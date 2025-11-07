  • Megjelenítés
Megszólalt az amerikai ország vezetője, fordulat jöhet Trump vámháborújában
Gazdaság

Megszólalt az amerikai ország vezetője, fordulat jöhet Trump vámháborújában

Portfolio
Kanada arra számít, hogy az Egyesült Államokkal folytatott kereskedelmi tárgyalások újraindulnak - jelentette ki a miniszterelnök.

Mark Carney miniszterelnök pénteken Torontóban, üzleti közönség előtt azt mondta, hogy a megbeszélések "valamikor" folytatódnak, de részleteket nem közölt.

Donald Trump amerikai elnök múlt hónapban függesztette fel a tárgyalásokat egy, az ontariói tartományi kormány által közzétett vámellenes hirdetés miatt.

Trump szerint félrevezető volt az a reklámkampány, amelyben Ronald Reagan volt amerikai elnök kritikus véleményt fogalmaz meg a vámokról.

Carney múlt héten közölte, hogy az Ázsiai–Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) Kjongdzsuban tartott csúcstalálkozóján, a dél-koreai elnök által rendezett vacsorán személyesen kért bocsánatot Trumptól. Mint mondta, miniszterelnökként ő felel az Egyesült Államok elnökével való kapcsolatért.

Még több Gazdaság

Trump-Orbán csúcs: az orosz olajról kérdezték a két vezetőt

Trump-Orbán csúcs: az amerikai elnök elismerte Magyarország "különleges helyzetét"

Amerika felgyorsította az offenzíváját: Görögország 20 évre szerződött, Ukrajna újabb mentőövet kapott

"Előfordulnak ilyen helyzetek – a jót és a rosszat egyaránt vállalni kell, és én bocsánatot kértem" - jelentette ki.

Kanada olyan megállapodást szeretne, amely mérsékli a Trump által kivetett importvámokat az acélra, az alumíniumra és az autókra.

Kapcsolódó cikkünk

Atomnagyhatalommá készül válni Magyarország, csak egy kicsit másképp

Németország saját ritkaföldfém-kitermelésbe kezd – egy csapásra megszüntetik az EU legnagyobb függőségét

Aszódi Attila: Nagy lehetőség áll Magyarország előtt Orbán Viktor és Donald Trump találkozóján - A mini atomerőművek a középpontban

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Future of Construction 2025

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Finanszírozás a gyakorlatban – Budapesti Fórum

2025. november 11.

Portfolio Investment Day 2025

2025. november 18.

Portfolio AI & Digital Transformation 2025

2025. november 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Trump-Orbán csúcs: az orosz olajról kérdezték a két vezetőt
Végveszélybe került két fontos város, Szergej Lavrov bukásáról pletykálnak - Híreink az ukrán frontról pénteken
Újabb autógyártó óriásberuházást lengetett be Nagy Márton
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility