Megszólalt az amerikai ország vezetője, fordulat jöhet Trump vámháborújában

Kanada arra számít, hogy az Egyesült Államokkal folytatott kereskedelmi tárgyalások újraindulnak - jelentette ki a miniszterelnök.

Mark Carney miniszterelnök pénteken Torontóban, üzleti közönség előtt azt mondta, hogy a megbeszélések "valamikor" folytatódnak, de részleteket nem közölt.

Donald Trump amerikai elnök múlt hónapban függesztette fel a tárgyalásokat egy, az ontariói tartományi kormány által közzétett vámellenes hirdetés miatt.

Trump szerint félrevezető volt az a reklámkampány, amelyben Ronald Reagan volt amerikai elnök kritikus véleményt fogalmaz meg a vámokról.

Carney múlt héten közölte, hogy az Ázsiai–Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) Kjongdzsuban tartott csúcstalálkozóján, a dél-koreai elnök által rendezett vacsorán személyesen kért bocsánatot Trumptól. Mint mondta, miniszterelnökként ő felel az Egyesült Államok elnökével való kapcsolatért.

"Előfordulnak ilyen helyzetek – a jót és a rosszat egyaránt vállalni kell, és én bocsánatot kértem" - jelentette ki.

Kanada olyan megállapodást szeretne, amely mérsékli a Trump által kivetett importvámokat az acélra, az alumíniumra és az autókra.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio