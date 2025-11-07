Magyar energetikai „csúcskülönítmény” vonult fel Washingtonban az amerikai–magyar együttműködés felpörgetéséért

Az energiabiztonság nemzetbiztonsági kérdés: ez az üzenet fogadta a magyar energiaügyi delegációt Washingtonban, ahol többek között az MVM és a Mol vezére, valamint az Energiaügyi Minisztérium prominens vezetői egyeztettek amerikai kollégáikkal. A találkozó célja a két ország közötti energetikai együttműködés újraindítása és elmélyítése volt, különös tekintettel a nukleáris partnerségre.

Steiner Attila Facebook posztjában azt mondta, hogy

az elmúlt években visszaszorult amerikai-magyar energetikai kapcsolatokat ismét újra kell építeni, és ebben mindkét fél közös érdekelt.

Kiemelte: Magyarország előtt különösen az atomenergia területén nyílnak komoly lehetőségek, és az Egyesült Államok kulcsszereplővé válhat a hazai energiabiztonság, a nukleáris diverzifikáció és az energiaszuverenitás erősítésében. Washingtoni tárgyalópartnereivel a nukleáris együttműködésről, az ellátásbiztonságról és a stratégiai partnerség elmélyítéséről egyeztetett.

Steiner szerint most

elérkezett az idő a szavakról a tettekre váltani.

A magyar fél célja, hogy a korábbi években háttérbe szorult transzatlanti energetikai együttműködést új pályára állítsa, és konkrét projektekben valósítsa meg a közös érdekeket.

A washingtoni találkozók az Orbán–Trump megbeszélés energetikai napirendjének előkészítését szolgálták, amelyen kiemelt szerepet kap a nukleáris technológiai együttműködés.

