztói szolgáltatások tisztított EBITDA: 317 millió dollár, ami 9 százalékkal magasabb az elemzői várakozásnál (291 millió dollár), az egy évvel ezelőtti adathoz képest a friss eredmény 28 százalékkal magasabb, ráadásul ez új rekordot is jelent a szegmens történetében.

Gáz szegmens tisztított EBITDA: 51,3 millió dollár, ami szintén felülmúlta az 50 millió dolláros elemzői várakozást. A friss érték a bázisidőszakhoz képest 11 százalékkal alacsonyabb.

Körforgásos Gazdaság szolgáltatások EBITDA: ez volt az egyetlen terület, ahol alulteljesítette a várakozásokat a Mol, itt viszont nagyon.

Az adótételeket és a pénzügyi műveletek eredményét figyelembe véve

összességében 279 millió dolláros lett az adózott eredmény, szemben a várt 389 millió dolláros profittal.

Címlapkép forrása: Fotógyár

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ