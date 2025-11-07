  • Megjelenítés
Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára
Gazdaság

Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára

Portfolio
A hétvégén szombaton jelentősebb áremelkedésre számíthatunk a hazai benzinkutakon - írja a holtankoljak.

A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 4, a gázolaj beszerzési ára pedig bruttó 8 forinttal emelkedik holnaptól.

2025.11.07-én még az alábbi átlagárakon tankolhatunk: 

  • 95-ös benzin: 578 Ft/liter
  • Gázolaj: 584 Ft/liter 

A fenti árak szombattól emelkedhetnek, amennyiben a kutakon is érvényesítik a nagykereskedelmi áremelést. 

