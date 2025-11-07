Közzétette gyorsjelentését a Mol - Itt vannak a legfontosabb számok

Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Már a gyorsjelentést beharangozó elemzésünkben is megírtuk, hogy az idei harmadik negyedévben nagyrészt kedvezően alakuló iparági környezettel nézett szembe a Mol. A következő erők hatottak a legnagyobb mértékben az olajcég teljesítményére a nemrég lezárt időszakban:
- A finomítói marzsok megugrása és a rendkívül magas szintű termékértékesítés jelentősen javította a Downstream üzletág teljesítményét,
- ám az oldalazó olajár és gázár miatt nem hozott kiugró számokat az Upstream.
- A Fogyasztói Szolgáltatások is remekelt, a terület teljesítményét a magas üzemanyag marzsok, a nagyobb volumen és a nem-üzemanyag értékesítés felfutása is támogatta - a szegmens bődületes új rekordot ért el, újra kellett skálázni a grafikonunkat.
Összességében az mondható el, hogy
az elemzői várakozásokat is jelentősen felülmúlta, és az elmúlt időszakokhoz képest bivalyerős negyedévet zárt a Mol.
A következő számokat közölték a fontosabb sorokon:
- Újrabeszerzési árakkal becsült, tisztított EBITDA: 974 millió dollár, szemben a 943 millió dolláros elemzői várakozással (tehát +3%). Bár ez a szám alacsonyabb a 2022-ben látott, rendkívül magas energiaár-környezetben realizált eredményekhez képest, de a hosszú távú teljesítményt tekintve rendkívül erős eredménynek számít.
- Upstream tisztított EBITDA: 285 millió dollár, ami 9 százalékkal magasabb az elemzői várakozásnál (262 millió dollárra számítottak a szakértők). Az egy évvel ezelőtti adathoz képest 2 százalékkal jobban alakult az üzletág teljesítménye.
- Downstream tisztított EBITDA: a negyedévben 452 millió dollár lett a szegmens EBITDA-ja, szemben a 407 millió dolláros elemzői várakozással, tehát 11 százalékkal a várt felett teljesített az üzletág. A friss érték a bázisidőszakhoz képest 51 százalékkal magasabb,
A downstream VOLT A MOL LEGJÖVEDELMEZŐBB ÜZLETÁGA A NEGYEDÉVBEN.
- Fogyasztói szolgáltatások tisztított EBITDA: 317 millió dollár, ami 9 százalékkal magasabb az elemzői várakozásnál (291 millió dollár), az egy évvel ezelőtti adathoz képest a friss eredmény 28 százalékkal magasabb, ráadásul ez új rekordot is jelent a szegmens történetében.
- Gáz szegmens tisztított EBITDA: 51,3 millió dollár, ami szintén felülmúlta az 50 millió dolláros elemzői várakozást. A friss érték a bázisidőszakhoz képest 11 százalékkal alacsonyabb.
- Körforgásos Gazdaság szolgáltatások EBITDA:
ez volt az egyetlen terület, ahol alulteljesítette a várakozásokat a Mol, itt viszont nagyon.
Az adótételeket és a pénzügyi műveletek eredményét figyelembe véve
összességében 279 millió dolláros lett az adózott eredmény, szemben a várt 389 millió dolláros profittal.
Címlapkép forrása: Fotógyár
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Megérkezett az Egyesült Államokba a magyar delegáció
Leszállt a gép.
Felszólítást kapott Magyarország: állítsátok le az orosz olajvásárlást!
Véget kell vetni az orosz energiafüggésnek.
Nagyon rossz hír érkezett a klímaválságról
"Pusztulás fenyegeti a világot."
Leállhat a Ford elektromos zászlóshajójának gyártása
Sokkal lassabb az EV-átállás, mint korábban gondolták.
Hamarosan kisebb lehet Magyarország
Akár öt-tíz éven belül.
A Meta bevételeinek akár tizede csalásgyanús hirdetésekből származhatott
Az üzleti modell sötét oldala.
Figyelem! Napokra elérhetetlenné válnak a digitális állami alkalmazások
Köztük a Digitális Állampolgár mobilalkalmazás.
Fél évvel ezelőtt még a globalizáció összeomlásától tartottak, most már attól, hogy mivé fejlődik
Nem magától értődő a jövő, ami ránk vár, de Európa surranó pályán lehet nagy nyertes.
Alapjövedelem a mesterséges intelligencia korában: szociális forradalom vagy veszélyes illúzió?
Az MI által termelt vagyon újraosztása alapjaiban formálhatná át a társadalmi-gazdasági rendszert.
Hitelt igényelnél ingatlanfedezet nélkül? Mutatjuk ki és mekkora összegre számíthat most
A személyi kölcsön továbbra is az egyik legnépszerűbb és leggyorsabban elérhető hitelforma Magyarországon. Nem szükséges hozzá ingatlanfedezet, szabadon felhasználható, és általában pár
Dupla elismerés a HOLD-nál
A Portfolio idén először díjazta a hazai vagyonkezelési, alapkezelői és privátbanki piac legkiemelkedőbb szereplőit: objektív teljesítményadatok, szakmai szavazatok és független zsűri dönt
A bizalom kultúrája - miért stratégiai eszköz ma a bejelentővédelmi rendszer?
A 2023. évi XXV. törvény, közismertebb nevén a panasztörvény, a visszaélés-bejelentési rendszert a vállalati megfelelés kötelező elemévé tette. A tudatos vállalatok számára azonban
Hogyan hat az amerikai techszektor az energiaátmenetre?
A technológiai óriások innovációval, energiahatékony MI-fejlesztésekkel és stratégiai beruházásokkal alakítják a tisztaenergia-piac jövőjét.
Az EU mesterséges intelligencia rendeletének végrehajtása Magyarországon
Október 31-én megjelent a Magyar Közlönyben az Európai Unió mesterséges intelligenciáról szóló rendeletének magyarországi végrehajtásáról szóló 2025. évi LXXV. törvény ("MI törvén
Lezárult egy korszak
2025. október 31-ével megszűnt az AVDH (Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés) szolgáltatás. Ezzel az ingyenes állami aláírási lehetőség végleg kikerült a mindennapi ügyintéz
"Már anyám is Pythonban kódol" - Az automatizáció, ami nem is létezik
Mindenki programozóvá vált, hiszen a ChatGPt lekódol nekünk mindent – persze, pont úgy, ahogy mindenki tolmáccsá vált a Google Translate-től. Az AI olyan forradalommal kecsegtet,... The pos
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Drónokról fertőzhették meg a marhatelepet? A nyomozás azóta is tart
Megrázó részletek Bóna Szabolcstól.
Hetek óta milliók dolgoznak fizetés nélkül a világ egyik legfejlettebb országában
Megjelent a Portfolio Checklist szerdai adása.
Ráugrottak a cégek az alacsony kamatra - Mi történt?
Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára volt a vendégünk.