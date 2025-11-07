  • Megjelenítés
Megérkezett az időjárás-előrejelzés: alaposan elromlik az idő a hétvégén
Megérkezett az időjárás-előrejelzés: alaposan elromlik az idő a hétvégén

Az elmúlt napok csapadékmentes, tiszta és ködös időjárása után hétvégétől felhősebbre vált az időjárás. Pénteken még marad a derült idő, azonban a hétvége folyamán országszerte borult időre van kilátás, és dél felől egyre csapadékosabb időjárás várható Magyarországon, a HungaroMet időjárás-előrejelzése. A csapadékos idő várhatóan a jövőhét elején, hétfőn és kedden is kitart majd hazánkban.

A HungaroMet Facebook-on közzétett posztja szerint

pénteken javulnak majd a látási viszonyok, hazánk nagy részén pedig sok napsütésre lehet számítani.

Ahogy arról mi is több cikkünkben beszámoltunk, a korábbi napokban a gyenge légmozgás és derült idő miatt fokozódott a ködképződés Magyarországon, amely a hajnali, reggeli órákban rossz látási viszonyokat eredményezett és a légszennyezettség emelkedésével is együtt járt a héten.

A mai nap folyamén dél felől alacsonyszintű felhőzet érkezik fölénk, amely főként a déli és nyugati tájakon okoz egyre inkább felhős időt. Estétől pedig már a keleti országrész fölé is vastagabb felhők érkeznek, itt késő estétől eső, záporeső is előfordulhat.

A hőmérséklet maximuma a felhős részeken 10 Celsius-fok körül, máshol 12 és 17 fok között alakul majd.

Időjárás a hétvégén

Szombaton az előrejelzés szerint

többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, helyenként tartósan párás marad a levegő.

Délelőtt még főként a Tiszántúlon és az északkeleti tájakon fordulhat elő csapadék, délutánra viszont már több helyen fordulhat elő eső, zápor, miközben a légmozgás mérsékelt marad. Kora délután 9-15 Celsius-fok várható országszerte.

Vasárnap nagyrészt erősen felhős vagy borult idő várható Magyarországon, a nap második felében azonban már némileg szakadozhat a felhőzet.

Főleg a nap első felében többfelé is eshet az eső, záporeső.

A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad majd napközben a hét utolsó napján. A minimumhőmérséklet 4 és 10, a csúcsérték pedig 8-14 Celsius-fok között alakul.

Időjárás a jövőhéten

A következő hét elején, hétfőn és kedden

a hétvégihez hasonló borult időre lehet számítani, csapadékra pedig csak elszórtan, főleg a délkeleti, keleti megyékben lehet számítani.

A HungaroMet elemzése alapján így enyhülhet némileg a kiterjedt szárazság a talajban,azonban áttörés nem várható a talajvízhiány tekintetében.

